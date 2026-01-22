अनुपम खेर को बेटे सिकंदर ने गाल पर मारा थप्पड़, बोले- क्या करोगे आप?

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो आए दिन फैंस के साथ कुछ न कुछ शेयर भी करते रहते हैं. अनुपम खेर का ये ही अंदाज उनके फैंस को पसंद आता है. अनुपम खेर के बेटे सिकंदर खेर ने इस बार एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है. वीडियो में सिकंदर अपने पिता के गाल पर मारते हुए नजर आ रहे हैं.

सिकंदर ने अनुपम खेर का वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपना दांत निकलवाकर आए हैं. वीडियो में दोनों बात करते नजर आ रहे हैं.अनुपम ने यह भी बताया कि दांत निकलवाने के बाद उनके गाल का एक हिस्सा सुन्न हो गया था. सिकंदर ने एक लाइन बोली जिसमें एक आदमी अपने पिता को हाथ के पिछले हिस्से से मार रहा था.

सिकंदर ने पापा के गाल पर मारा

View this post on Instagram A post shared by SK (@sikandarkher)

सिकंदर अपना हाथ अनुपम खेर के पास लेकर आते हैं. उसके बाद अनुपम कहते हैं- क्या करने वाला है तू. जब उन्हें लगता है कि सिकंदर मारने वाला है तो वो कहते हैं- ज्यादा जोर से लगा ना, उल्टे हाथ का मारूंगा, नाक पे तेरी, नाक तोड़ दूंगा. क्लिप में, सिकंदर ने अगली बार उसके गाल पर मारा, जिससे अनुपम हैरान रह गए और उन्होंने अपना चेहरा पकड़ लिया. सिकंदर ने कहा- क्या करोगे आप? उसने उसे फिर मारा. इसके बाद अनुपम ने दिवंगत दिलीप कुमार के साथ अपनी एक फिल्म का एक डायलॉग दोहराया.

दोबारा अनुपम खेर को मारा

कुछ देर बाद, जब सिकंदर ने फिर से उसे मारना चाहा, तो अनुपम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और कहा- नहीं नहीं नहीं बेटा. जब सिकंदर ने जिद की, तो अनुपम ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा- ऐसा नहीं करते, मत कर. इसके बाद सिकंदर ने धीरे से अनुपम के गाल को छुआ. जब सिकंदर ने कहा कि वह वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेंगे तो अनुपम ने कहा- तुम इसे पोस्ट नहीं करोगे. यह हमारे बीच की पर्सनल बात है.'

