कियारा आडवाणी का क्यूट अंदाज, गाया 'बेबी शार्क' गाना, फैंस बोले- पक्का सरायाह का फेवरेट सॉन्ग होगा
Kiara Advani Video: कियारा आडवाणी ने अपने समर वेकेशन का छोटा सा वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है, जिसमें उनका क्यूट अंदाज देखने को मिल रहा है. वो 'बेबी शार्क' गाना गाती नजर आ रही हैं.
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड के लवेबल कपल्स में से एक हैं. दोनों ने 7 फरवरी, 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में स्थित सूर्यगढ़ पैलेस में सात फेरे लिए थे. वहीं, जुलाई 2025 में ये कपल नन्ही परी सरायाह मल्होत्रा के पेरेंट्स बने. दोनों इन दिनों अपनी बेटी की परवरिश में बिजी हैं. अब इस बीच कियारा का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
कियारा आडवाणी ने शेयर किया वीडियो
कियारा आडवाणी ने अपने समर वेकेशन का छोटा सा वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है, जिसमें उनका क्यूट अंदाज देखने को मिल रहा है. वो 'बेबी शार्क' गाना गाती नजर आ रही हैं. इस दौरान शेफ खाना तैयार करते हुए लाइव काउंटर पर परफॉर्मेंस में बीट्स जोड़कर उनका साथ देते दिखे. वहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं.
Kiara singing the "Baby Shark" song for Saraayah is the cutest thing! Also Sid recording it behind the scenes must be like "You're doing amazing sweetie" 😭— ❣️ (@sids_encyclox) April 29, 2026
They're enjoying in Maldives! #SidharthMalhotra #KiaraAdvani pic.twitter.com/YL2FJaRehv
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सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी दिखाया था अपना क्यूट अंदाज
कियारा आडवाणी का ये अंदाज उनके फैंस को बहुत पसंद आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'पक्का सरायाह का फेवरेट सॉन्ग होगा'. वहीं एक लिखते हैं, 'कियारा कितनी क्यूट है यार.' बता दें कि इससे पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक सेल्फी शेयर की थी. इस फोटो में उनके बालों में एक बो क्लिप लगी हुई दिखी. उन्होंने कैप्शन में लिखा था, 'मुझे ये बताओ कि तुम एक बेटी के पिता हो, बिना यह बताए कि तुम एक बेटी के पिता हो.'
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही फिल्म वन: फ़ोर्स ऑफ़ द फ़ॉरेस्ट में नजर आएंगे. इसमें उनके साथ तमन्ना भाटिया लीड रोल में हैं. वहीं, कियारा आडवाणी के पास सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' है. रुक्मणी वसंत, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और नयनतारा जैसी हसीनाएं भी इस फिल्म का हिस्सा हैं.
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Source: IOCL