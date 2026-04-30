हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकियारा आडवाणी का क्यूट अंदाज, गाया 'बेबी शार्क' गाना, फैंस बोले- पक्का सरायाह का फेवरेट सॉन्ग होगा

कियारा आडवाणी का क्यूट अंदाज, गाया 'बेबी शार्क' गाना, फैंस बोले- पक्का सरायाह का फेवरेट सॉन्ग होगा

Kiara Advani Video: कियारा आडवाणी ने अपने समर वेकेशन का छोटा सा वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है, जिसमें उनका क्यूट अंदाज देखने को मिल रहा है. वो 'बेबी शार्क' गाना गाती नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Apr 2026 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड के लवेबल कपल्स में से एक हैं. दोनों ने 7 फरवरी, 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में स्थित सूर्यगढ़ पैलेस में सात फेरे लिए थे. वहीं, जुलाई 2025 में ये कपल नन्ही परी सरायाह मल्होत्रा के पेरेंट्स बने. दोनों इन दिनों अपनी बेटी की परवरिश में बिजी हैं. अब इस बीच कियारा का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कियारा आडवाणी ने शेयर किया वीडियो
कियारा आडवाणी ने अपने समर वेकेशन का छोटा सा वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है, जिसमें उनका क्यूट अंदाज देखने को मिल रहा है. वो 'बेबी शार्क' गाना गाती नजर आ रही हैं. इस दौरान शेफ खाना तैयार करते हुए लाइव काउंटर पर परफॉर्मेंस में बीट्स जोड़कर उनका साथ देते दिखे. वहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ें:- कियारा आडवाणी को फैन ने की थी गले लगाने की कोशिश, बॉडीगार्ड का खुलासा, बोले- सिद्धार्थ डरे हुए थे

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी दिखाया था अपना क्यूट अंदाज
कियारा आडवाणी का ये अंदाज उनके फैंस को बहुत पसंद आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'पक्का सरायाह का फेवरेट सॉन्ग होगा'. वहीं एक लिखते हैं, 'कियारा कितनी क्यूट है यार.' बता दें कि इससे पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक सेल्फी शेयर की थी. इस फोटो में उनके बालों में एक बो क्लिप लगी हुई दिखी. उन्होंने कैप्शन में लिखा था, 'मुझे ये बताओ कि तुम एक बेटी के पिता हो, बिना यह बताए कि तुम एक बेटी के पिता हो.' 

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही फिल्म वन: फ़ोर्स ऑफ़ द फ़ॉरेस्ट में नजर आएंगे. इसमें उनके साथ तमन्ना भाटिया लीड रोल में हैं. वहीं, कियारा आडवाणी के पास सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' है. रुक्मणी वसंत, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और नयनतारा जैसी हसीनाएं भी इस फिल्म का हिस्सा हैं.

ये भी पढ़ें:- सिद्धार्थ मल्होत्रा का क्यूट अंदाज, बो पहन दिखाया 'गर्ल डैड' साइड, फैंस बोले- क्यूटेस्ट

और पढ़ें
Published at : 30 Apr 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Sidharth Malhotra Kiara Advani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
कियारा आडवाणी का क्यूट अंदाज, गाया 'बेबी शार्क' गाना, फैंस बोले- पक्का सरायाह का फेवरेट सॉन्ग होगा
कियारा आडवाणी का क्यूट अंदाज, गाया 'बेबी शार्क' गाना, फैंस बोले- पक्का सरायाह का फेवरेट सॉन्ग होगा
बॉलीवुड
राघव चड्ढा की BJP में एंट्री प्रियंका चोपड़ा ने कराई? नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का दावा- परिणीति चोपड़ा के लिए किया
प्रियंका चोपड़ा ने कराई है राघव चड्ढा की बीजेपी में एंट्री? नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का दावा
बॉलीवुड
'आशिकी' से सुपरस्टार बने राहुल रॉय ने 11 दिन में साइन की थीं 47 फिल्में, लगातार 25 फ्लॉप ने बर्बाद कर दिया
'आशिकी' से सुपरस्टार बने राहुल रॉय ने 11 दिन में साइन की थीं 47 फिल्में, लगातार 25 फ्लॉप ने बर्बाद कर दिया
बॉलीवुड
दिल्ली हाईकोर्ट से करिश्मा कपूर के बच्चों को राहत, संजय कपूर के अकाउंट फ्रीज, प्रिया कपूर नहीं बेच पाएंगी प्रॉपर्टी
दिल्ली हाईकोर्ट से करिश्मा कपूर के बच्चों को राहत, संजय कपूर के अकाउंट फ्रीज, प्रिया कपूर नहीं बेच पाएंगी प्रॉपर्टी
Advertisement

वीडियोज

Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
West Bengal Exit Poll 2026: Bengal Exit Poll में BJP के आंकड़ों ने चौंकाया | Assam | Mamata | TMC
अभिषेक मल्हान के लिए क्यों इंफ्लुएंसर पारुल सिंह ने बोला ‘Angry Young Man?’
Sansani: हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों की अनदेखी पिक्चर ! | Crime News | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
West Bengal Exit Poll 2026 Live: 'निष्पक्ष चुनाव में टीएमसी की हार नामुमकिन है', बंगाल चुनाव को लेकर योगेंद्र यादव का बड़ा बयान
Bengal Exit Poll 2026 Live: 'निष्पक्ष चुनाव में टीएमसी की हार नामुमकिन है', बंगाल चुनाव को लेकर योगेंद्र यादव का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी के गिरगिट वाले बयान पर वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा- खुद के राज...
CM योगी के गिरगिट वाले बयान पर वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा- खुद के राज...
विश्व
Iran-US War: 'तूफान आ रहा है’, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से मची हलचल, क्या कुछ होने वाला है बड़ा?
'तूफान आ रहा है’, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से मची हलचल, क्या कुछ होने वाला है बड़ा?
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा ने कराई अपने जीजू राघव चड्ढा की BJP में एंट्री? नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का दावा, बोलीं- 'परिणीति ने....'
प्रियंका चोपड़ा ने कराई है राघव चड्ढा की बीजेपी में एंट्री? नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का दावा
आईपीएल 2026
IPL 2026: गुजरात के घर में जीत की लय जारी रखने उतरेगी आरसीबी, ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
IPL 2026: गुजरात के घर में जीत की लय जारी रखने उतरेगी आरसीबी, ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
चुनाव 2026
Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन की 'राका' के लिए यूपी-बिहार में मची होड़, मेकर्स को मिल रही है भारी-भरकम रकम
अल्लू अर्जुन की 'राका' के लिए यूपी-बिहार में मची होड़, मेकर्स को मिल रही है भारी-भरकम रकम
जनरल नॉलेज
Exit Polls: कैसे होता है एग्जिट पोल और इसे कराने में कितना आता है खर्च? एक क्लिक में जानिए सबकुछ
कैसे होता है एग्जिट पोल और इसे कराने में कितना आता है खर्च? एक क्लिक में जानिए सबकुछ
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Embed widget