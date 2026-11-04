ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइंजीनियरिंग छोड़ एक्टिंग में आए सिद्धार्थ गुप्ता, 'वास्ते' से 'कृष्णावतारम्' तक ऐसा रहा सफर

इंजीनियरिंग छोड़ एक्टिंग में आए सिद्धार्थ गुप्ता, 'वास्ते' से 'कृष्णावतारम्' तक ऐसा रहा सफर

इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ एक्टिंग में आए सिद्धार्थ गुप्ता ने 'वास्ते' से देशभर में पहचान बनाई और अब 'कृष्णावतारम्' में भगवान कृष्ण बनकर दर्शकों का दिल जीता और अपने करियर में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 04 Nov 2026 06:56 PM (IST)
Preferred Sources

सिद्धार्थ गुप्ता आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. उनके लिए यह साल कई  वजह से खास रहा है. खासकर उनकी फिल्म कृष्णावतारम पार्ट 1: द हार्ट (हृदयम) को दर्शकों का बहुत प्यार और सराहना मिल रही है. फिल्म में भगवान कृष्ण के किरदार में नजर आए सिद्धार्थ ने अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया है. अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और सहज एक्टिंग के चलते वह इंडस्ट्री के चर्चित नए चेहरों में शामिल हो गए हैं.

हालांकि, 'कृष्णावतारम' उनके करियर का एक बड़ा पड़ाव जरूर है, लेकिन मनोरंजन जगत में यहां तक पहुंचने का उनका सफर भी काफी दिलचस्प रहा है. 'वास्ते' जैसे सुपरहिट म्यूजिक वीडियो से घर-घर में पहचान बनाने से लेकर अपनी फिटनेस और पर्सनल लाइफ तक, सिद्धार्थ की जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं. तो उनके जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं उनसे जुड़ी 7 दिलचस्प बातें.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
ओपनिंग डे पर इतिहास रचेगी 'रामायण', 'पुष्पा 2' को पछाड़ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर?
ओपनिंग डे पर इतिहास रचेगी 'रामायण', 'पुष्पा 2' को पछाड़ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर?
बॉलीवुड
तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को धमकी देने वाला सरफिरा अरेस्ट, पेशे से है IT इंजीनियर
तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को धमकी देने वाला सरफिरा अरेस्ट, पेशे से है IT इंजीनियर
बॉलीवुड
15-20 नहीं, 'रामायण' में हैं 25 से ज्यादा कलाकार, जानें कौन निभा रहा कौन सा का किरदार?
'रामायण' में हैं 25 से ज्यादा कलाकार, जानें कौन निभा रहा कौन सा का किरदार?
बॉलीवुड
Ramayana Advance Booking Day 1 Live Updates: 'रामायण' का एडवांस बुकिंग में तहलका, 6 बजे तक 41 करोड़ के पार हुई कमाई
Live Updates: 'रामायण' का एडवांस बुकिंग में तहलका, 6 बजे तक 41 करोड़ के पार हुई कमाई

'कृष्णावतारम' में भगवान कृष्ण बनकर जीता दर्शकों का दिल

सिद्धार्थ गुप्ता ने फिल्म कृष्णावतारम पार्ट 1: द हार्ट (हृदयम) में भगवान कृष्ण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उनके इस किरदार को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. भगवान कृष्ण के रूप में सिद्धार्थ की सादगी,  अट्रैक्टिव और भावनात्मक एक्टिंग ने लोगों को प्रभावित किया है. फिल्म में कृष्ण की यात्रा को एक अलग और भावनात्मक अंदाज में पेश किया गया है, जिसमें सिद्धार्थ ने अपने एक्टिंग से खास छाप छोड़ी है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 🌙​ | moonmagicseeker (@moonmagicseeker)

'वास्ते' से मिली देशभर में पहचान

सिद्धार्थ गुप्ता को देशभर में पहचान दिलाने वाला म्यूजिक वीडियो 'वास्ते' रहा है. इस गाने में वह ध्वनि भानुशाली के साथ नजर आए थे. रिलीज होते ही यह गाना जबरदस्त हिट हो गया था और आज भी इसकी लोकप्रियता बरकरार है. इस म्यूजिक वीडियो को अब तक 1.76 बिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Siddharth Gupta (@siddharthhgupta)

एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले की अलग थी राह

सिद्धार्थ गुप्ता का शुरुआती सफर मनोरंजन जगत से बिल्कुल अलग था. एक्टिंग को अपना करियर बनाने से पहले उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ और ही रास्ता चुना था. हालांकि, धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली जुनून परफॉर्मिंग आर्ट्स में है. इसके बाद उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने का फैसला किया.

बहुत कम लोग जानते हैं कि सिद्धार्थ गुप्ता ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी. वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दुबई भी गए थे. हालांकि, उनका मन एक्टिंग की दुनिया में था और इसी जुनून के चलते उन्होंने अपने करियर की दिशा बदलने का फैसला किया. इसके बाद वह भारत लौट आए और मनोरंजन जगत में अपने लिए मौके तलाशने लगे. उनका यह फैसला उनके जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.

साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान सिद्धार्थ गुप्ता ने अपनी फिटनेस पर खास ध्यान दिया. इस दौरान उन्होंने नियमित लाइफस्टाइल अपनाते हुए अपना वजन कम करने और खुद को फिट बनाने की दिशा में काफी मेहनत की. उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी फिटनेस जर्नी की झलकियां शेयर की थीं. उनकी इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ने फैंस को भी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के प्रति प्रेरित किया.


इंजीनियरिंग छोड़ एक्टिंग में आए सिद्धार्थ गुप्ता, 'वास्ते' से 'कृष्णावतारम्' तक ऐसा रहा सफर

आने वाला प्रोजेक्ट भी है खास

सिद्धार्थ गुप्ता के करियर को लेकर एक और दिलचस्प खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह जल्द ही बालाजी और सिख्या के बैनर तले बनने वाली एक  आने वाली फिल्म में लीड रोल निभाते नजर आ सकते हैं. इस फिल्म का डायरेक्टर उमेश बिष्ट करने वाले हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म में उनके साथ श्रीलीला और जाह्नवी कपूर भी नजर आ सकती हैं. हालांकि, इस प्रोजेक्ट को लेकरअभी पक्की जानकारी सामने नहीं आई है .अगर यह खबर सच साबित होती है, तो यह सिद्धार्थ के करियर का एक और बड़ा पड़ाव हो सकता है.

 

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
Read More
Published at : 04 Nov 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
Siddharth Gupta
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
ओपनिंग डे पर इतिहास रचेगी 'रामायण', 'पुष्पा 2' को पछाड़ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर?
ओपनिंग डे पर इतिहास रचेगी 'रामायण', 'पुष्पा 2' को पछाड़ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर?
बॉलीवुड
तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को धमकी देने वाला सरफिरा अरेस्ट, पेशे से है IT इंजीनियर
तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को धमकी देने वाला सरफिरा अरेस्ट, पेशे से है IT इंजीनियर
बॉलीवुड
15-20 नहीं, 'रामायण' में हैं 25 से ज्यादा कलाकार, जानें कौन निभा रहा कौन सा का किरदार?
'रामायण' में हैं 25 से ज्यादा कलाकार, जानें कौन निभा रहा कौन सा का किरदार?
बॉलीवुड
Ramayana Advance Booking Day 1 Live Updates: 'रामायण' का एडवांस बुकिंग में तहलका, 6 बजे तक 41 करोड़ के पार हुई कमाई
Live Updates: 'रामायण' का एडवांस बुकिंग में तहलका, 6 बजे तक 41 करोड़ के पार हुई कमाई
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera:😱Saumya के चरित्र पर उठे संगीन सवाल! Jeet की सौतेली मां ने देखते ही उगला ज़हर #sbs
Bollywood News: फिल्म रिलीज से ठीक पहले मुंबई में 'रामायण' की ग्रैंड स्क्रीनिंग ने बटोरीं खूब सुर्खियां (04.11.26)
Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जब सांसद थे तब भगवंत मान शराब पीकर...', राहुल गांधी पर पंजाब CM पर बड़ा आरोप
'जब सांसद थे तब भगवंत मान शराब पीकर...', राहुल गांधी पर पंजाब CM पर बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती करेंगी BSP के 75 जिला अध्यक्षों के साथ बैठक, मिशन-27 पर होगी बात
मायावती करेंगी BSP के 75 जिला अध्यक्षों के साथ बैठक, मिशन-27 पर होगी बात
विश्व
'गलतफहमी में न रहें, नहीं बदलेगी यूएस की नीति', ट्रंप की हार पर मोजतबा खामेनेई का बड़ा बयान
'गलतफहमी में न रहें, नहीं बदलेगी यूएस की नीति', ट्रंप की हार पर मोजतबा खामेनेई का बड़ा बयान
क्रिकेट
दिल्ली में प्रदूषण, भारत-श्रीलंका का मैच शिफ्ट करने की उठी मांग; DDCA ने की डिमांड
दिल्ली में प्रदूषण, भारत-श्रीलंका का मैच शिफ्ट करने की उठी मांग; DDCA ने की डिमांड
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
इंडिया
'मैं बीवी पगलू हूं...', जुमला फेमस होने पर ओवैसी ने किया मजेदार कमेंट
'मैं बीवी पगलू हूं...', जुमला फेमस होने पर ओवैसी ने किया मजेदार कमेंट
इंडिया
'हमारे देश में...', US मिडटर्म इलेक्शन में ट्रंप की हार पर क्या कह रहे भारत के विपक्षी नेता?
'हमारे देश में...', US मिडटर्म इलेक्शन में ट्रंप की हार पर क्या कह रहे भारत के विपक्षी नेता?
बिहार
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget