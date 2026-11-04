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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडओपनिंग डे पर इतिहास रचेगी 'रामायण', 'पुष्पा 2' को पछाड़ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर?

ओपनिंग डे पर इतिहास रचेगी 'रामायण', 'पुष्पा 2' को पछाड़ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर?

फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट 5 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं फिल्म को इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर बनने के लिए कितना कलेक्शन करना होगा.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 04 Nov 2026 06:53 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फिल्म में वो भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म का पहला पार्ट दिवाली के मौके पर 5 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रहा है. फिल्म रिलीज से पहले ही अपनी कमाई को लेकर चर्चा में है.

हर किसी की नजर इस बात पर है कि फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कारोबार करेगी और इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर बनने के लिए इसे कितने करोड़ का आकड़ा पार करना होगा.

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क्या रामायण तोड़ेगी 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड?
रणबीर कपूर की 'रामायण' को इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर बनने के लिए 'पुष्पा 2' के 294 करोड़ रुपये के ओपनिंग डे रिकॉर्ड को पार करना होगा. यानी फिल्म को पहले दिन दुनियाभर में 294 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करनी होगी.

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ये हैं भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली टॉप 10 फिल्में
भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली टॉप 10 फिल्मों में पहले नंबर पर अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' है, जिसने पहले दिन दुनियाभर में 294 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

ओपनिंग डे पर इतिहास रचेगी 'रामायण', 'पुष्पा 2' को पछाड़ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर?

वहीं, दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' है, जिसने पहले दिन वर्ल्डवाइड 240 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. तीसरे नंबर पर एसएस राजामौली की 'आरआरआर' है, जिसने ओपनिंग डे पर दुनियाभर में 223 करोड़ रुपये कमाए थे. चौथे नंबर पर प्रभास की 'बाहुबली 2' है, जिसने पहले दिन 217 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. पांचवें नंबर पर प्रभास की 'कल्कि 2898 AD' है, जिसने पहले दिन वर्ल्डवाइड 191 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

इसके बाद सालार (178 करोड़), केजीएफ चैप्टर 2 (165 करोड़), दे कॉल हिम OG  (154 करोड़), कुली (151 करोड़), लियो (148 करोड़) है.

'रामायण' के बारे में
'रामायण' की एडवांस बुकिंग दशहरे के मौके पर शुरू हुई. ये शानदार कमाई कर रही है. फिल्म की बात करें तो इसमें रणबीर कपूर के अलावा साई पल्लवी माता सीता के रोल में, रवि दुबे लक्ष्मण और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे.

फिल्म को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं. इसे नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है. इसे दो पार्ट में बनाया गया है. दूसरा पार्ट साल 2028 में रिलीज हो सकता है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 04 Nov 2026 06:53 PM (IST)
Tags :
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