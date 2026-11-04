तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को धमकी देने वाला सरफिरा अरेस्ट, पेशे से है IT इंजीनियर

बॉलीवुड के दो मशहूर एक्टर्स आयुष्मान खुराना और तुषार कपूर को धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. दोनों एक्टर्स को धमकी भरे फोन और मैसेज करने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी का नाम वैभव मिश्रा है जो बेंगलुरु में बतौर आईटी इंजीनियर काम करता है.

लॉरेंस बिश्नोई के नाम से दे रहा था धमकी

मुंबई पुलिस ने तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना के मामले में कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु से वैभव मिश्रा की गिरफ्तारी की. एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक वैभव मिश्रा बॉलीवुड स्टार्स और व्यापारियों को धमकी भरे कॉल और मैसेज कर रहा था और खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बता रहा था. मामले में एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए शख्स का लॉरेंस बिश्नोई या उसके गिरोह से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है.

तुषार कपूर से मांगे थे 5 करोड़ रुपये

मंगलवार को तुषार कपूर को एक व्यक्ति ने धमकी भरा ऑडियो वॉयस नोट भेजा था. इसमें एक्टर से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की गई थी. कॉल करने वाले ने खुद को गैंगस्टर हैरी बॉक्सर बताया. लेकिन, पुलिस ने मामले में जांच करते हुए जब हैरी बॉक्सर और धमकी देने वाले की आवाज का मिलान किया तो सच्चाई पता चल गई. वैभव ने ही फोन पर तुषार को धमकाया था.

आयुष्मान खुराना को भी मिला धमकी भरा ऑडियो मैसेज

तुषार कपूर के बाद आयुष्मान खुराना को भी धमकी भरा ऑडियो मैसेज मिला था. आयुष्मान को धमकाते हुए भी वैभव मिश्रा ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताते हुए एक्टर से करोड़ों रुपये की मांग की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए आयुष्मान ने पुलिस को सूचना दी थी.