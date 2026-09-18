गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकैटरीना कैफ के वजन बढ़ने पर ट्रोलिंग देख भड़कीं श्रद्धा आर्या, बोलीं- 'बिल्कुल घटिया'

कैटरीना कैफ के वजन बढ़ने पर ट्रोलिंग देख भड़कीं श्रद्धा आर्या, बोलीं- 'बिल्कुल घटिया'

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ बॉडी शेमिंग का शिकार हो गई हैं. इसी बीच एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या उनका सपोर्ट करती नजर आईं. उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब दिया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 18 Sep 2026 06:43 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने साल 2025 में अपने पहले बच्चे का वेलकम किया. मां बनने के बाद बढ़ें वजन को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. हाल ही में वो अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी  सेलिब्रेशन में पति विक्की कौशल के साथ पहुंचीं. सेलिब्रेशन के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कैटरीना अपने लुक और प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वजन को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं.

कैटरीना कैफ को सपोर्ट करती नजर आईं श्रद्धा आर्या
सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कैटरीना के लुक और उनके वजन को लेकर कमेंट किए. अब इस मामले पर एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने रिएक्ट किया है. टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने एक सोशल मीडिया यूजर की पोस्ट को री-शेयर की है, जिसमें कैटरीना के प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वजन को लेकर की जा रही बातों की आलोचना की गई थी.

इस पोस्ट में लिखा था, 'इंटरनेट पर कैटरीना कैफ के प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वजन को लेकर जिस तरह से चर्चा की जा रही है, उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. ये बेहद बुरा है. एक ऐसी महिला, जो भारत की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में शामिल हैं और जिन्होंने 30 मिलियन डॉलर का बिजनेस खड़ा किया है, उनके बारे में आज भी बातचीत सिर्फ उनके शरीर के साइज तक सिमट जाती है.'

ये भी पढ़ेंः नीना गुप्ता की प्रेग्नेंसी की उड़ी थी अफवाह, अब दिग्गज एक्ट्रेस ने तोडी चुप्पी, बताई सच्चाई

पोस्ट में आगे लिखा था, 'ये बेहद दुखद है कि किसी महिला के बारे में हर बात आखिरकार उसके दिखने, उसके वजन और कितनी जल्दी उसने प्रेग्नेंसी के बाद खुद को पहले जैसा कर लिया, इसी तक सिमट जाती है.' पोस्ट में आगे कहा गया, 'महिलाएं इंसान हैं, कोई पहले और बाद की तस्वीरें नहीं. उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया. उन्होंने अपना एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया. शायद लोगों को इन चीजों के बारे में बात करनी चाहिए.'

कैटरीना कैफ के वजन बढ़ने पर ट्रोलिंग देख भड़कीं श्रद्धा आर्या, बोलीं- 'बिल्कुल घटिया

श्रद्धा आर्या ट्रोलिंग को बताया 'घटिया'
श्रद्धा आर्या ने इस पोस्ट से पूरी तरह सहमति जताई. उन्होंने इसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, 'इससे ज्यादा मैं सहमत नहीं हो सकती!! ये उनके बारे में नहीं, बल्कि हमारे समाज के बारे में ज्यादा बताता है!' उन्होंने हैशटैग कर लिखा, 'बिल्कुल घटिया.'

बता दें कि गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में कैटरीना कैफ के नजर आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके लुक को लेकर काफी चर्चा हो रही थी. जहां कुछ यूजर्स ने उनके प्रेग्नेंसी के बाद के लुक पर कमेंट किए, वहीं कई लोगों कैटरीना कैफ को सपोर्ट करते नजर आएं.

ये भी पढ़ेंः शबाना आजमी के बर्थडे पर झूमें अनिल कपूर-दिया मिर्जा, विद्या बालन ने दिया खास गिफ्ट, देखें इनसाइड तस्वीरें

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
Katrina Kaif
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Box Office: फ्राइडे को 'दायरा' की धीमी शुरुआत, जानें- 'मिर्जापुर'- 'हनुमान अंश' का 6.30 बजे का कलेक्शन
फ्राइडे को 'दायरा' की धीमी शुरुआत, जानें- 'मिर्जापुर'- 'हनुमान अंश' का 6.30 बजे का कलेक्शन
बॉलीवुड
'मम्मी ने पैर पकड़ कर बोला मत करो...' 30 साल बड़े शेखर कपूर संग शादी करने पर सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने तोड़ी चुप्पी
30 साल बड़े शेखर कपूर संग शादी करने पर सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
प्रेग्नेंट दीपिका के लिए केयरिंग दिखें रणवीर, भीड़ में एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा हाथ
प्रेग्नेंट दीपिका के लिए केयरिंग दिखें रणवीर, भीड़ में एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा हाथ
बॉलीवुड
'धुरंधर' और 'हनुमान अंश' को पछाड़ ऑस्कर में गई मराठी फिल्म 'गोंधळ', FFI का ऐलान
'धुरंधर' और 'हनुमान अंश' को पछाड़ ऑस्कर में गई मराठी फिल्म 'गोंधळ', FFI का ऐलान
Advertisement

वीडियोज

फुटबॉल खिलाड़ी निशान-सामने वोट का गोल पोस्ट!
नंदीग्राम में बड़ा उलटफेर! Mamata के उम्मीदवार ने वापस लिया नामांकन
Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘समंदर में गैर-पेशेवर बर्ताव’, युद्धपोत से पाक जहाज के टकराने पर भारत की दो टूक
‘समंदर में गैर-पेशेवर बर्ताव’, युद्धपोत से पाक जहाज के टकराने पर भारत की दो टूक
दिल्ली NCR
PM मोदी से परिवार संग मिले जयंत चौधरी, मुजफ्फरनगर रैली से पहले बढ़ी हलचल
PM मोदी से परिवार संग मिले जयंत चौधरी, मुजफ्फरनगर रैली से पहले बढ़ी हलचल
ओटीटी
IMDb पर 8+ रेटिंग, नेटफ्लिक्स पर देखें 5 सबसे खूंखार मर्डर मिस्ट्री फिल्में, हर 15 मिनट में पलटती है कहानी
मर्डर मिस्ट्री के शौकीन हैं तो नेटफ्लिक्स पर देखें ये 5 फिल्में, IMDb पर 8+ रेटिंग
इंडिया
तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?
तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
विश्व
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 16 की मौत
पाक के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 16 की मौत
शिक्षा
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
इंडिया
ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?
ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget