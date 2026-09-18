कैटरीना कैफ के वजन बढ़ने पर ट्रोलिंग देख भड़कीं श्रद्धा आर्या, बोलीं- 'बिल्कुल घटिया'

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने साल 2025 में अपने पहले बच्चे का वेलकम किया. मां बनने के बाद बढ़ें वजन को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. हाल ही में वो अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में पति विक्की कौशल के साथ पहुंचीं. सेलिब्रेशन के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कैटरीना अपने लुक और प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वजन को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं.

कैटरीना कैफ को सपोर्ट करती नजर आईं श्रद्धा आर्या

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कैटरीना के लुक और उनके वजन को लेकर कमेंट किए. अब इस मामले पर एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने रिएक्ट किया है. टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने एक सोशल मीडिया यूजर की पोस्ट को री-शेयर की है, जिसमें कैटरीना के प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वजन को लेकर की जा रही बातों की आलोचना की गई थी.

इस पोस्ट में लिखा था, 'इंटरनेट पर कैटरीना कैफ के प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वजन को लेकर जिस तरह से चर्चा की जा रही है, उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. ये बेहद बुरा है. एक ऐसी महिला, जो भारत की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में शामिल हैं और जिन्होंने 30 मिलियन डॉलर का बिजनेस खड़ा किया है, उनके बारे में आज भी बातचीत सिर्फ उनके शरीर के साइज तक सिमट जाती है.'

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पोस्ट में आगे लिखा था, 'ये बेहद दुखद है कि किसी महिला के बारे में हर बात आखिरकार उसके दिखने, उसके वजन और कितनी जल्दी उसने प्रेग्नेंसी के बाद खुद को पहले जैसा कर लिया, इसी तक सिमट जाती है.' पोस्ट में आगे कहा गया, 'महिलाएं इंसान हैं, कोई पहले और बाद की तस्वीरें नहीं. उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया. उन्होंने अपना एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया. शायद लोगों को इन चीजों के बारे में बात करनी चाहिए.'

श्रद्धा आर्या ट्रोलिंग को बताया 'घटिया'

श्रद्धा आर्या ने इस पोस्ट से पूरी तरह सहमति जताई. उन्होंने इसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, 'इससे ज्यादा मैं सहमत नहीं हो सकती!! ये उनके बारे में नहीं, बल्कि हमारे समाज के बारे में ज्यादा बताता है!' उन्होंने हैशटैग कर लिखा, 'बिल्कुल घटिया.'

बता दें कि गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में कैटरीना कैफ के नजर आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके लुक को लेकर काफी चर्चा हो रही थी. जहां कुछ यूजर्स ने उनके प्रेग्नेंसी के बाद के लुक पर कमेंट किए, वहीं कई लोगों कैटरीना कैफ को सपोर्ट करते नजर आएं.

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