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'दुपहिया' सीजन 2 की रिलीज डेट अनाउंस, धड़कपुर में फिर मचेगी अफरातफरी

Dupahiya Season 2 Release Date: अपकमिंग सीरीज दुपहिया सीजन 2 की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है. सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. आइए जानते हैं इसका प्रीमियर कब होगा.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 18 Sep 2026 03:10 PM (IST)
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प्राइम वीडियो नेअपनी हिंदी ओरिजिनल सीरीज दुपहिया के पहले सीजन की सफलता के बाद सीजन 2 की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. फैंस के बीच सीरीज को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई है.   

'दुपहिया' सीजन 2 की रिलीज डेट आई सामने
मेकर्स ने हाल में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि दुपहिया सीजन 2 का  प्रीमियर 1 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर होगा. पोस्ट शेयर कर कैप्शन में लिखा, 'सुनो, सुनो, सुनो धड़कपुर अब क्राइम फ्री नहीं रहा. नया सीजन 1 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर.'

काल्पनिक गांव धड़कपुर पर आधारित ये कॉमेडी-ड्रामा सीरीज, जो अब पहले जैसा अपराध-मुक्त गांव नहीं रहा है, अपनी मासूमियत, पागलपन और छोटे शहर के अनोखे मेल के साथ वापस आ रही है. इस नए सीजन में नई चुनौतियां देखने को मिलेंगी, जो पहले से ज्यादा अफरातफरी और ढेर सारी हंसी का वादा करती हैं.

 
 
 
 
 
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दुपहिया सीजन 2 की कास्ट
पहले सीजन की सफलता के बाद, नया सीजन भी अपने शानदार कलाकारों के साथ लौट रहा है, जिसमें गजराज राव, रेणुका शहाणे, स्पर्श श्रीवास्तव, भुवन अरोड़ा, शिवानी रघुवंशी और यशपाल शर्मा शामिल हैं. वहीं, दिनेश लाल यादव (निरहुआ) भी इस टीम का हिस्सा बन गए हैं. दुपहिया सीजन 2 का निर्देशन सोनम नायर ने किया है.

इस सीजन को सलोना बैन्स जोशी और शुभ शिवदासानी ने बॉम्बे फिल्म कार्टेल एलएलपी के बैनर तले बनाया और निर्मित किया है, जबकि इसे अविनाश द्विवेदी और चिराग गर्ग ने बनाया और लिखा है. दुपहिया सीजन 2 का प्रीमियर 1 अक्टूबर को भारत और दुनियाभर के 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में रूप से प्राइम वीडियो पर होगा.

क्रिएटर्स और कार्यकारी निर्माताओं सलोना बैन्स जोशी और शुभ शिवदासानी ने बयान में कहा, 'दुपहिया की कहानी हमेशा से हमारे दिल के बहुत करीब रही है. भले ही इसकी कहानी ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि पर है, लेकिन मूल रूप से यह बड़े सपनों और रोजमर्रा की उथल-पुथल के टकराव की कहानी है, जिसमें इस सफर के दौरान अनपेक्षित हास्य भी देखने को मिलता है. हमें खुशी है कि पहले सीजन को दुनियाभर के दर्शकों ने इतना पसंद किया और उनसे इसे इतना प्यार मिला. अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बेहद उत्साहित हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'इस बार हमारे उन प्यारे किरदारों के सामने नई चुनौतियां और पहले से बड़ी मुश्किलें होंगी, जिनसे दर्शकों को भी खास लगाव हो गया है. इस सीजन में जितना हास्य है, उतने ही दिल को छू लेने वाले और भावुक पल भी हैं. हमेशा की तरह, प्राइम वीडियो के साथ काम करना बेहद शानदार अनुभव रहा है. हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस कहानी को अपने तरीके से कहने की पूरी आजादी दी और हमारी बनाई दुनिया पर भरोसा किया. पहले सीजन को मिली प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें विश्वास है कि जब सीजन 2 प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगा तो दर्शक उसे भी उतना ही प्यार देंगे.'

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 18 Sep 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Dupahiya Season 2
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