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नीना गुप्ता की प्रेग्नेंसी की उड़ी थी अफवाह, अब दिग्गज एक्ट्रेस ने तोडी चुप्पी, बताई सच्चाई

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के रिसेप्शन की फोटो सामने आने के बाद नीना गुप्ता के बारे में प्रेग्नेंसी की अफवाह फैल गई थी. अब नीना ने बताया कि फोटो देखकर लोगों को ऐसा क्यों लगा होगा.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 18 Sep 2026 02:13 PM (IST)
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नीना गुप्ता उन एक्ट्रेसेस में हैं, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर उनके कपड़ों तक, सोशल मीडिया पर लोग अक्सर अपनी राय देने लगते हैं. कुछ टाइम पहले नीना गुप्ता  विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के फंक्शन में पहुंची थीं. इस दौरान उनकी फोटोज ने फैंस का ध्यान खींचा था. दरअसल नेटिजन्स को फोटो में दिग्गज अभिनेत्री प्रेग्नेंट लगी थीं. लोगों ने उनका बेबी बंप नोटिस किया. जिसके बाद उनकी प्रेग्नेंसी के रूमर्स फैल गए थे. वहीं नीना गुप्ता ने अब इन रूमर्स पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.  

नीना गुप्ता ने प्रेग्नेंसी रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी
दरअसल, नीना गुप्ता मार्च के महीने में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुई थीं. इस दौरान उनकी कुछ फोटोज और वीडियो सामने आए थे. फोटोज में साड़ी की प्लेट्स की वजह से उनके पेट थोड़ा उभरा हुआ दिख रहा था.बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे प्रेग्नेंसी से जोड़ना शुरू कर दिया. देखते ही देखते नीना की प्रेग्नेंसी की अफवाह फैल गई.

अब नीना गुप्ता ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है. उन्होंने बताया कि उन्हें इस तरह की बातें सुनकर काफी गुस्सा आया था. एक्ट्रेस ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में बताया, ‘मैं इस अफवाह से इतनी परेशान हो गई थीं कि बाद में जो भी मुझसे इस बारे में पूछता, मैं उससे मजाक करने लगी.’
नीना गुप्ता की प्रेग्नेंसी की उड़ी थी अफवाह, अब दिग्गज एक्ट्रेस ने तोडी चुप्पी, बताई सच्चाई

नीना ने समझाया कि उस साड़ी वाली फोटो से लोगों को ऐसा क्यों लगा कि वे प्रेग्नेंट हैं. उन्होंने बताया, ‘मैंने जो साड़ी पहनी थी, उसका कपड़ा काफी मोटा था. साड़ी की प्लेट इस तरह हो गई थी कि पेट उभरा हुआ दिख रहा था.’ इसी वजह से लोगों ने अपनी तरफ से प्रेग्नेंसी की बात शुरू कर दी.

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मजाक में बोलीं- हां, मैं प्रेग्नेंट हूं
अफवाह से परेशान होने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि नीना ने इस बात के बाद प्रेग्नेंसी का सवाल करने वालों से मजे लेने शुरु कर दिए. उन्होंने बताया, जो भी मुझसे इस बारे में पूछता, मैं कह देती थीं कि हां, मैं प्रेग्नेंट हूं.’

उन्होंने इस दौरान मजाकिया अंदाज में कहा, ‘सुना है एक औरत ने 70  की उम्र में जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है, इसका मतलब मेरे पास अभी मौका है.’ यानी नीना ने अफवाह को लेकर सफाई देने के बजाय उसे हंसी-मजाक में टालना बेहतर समझा.

निजी जिंदगी को लेकर पहले भी सवालों का सामना कर चुकी हैं

नीना गुप्ता की निजी जिंदगी लंबे समय से लोगों की चर्चा का हिस्सा रही है. एक्ट्रेस ने खुद बताया है कि उन्हें शादी, पड़ोसियों और अपनी पर्सनल च्वाइस को लेकर कई तरह के सवालों और जजमेंट का सामना करना पड़ा है.

फैशन को लेकर भी उन्हें कई बार सोशल मीडिया पर आलोचना झेलनी पड़ी है. 2023 में ‘द ट्रायल पीरियड’ की सक्सेस पार्टी में उनके लुक पर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे. हालांकि कई लोगों ने उनके कॉन्फिडेंस और स्टाइल की तारीफ भी की थी.

काम की बात करें तो नीना गुप्ता हाल ही में नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘चुंबक’ में नजर आई हैं. इसमें वह ऐसी औरत का रोल कर रही हैं, जो बड़ी उम्र में तलाक के बाद जिंदगी को दोबारा शुरू करने की कोशिश करती है.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 18 Sep 2026 02:13 PM (IST)
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Neena Gupta
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