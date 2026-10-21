Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, घायल उमेश चौहान के शरीर से निकाली गई गोली, मरीज की हालत स्थिर

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, घायल उमेश चौहान के शरीर से निकाली गई गोली, मरीज की हालत स्थिर

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में घायल उमेश चौहान के शरीर से गोली निकाल ली गई है. वो डॉक्टर्स की निगरानी में हैं और स्थिर हैं.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 21 Oct 2026 09:32 PM (IST)
Preferred Sources

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में लगातार अपडेट आ रहे हैं. पुलिस ने अबतक 10 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है. वहीं अब घायल उमेश चौहान के शरीर से गोली निकाल ली गई थी. उनकी KEM अस्पताल में सर्जरी हुई. वो ICU में डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनकी हालत स्थिर है.

अस्पताल प्रशासन की ओर से 21 अक्टूबर 2026 को जारी मेडिकल अपडेट के मुताबिक, बुधवार सुबह 8 बजे सर्जरी कर उनके शरीर से गोली निकाल दी गई. कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी (CVTS) ऑपरेशन थिएटर में जनरल एनेस्थीसिया देकर गोली निकाली गई. ऑपरेशन CVTS विभाग के प्रमुख डॉ. उदय एकनाथ जाधव और सर्जरी विभाग के यूनिट प्रमुख डॉ. राम प्रजापति ने किया.

डॉक्टर्स की निगरानी में टाइगर श्रॉफ

प्रक्रिया पूरी होने के बाद उमेश चौहान को पोस्ट-ऑपरेटिव निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए ESR इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया. अस्पताल के मुताबिक, उमेश चौहान ने सर्जरी को अच्छी तरह सहन किया. फिलहाल उनके सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेत स्थिर हैं और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं.

बता दें कि रविवार रात को जब टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलकर जा रहे थे. तभी तीन बाइक सवार ने टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर हमला कर दिया. टाइगर पर 7 राउंड फायरिंग हुई. इस फायरिंग में दो लोग घायल हुए. टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर और दूसरे फैन उमेश चौहान. दोनों का इलाज चल रहा है. टाइगर श्रॉफ सेफ है. वो इस हमले में बाल-बाल बचे.

ये भी पढ़ें- बॉक्स ऑफिस धमाका: 300 करोड़ क्लब में 'जेलर 2' की एंट्री, रजनीकांत की फिल्म ने बनाया ये रिकॉर्ड

टाइगर पर किए गए हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. बिश्नोई गैंग ने कहा कि उन्होंने टाइगर को समझाया था. लेकिन टाइगर श्रॉफ समझे नहीं. बिश्नोई गैंग ने ये भी कहा कि जो भी कोई सलमान खान के साथ काम करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले शूटर्स ने अमिताभ बचन के घर की भी रेकी की थी. इसके अलावा आमिर खान, अक्षय कुमार, सलमान खान के घर की भी रेकी की थी.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read More
Published at : 21 Oct 2026 09:32 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
कोलकाता के बाद चेन्नई पहुंची 'रामायण' की टीम, रणबीर-साई ने साथ में ली एंट्री, 'लक्ष्मण' ने भी दिखाया स्वैग
कोलकाता के बाद चेन्नई पहुंची 'रामायण' की टीम, रणबीर-साई ने साथ में ली एंट्री
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस धमाका: 300 करोड़ क्लब में 'जेलर 2' की एंट्री, रजनीकांत की फिल्म ने बनाया ये रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस धमाका: 300 करोड़ क्लब में 'जेलर 2' की एंट्री, रजनीकांत की फिल्म ने बनाया ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Tiger Shroff Firing News LIVE: आरोपियों को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया, घायल उमेश के शरीर से निकाली गई गोली
टाइगर श्रॉफ फायरिंग लाइव: आरोपियों को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया, घायल उमेश के शरीर से निकाली गई गोली
बॉलीवुड
'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस धमाका, 8 बजे तक किया 308 करोड़ कलेक्शन
'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस धमाका, 8 बजे तक किया 308 करोड़ कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Man Atisundar: 🕵🏻‍♀️Radhya का भेष बदलकर नया खेल, क्‍या खुलेगा Antara के धोखे का बड़ा राज़? #sbs
Bollywood News: विजयादशमी के मौके पर रामायण के मेकर्स ने 'रावण तांडव' के साथ खेला बड़ा दांव (21.10.26)
Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रांका और सौरव को बड़ी राहत: 7 दिनों के बाद रिहाई के आदेश, दीपके ने शेयर किया SRK का ये क्लिप
रांका और सौरव को बड़ी राहत: 7 दिनों के बाद रिहाई के आदेश, दीपके ने शेयर किया SRK का ये क्लिप
पंजाब
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में एक्शन, सब डिवीजन DSP और ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में एक्शन, सब डिवीजन DSP और ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड
स्पोर्ट्स
एशियन पैरा गेम्स: आज भारत ने जीते 5 गोल्ड समेत 22 मेडल, टोटल पदक हो गए 62; टॉप-5 में एंट्री
एशियन पैरा गेम्स: आज भारत ने जीते 5 गोल्ड समेत 22 मेडल, टोटल पदक हो गए 62; टॉप-5 में एंट्री
इंडिया
सौरव दास ने कोर्ट से रिहाई के आदेश पर दी पहली प्रतिक्रिया, ‘सच्चाई की...’
सौरव दास ने कोर्ट से रिहाई के आदेश पर दी पहली प्रतिक्रिया, ‘सच्चाई की...’
ओटीटी
रश्मिका से शादी के लिए हां करने में विजय ने क्यों लिया था 1 साल? 'कॉफी विद करण 9' में खोला राज
रश्मिका से शादी के लिए हां करने में विजय ने क्यों लिया था 1 साल? 'कॉफी विद करण 9' में खोला राज
इंडिया
किरेन रिजिजू ने शेयर किया खरगे का Video, बोले- कांग्रेस बॉस क्यों नहीं समझ रहे ये बात
किरेन रिजिजू ने शेयर किया खरगे का Video, बोले- कांग्रेस बॉस क्यों नहीं समझ रहे ये बात
इंडिया
Explained: भारत में पाकिस्तान के 'कसीदे' से US ट्रेड डील तक! मार्को रूबियो के दौरे की 5 बड़ी बातें
भारत में PAK के 'कसीदे' से US ट्रेड डील तक! मार्को रूबियो के दौरे की 5 बड़ी बातें
शिक्षा
UP में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 3,000, देखें शेड्यूल 
UP में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 3,000, देखें शेड्यूल 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget