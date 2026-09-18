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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशबाना आजमी के बर्थडे पर झूमें अनिल कपूर-दिया मिर्जा, विद्या बालन ने दिया खास गिफ्ट, देखें इनसाइड तस्वीरें

शबाना आजमी के बर्थडे पर झूमें अनिल कपूर-दिया मिर्जा, विद्या बालन ने दिया खास गिफ्ट, देखें इनसाइड तस्वीरें

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी 76 साल की हो गई हैं. उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में कई सितारे पार्टी में शामिल हुए. सभी ने जमकर डांस किया. एक्ट्रेस सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 18 Sep 2026 02:05 PM (IST)
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी 76 साल की हो गई हैं. उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में कई सितारे पार्टी में शामिल हुए. सभी ने जमकर डांस किया. एक्ट्रेस सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं.

शबाना आजमी आज, 18 सितंबर को 76 साल की पूरी हो गई हैं. बर्थडे से दो दिन पहले एक्ट्रेस अपने घर पर पार्टी रखी थी, जिसमें दिया मिर्जा, अनिल कूपर समेत कई सितारों ने शिरकत की. अब उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

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एक्ट्रेस शबाना आजमी ने अपना 76वां बर्थडे धूमधाम से मनाया. एक्ट्रेस ने इस खास दिन पर अपने घर में पार्टी रखी थी.
एक्ट्रेस शबाना आजमी ने अपना 76वां बर्थडे धूमधाम से मनाया. एक्ट्रेस ने इस खास दिन पर अपने घर में पार्टी रखी थी.
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इस पार्टी में एक्टर अनिल कपूर, दिया मिर्जा, मनीष मल्होत्रा, फरहान अख्तर और ऋिचा चढ्ढा समेत कई फिल्मी सितारे शामिल हुए. सभी ने जमकर एंजॉय किया.
इस पार्टी में एक्टर अनिल कपूर, दिया मिर्जा, मनीष मल्होत्रा, फरहान अख्तर और ऋिचा चढ्ढा समेत कई फिल्मी सितारे शामिल हुए. सभी ने जमकर एंजॉय किया.
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शबाना आजमी ने हाल ही में अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं.
शबाना आजमी ने हाल ही में अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं.
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एक फोटो में शबाना आजमी, दिया मिर्जा, अनिल कपूर और फरहान अख्तर समेत कई लोग साथ में थिरकते नजर आ रहे हैं.
एक फोटो में शबाना आजमी, दिया मिर्जा, अनिल कपूर और फरहान अख्तर समेत कई लोग साथ में थिरकते नजर आ रहे हैं.
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वहीं एक और फोटो में शबाना आजमी अपने पति और राइटर जावेद अख्तर को प्यार ने निहारते हुए दिख रही हैं.
वहीं एक और फोटो में शबाना आजमी अपने पति और राइटर जावेद अख्तर को प्यार ने निहारते हुए दिख रही हैं.
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शबाना के लिए विद्या और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने केक लेकर पहुंचे थे. जिसपर लिखा था, 'बंटवारापन! एक ऐसा हुनर ​​जिसकी कोई सीमा नहीं! 1950 में शुरू हुआ और आज भी मजबूती से जारी है.'
शबाना के लिए विद्या और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने केक लेकर पहुंचे थे. जिसपर लिखा था, 'बंटवारापन! एक ऐसा हुनर ​​जिसकी कोई सीमा नहीं! 1950 में शुरू हुआ और आज भी मजबूती से जारी है.'
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इन पोस्ट को शेयर करते हुए शबाना आजमी ने विद्या बालन और सिद्धार्थ का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने लिखा, 'इस अनोखे मैसेज के लिए सिद्धार्थ रॉय कपूर और विद्या बालन, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. इसे देखकर मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई.'
इन पोस्ट को शेयर करते हुए शबाना आजमी ने विद्या बालन और सिद्धार्थ का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने लिखा, 'इस अनोखे मैसेज के लिए सिद्धार्थ रॉय कपूर और विद्या बालन, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. इसे देखकर मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई.'
Published at : 18 Sep 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Shabana Azmi

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