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शबाना आजमी के बर्थडे पर झूमें अनिल कपूर-दिया मिर्जा, विद्या बालन ने दिया खास गिफ्ट, देखें इनसाइड तस्वीरें
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी 76 साल की हो गई हैं. उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में कई सितारे पार्टी में शामिल हुए. सभी ने जमकर डांस किया. एक्ट्रेस सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं.
शबाना आजमी आज, 18 सितंबर को 76 साल की पूरी हो गई हैं. बर्थडे से दो दिन पहले एक्ट्रेस अपने घर पर पार्टी रखी थी, जिसमें दिया मिर्जा, अनिल कूपर समेत कई सितारों ने शिरकत की. अब उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
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Published at : 18 Sep 2026 02:04 PM (IST)
Tags :Shabana Azmi
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