इन पोस्ट को शेयर करते हुए शबाना आजमी ने विद्या बालन और सिद्धार्थ का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने लिखा, 'इस अनोखे मैसेज के लिए सिद्धार्थ रॉय कपूर और विद्या बालन, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. इसे देखकर मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई.'