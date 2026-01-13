हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडश्रद्धा कपूर रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग करने जा रही हैं शादी? भाई सिद्धांत ने किया रिएक्ट

श्रद्धा कपूर रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग करने जा रही हैं शादी? भाई सिद्धांत ने किया रिएक्ट

Shraddha Kapoor Wedding Rumours: एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी की शादी की खबरें इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से चल रही हैं. इसी बीच उनके भाई सिद्धांत कपूर ने इन खबरों पर अपना रिएक्शन दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 13 Jan 2026 10:11 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के गलियारों से इन दिनों लगातार शादी की खबरें आ रही हैं. हाल ही में कृति सैनन की बहन नुपुर सेनन शादी के बंधन में बंधी हैं. उनकी शादी की फोटोज़ अभी ठीक से किसी ने देखी भी नहीं थीं कि बॉलीवुड से एक और एक्ट्रेस की शादी की खबरों से सोशल मीडिया भर गया. ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर हैं. बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि श्रद्धा कपूर अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ शादी जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. अब इस खबर पर उनके भाई सिद्धांत कपूर का भी रिएक्शन आ गया है.

दरअसल, बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें थीं कि श्रद्धा कपूर अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग करने जा रही हैं. अब इन खबरों पर श्रद्धा के भाई सिद्धांत कपूर का भी रिएक्शन आ गया है और अपने रिएक्शन में सिद्धांत ने इस खबर को सिरे से नकार दिया है. सिद्धांत ने ऐसी एक पोस्ट पर कमेंट कर अपना रिएक्शन दिया. जिसमें उन्होंने हंसने वाली और हैरान रह जाने वाली इमोजी के साथ लिखा, 'ये तो मेरे लिए भी न्यूज़ है'.


श्रद्धा कपूर रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग करने जा रही हैं शादी? भाई सिद्धांत ने किया रिएक्ट

भाई ने कर दिया साफ
अब सिद्धांत के इस कमेंट से ये तो साफ हो गया है कि श्रद्धा फिलहाल शादी करने के मूड में नहीं हैं. लेकिन उनके फैंस को उनकी शादी का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से है. बता दें कि श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी के डेट करने की खबरें साल 2024 में तब सामने आई जब दोनों को मुंबई में साथ में स्पॉट किया गया. इसके बाद से ही दोनों कई पार्टीज़ और फिल्म स्क्रीनिंग्स पर साथ में नज़र आते रहते हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो
बात करें श्रद्धा के वर्कफ्रंट की तो श्रद्धा की आखिर फिल्म 'स्त्री 2' आई थी जो पहले पार्ट की तरह ही सुपरहिट रही थी. वहीं अभी भी श्रद्धा के पास कई फिल्में हैं. हाल ही में उन्होंने 'ईथा' की शूटिंग पूरी की है और अब वो 'नागिन' के सुपरनैचुरल किरदार में नज़र आएंगी. इसके अलावा 'स्त्री 3' की चर्चा भी ज़ोरों पर है. हालांकि इसी के साथ फैंस श्रद्धा को दुल्हन बनते हुए भी देखना चाहते हैं. 

Published at : 13 Jan 2026 10:11 PM (IST)
Siddhant Kapoor Shraddha Kapoor Rahul Mody
