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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ईठा' ट्रेलर को मिला मिक्स रिस्पॉन्स, ट्रोलिंग पर बोलीं श्रद्धा कपूर- मैं तो व्हाट्सएप तक हैंडल नहीं कर पाती

'ईठा' ट्रेलर को मिला मिक्स रिस्पॉन्स, ट्रोलिंग पर बोलीं श्रद्धा कपूर- मैं तो व्हाट्सएप तक हैंडल नहीं कर पाती

श्रद्धा कपूर को फिल्म 'ईठा' में अपने मराठी एक्सेंट के लिए मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच श्रद्धा कपूर ने ट्रोलिंग को लेकर रिएक्ट किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 04 Nov 2026 07:48 PM (IST)
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एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर फिल्म 'ईठा' को लेकर काफी चर्चा में हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस फिल्म में श्रद्धा को अपने मराठी एक्सेंट और डायलॉग डिलीवरी के लिए मिक्स रिस्पॉन्स मिला. इसी बीच अब एक्ट्रेस ने ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर रिएक्ट किया है.

आस्क मी एनिथिंग सेशन में श्रद्धा कपूर से पूछा गया कि वो आलोचना कैसे झेलती हैं. इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं आलोचना झेलती नहीं हूं. इसमें हैंडल करने जैसा क्या है? मैं तो अपना व्हाट्सएप भी हैंडल नहीं कर पाती हूं. मेरे पास मैनेजर भी नहीं है और न ही मैं किसी एजेंसी से जुड़ी हूं. मेरे दोस्त, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर मुझे फोन चेक न करने के लिए डांटते रहते हैं. मुझे कोई आलोचना हैंडल नहीं करनी है. मुझे सिर्फ और सिर्फ काम करना है और काम करना है और काम करना है. बस काम करते रहना है.'

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फिल्म 'ईठा' के बारे में जानें

 
 
 
 
 
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बता दें कि श्रद्धा का ये रिएक्शन 'ईठा' के ट्रेलर को मिल रहे मिक्स रिस्पॉन्स के बीच आया है. फिल्म को लक्ष्मण उटेकर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में श्रद्धा लेजेंड्री लावणी और तमाशा परफॉर्मर विठाबाई नारायणगावकर का किरदार निभा रही हैं. फिल्म में श्रद्धा को लावणी परफॉर्म करते हुए देखा गया. इसी के साथ उनका एक डायलॉग भी काफी चर्चा में बना है. हालांकि, कुछ लोगों को उनका मराठी एक्सेंट पसंद नहीं आ रहा और कुछ काफी तारीफ कर रहे हैं. फिल्म में रणदीप हुड्डा, मोहम्मद जीशान अयुब और सिद्धार्थ जाधव जैसे एक्टर्स लीड रोल में हैं. फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज होगी.

वर्क फ्रंट पर श्रद्धा को 2024 में 'स्त्री 2' में देखा गया. इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया. इसके अलावा वो 'तू झूठी मैं मक्कार', 'बागी 3', 'स्ट्रीट डांसर 3डी' जैसी फिल्में कर चुकी हैं. श्रद्धा को अब 2 साल बाद बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 04 Nov 2026 07:46 PM (IST)
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