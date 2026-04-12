श्रद्धा कपूर और आशा भोसले का रिश्ता है बेहद खास, जानिए फैमिली कनेक्शन

भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ था. महान गायक और संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर के परिवार से आने वाली आशा भोसले को बचपन से ही संगीत की विरासत मिली. अपने लंबे करियर में उन्होंने हजारों गाने गाकर संगीत की दुनिया में खास पहचान बनाई.

कम उम्र में ही उन्होंने गायकी की दुनिया में कदम रखा और अपनी मेहनत व प्रतिभा के दम पर बॉलीवुड की सबसे सफल गायिकाओं में शुमार हो गईं. वहीं कम ही लोग जानते हैं कि आशा भोसले का बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के साथ भी खास पारिवारिक रिश्ता है. श्रद्धा कपूर उन्हें प्यार से ग्रैंड-आजी कहकर बुलाती हैं.

दोनों के बीच है खास रिश्ता

बता दें, दिग्गज गायिका आशा भोसले, एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की नानी (ग्रैंड-आजी) लगती हैं. श्रद्धा कपूर की मां शिवांगी कोल्हापुरे और आशा भोसले का पारिवारिक संबंध है. श्रद्धा की मां, शिवांगी कोल्हापुरे, आशा भोसले की भतीजी लगती हैं. मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित पंढरीनाथ कोल्हापुरे, जो आशा भोसले के चचेरे भाई थे, श्रद्धा कपूर के नाना हैं. इसी वजह से श्रद्धा कपूर, आशा भोसले को प्यार से ग्रैंड-आजी कहकर बुलाती हैं.

यही नहीं, श्रद्धा कपूर हर साल आशा भोसले के जन्मदिन पर उनके साथ अपनी खूबसूरत यादें सोशल मीडिया पर साझा करती हैं. इन तस्वीरों और पोस्ट्स में दोनों के बीच का प्यार, अपनापन और खास रिश्ता साफ नजर आता है, जिसे फैंस भी खूब सराहते हैं.

आशा भोसले की बिगड़ी तबीयत

बता दें की बीती रात, आशा भोसले की तबीयत काफी खराब हो गई थी. जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था. वहीं डॉक्टर ने बताया था कि आशा भोसले को हार्ट अटैक आया था. उन्हें इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यूनिट में एडमिट किया गया है, जहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है.

वहीं सिंगर की पोती ने तबीयत को लेकर अपडेट दिया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, 'मेरी दादी आशा भोसले कमजोरी और सीने में इंफेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हैं. हम आपसे प्राइवेसी का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं. उनका इलाज चल रहा है और उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा. हम आपको जल्द सूचित करते रहेंगे.'