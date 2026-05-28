अर्जुन कपूर की बहन अंशुला की वेडिंग डेट कंफर्म! इस दिन मंगेतर रोहन ठक्कर संग लेंगी सात फेरे

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइस दिन शादी के बंधन में बंधेंगी अर्जुन कपूर की बहन अंशुला, जाह्नवी-खुशी समेत ये सेलेब्स होंगे शामिल

इस दिन शादी के बंधन में बंधेंगी अर्जुन कपूर की बहन अंशुला, जाह्नवी-खुशी समेत ये सेलेब्स होंगे शामिल

Anshula Kapoor Wedding: अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. वो जुलाई में रोहन ठक्कर संग सात फेरे ले सकती हैं. अंशुला और रोहन की वेडिंग डेट कंफर्म हो गई है. 

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 28 May 2026 08:14 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. अंशुला ने पिछले साल अक्टूबर ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई की थी. अब कहा जा रहा है कि अंशुला जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. वो जुलाई में रोहन ठक्कर संग सात फेरे ले सकती हैं. अंशुला और रोहन की वेडिंग डेट कंफर्म हो गई है. 

बोनी कपूर ने शुरू की शादी की तैयारियां
प्रेस फ्री जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्ममेकर बोनी कपूर ने बेटी अंशुला कपूर की शादी की तैयारी शुरू कर दी हैं. उन्होंने अपने कुछ करीबी दोस्तों को शादी के बारे में बताया है, जिनमें स्क्रीनराइटर रूमी जाफरी, एक्टर अक्षय खन्ना समेत कुछ और लोग भी शामिल हैं.

ये भी पढ़ें:- 'वो सीढ़ियों पर रो रही थीं', बोनी कपूर और श्रीदेवी के रिश्ते का सच जानकर टूट गई थीं मोना कपूर, जसपिंदर नरूला का बड़ा खुलासा

6 जुलाई को होगी अंशुला कपूर की शादी
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अंशुला और रोहन 6 जुलाई, 2026 को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. अंशुला के दोनों चाचा अनिल कपूर और संजय कपूर इस वक्त अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की शूटिंग में बिजी हैं. ऐसे में दोनों को भी भाई बोनी कपूर ने 6 जुलाई को फ्री रहने के लिए कहा है. 

शादी में शामिल होंगी सोनम कपूर?
अंशुला कपूर की शादी को लेकर उनकी दोनों बहनें खुशी कपूर और जाह्नवी कपूर बहुत एक्साइटिड हैं. दोनों अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए तैयारी कर रही हैं. अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी में हर्षवर्धन कपूर, शनाया कपूर और रिया कपूर जैसे सेलेब्स भी शामिल होंगे. वहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर भी अपने पति आनंद अहूजा और बच्चों के साथ चचेरी बहन की शादी में शामिल हो सकती हैं. 

क्या करते हैं रोहन ठक्कर?
अंशुला कपूर के मंगेतर रोहन ठक्कर ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से फिल्म और क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स किया है. वो सोशल मीडिया के लिए कॉपी राइटिंग भी कर चुके हैं. रोहन ने 2016 में रिलीज हुई फिल्म 'द नोबलिस्ट' का स्क्रीनप्ले भी लिखा था. फिलहाल रोहन ठक्कर बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर करण जौहर की कंपनी धर्मेटिक एंटरटेनमेंट के साथ काम कर रहे हैं.

चार बच्चों के पिता हैं बोनी कपूर
बता दें कि बोनी कपूर ने 1983 में मोना कपूर से शादी की थी. इस रिश्ते से उनके दो बच्चे अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर हैं. हालांकि, 1996 में दोनों का तलाक हो गया. मोना कपूर से अलग होने के तुरंत बाद बोनी कपूर ने उसी साल श्रीदेवी से शादी रचाई. इस शादी से उनकी दो बेटियां जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर हैं. बता दें कि मोना कपूर का 2012 में कैंसर के कारण निधन हो गया था. वहीं, श्रीदेवी ने 2018 में इस दुनिया को अलविदा कहा.

ये भी पढ़ें:- कौन हैं रोहन ठक्कर? जिनसे की अंशुला कपूर ने सगाई, जाने-क्या करते हैं अर्जुन कपूर के होने वाले ‘जीजू’

और पढ़ें
Published at : 28 May 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
Anshula Kapoor Arjun Kapoor Rohan Thakkar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
इस दिन शादी के बंधन में बंधेंगी अर्जुन कपूर की बहन अंशुला, जाह्नवी-खुशी समेत ये सेलेब्स होंगे शामिल
अर्जुन कपूर की बहन अंशुला की वेडिंग डेट कंफर्म! इस दिन मंगेतर रोहन ठक्कर संग लेंगी सात फेरे
बॉलीवुड
Box Office Records: 'धुरधंर 2' के 6 बड़े रिकॉर्ड, इंडिया में ही नहीं नॉर्थ अमेरिका में भी रचा इतिहास, बनीं हाईएस्ट ए रेटेड इंडियन ग्रॉसर
'धुरधंर 2' के 6 बड़े रिकॉर्ड, इंडिया में ही नहीं नॉर्थ अमेरिका में भी रचा इतिहास, बनीं हाईएस्ट ए रेटेड इंडियन ग्रॉसर
बॉलीवुड
फिल्म 'दादा' के सेट से लीक हुईं राजकुमार राव की तस्वीरें, सौरव गांगुली के रोल में छा गए एक्टर
फिल्म 'दादा' के सेट से लीक हुईं राजकुमार राव की तस्वीरें, सौरव गांगुली के रोल में छा गए एक्टर
बॉलीवुड
Ranveer Singh Viral Video: 'अगर आप पैदा ही न हों...' रणवीर सिंह ने सद्गुरु से पूछा था ये सवाल, मिला था ऐसा जवाब
'अगर आप पैदा ही न हों...' रणवीर सिंह ने सद्गुरु से पूछा था ये सवाल, मिला था ऐसा जवाब
Advertisement

वीडियोज

Nagma Mirajkar और Ayaan Lal की dating rumours ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल
Vasudha: Vasudha-Dev के बीच शुरू हुआ रोमांस, खत्म हुआ फैंस का इंतजार!
Bollywood News: श्रद्धा कपूर के डांस वीडियो ने मचाया तहलका, राहुल मोदी संग रिश्ते की चर्चा फिर तेज (28.05.26)
यो यो हनी सिंह ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बताया- भारी दवाइयों की वजह से हुए थे गंजे
NEET छात्रों के हक में Rajnath Singh का बड़ा कदम! | NTA | Dharmendra Pradhan | Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आंधी-तूफान का फ्लाइट पर असर, दिल्ली एयरपोर्ट की सलाह- एयरलाइन से करें संपर्क, मेट्रो का करें इस्तेमाल
आंधी-तूफान का फ्लाइट पर असर, दिल्ली एयरपोर्ट की सलाह- एयरलाइन से करें संपर्क, मेट्रो का करें इस्तेमाल
महाराष्ट्र
'हम SIR के विरोधी नहीं हैं, बल्कि...', सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने साफ किया रुख
'हम SIR के विरोधी नहीं हैं, बल्कि...', सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने साफ किया रुख
बॉलीवुड
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
आईपीएल 2026
सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर वैभव सूर्यवंशी का रिएक्शन हुआ वायरल, कहा- क्रिकेट का भगवान...
सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर वैभव सूर्यवंशी का रिएक्शन हुआ वायरल, कहा- क्रिकेट का भगवान...
इंडिया
'तुरंत लौटो अपने देश', घुसपैठिए को अमित शाह की चेतावनी, चिकन नेक की जमीन BSF को सौंपी गई
'तुरंत लौटो अपने देश', घुसपैठिए को अमित शाह की चेतावनी, चिकन नेक की जमीन BSF को सौंपी गई
इंडिया
Exclusive: 'नीट परीक्षा में एयर फोर्स की मदद, माफियाओं पर एक्शन और सीबीएसई OSM... एबीपी न्यूज़ से क्या-क्या बोले धर्मेन्द्र प्रधान
Exclusive: 'नीट एग्जाम में एयर फोर्स, माफियाओं पर एक्शन और CBSE ... क्या बोले धर्मेन्द्र प्रधान?
इंडिया
‘बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, अब घुसपैठिए वापस जाने लगे’, शुभेंदु सरकार के एक्शन पर बोले शाह
‘बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, अब घुसपैठिए वापस जाने लगे’, शुभेंदु सरकार के एक्शन पर बोले शाह
इंडिया
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget