हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'इन आंखों की मस्ती' से 'दम मारो दम' तक, आशा भोसले के ये 10 गाने आज भी फैंस के दिलों में हैं बसते

'इन आंखों की मस्ती' से 'दम मारो दम' तक, आशा भोसले के ये 10 गाने आज भी फैंस के दिलों में हैं बसते

Asha Bhosle Top 10 Songs: बॉलीवुड की दिग्गज गायिका आशा भोसले उन कलाकारों में शामिल हैं, जिन्होंने अपनी आवाज से हर दौर में जादू बिखेरा है. उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट गाने दिए हैं.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 12 Apr 2026 10:32 AM (IST)
Preferred Sources

इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की दिग्गज सिंगर आशा भोसले ने अपनी आवाज से दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया है. उन्होंने हर तरह के गाने गाकर अपनी अलग पहचान बनाई और आज भी उनके गाने उतने ही पसंद किए जाते हैं. 'इन आंखों की मस्ती' से 'दम मारो दम' तक उनके गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं. आइए एक नजर डालते हैं उनके टॉप 10 गानों पर.

इन आंखों की मस्ती
'इन आंखों की मस्ती' गाना साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म उमराव जान का है. इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज दी थी और फिल्म में इसे रेखा पर फिल्माया गया था.

पिया तू अब तो आजा
'पिया तू अब तो आजा' फिल्म 'कारवां' का सुपरहिट गाना है, जिसे आशा भोसले ने अपनी खास अंदाज में गाया था और आज भी फैंस इसे खूब सुनते हैं.

ओ मेरे सोना रे
'ओ मेरे सोना रे' फिल्म तीसरी मंज़िल का रोमांटिक गाना है, जिसे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, यह आज भी लोगों की पसंद बना हुआ है.

 कह दूं तुम्हें
'कह दूं तुम्हें' फिल्म 'दीवार' का मशहूर गाना है, जिसे आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया था, यह गाना फैंस के बीच आज भी काफी पॉपुलर है.

आओ ना
'आओ ना' फिल्म 'मेरे जीवन साथी' का गाना है. इस मशहूर गाने में मुख्य कलाकार राजेश खन्ना और हेलन हैं. जिसमें आशा भोसले की आवाज आज भी लोगों को पसंद आती है.

सजना है मुझे सजना के लिए
'सजना है मुझे सजना के लिए' फिल्म सौदागर का आइकॉनिक गाना है, जिसमें आशा भोसले ने अवाज दी है. आज भी फैंस इस गाने को बड़े चाव से सुनते हैं.

मुझे नौलखा मंगा दे रे
'मुझे नौलखा मंगा दे रे' फिल्म शराबी का फेमस गाना है, जिसमें आशा भोसले की आवाज ने अलग ही रंग भर दिया और यह आज भी हिट है.

ले गई
'ले गई' फिल्म दिल तो पागल है का गाना है, जिसे आशा भोसले और उदित नारायण ने गाया था और  इस गाने पर करिश्मा कपूर ने डांस किया था. यह आज भी पार्टियों में सुनाई देता है.

ढल गया दिन हो गई शाम
'ढल गया दिन हो गई शाम' फिल्म हमजोली का खूबसूरत गाना है, जिसे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था.  ये गाना जितेन्द्र और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया था. यह आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है.

दम मारो दम
'दम मारो दम' गाना साल 1971 की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का है. इस गाने को आशा भोसले ने गाया था और फिल्म में यह गाना जीनत अमान पर फिल्माया गया था, जो उस समय काफी पॉपुलर हुआ था.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 12 Apr 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
Asha Bhosle Dum Maro Dum In Aankhon Ki Masti
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'इन आंखों की मस्ती' से 'दम मारो दम' तक, आशा भोसले के ये 10 गाने आज भी फैंस के दिलों में हैं बसते
'इन आंखों की मस्ती' से 'दम मारो दम' तक, आशा भोसले के ये 10 गाने आज भी फैंस के दिलों में हैं बसते
बॉलीवुड
Asha Bhosle Health Live: आशा भोसले का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज, पोती जनाई ने दिया हेल्थ अपेडट
लाइव: आशा भोसले का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज, पोती ने दिया हेल्थ अपेडट
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO: चौथे शनिवार 'धुरंधर 2' ने उड़ा दिए गर्दे, बॉक्स ऑफिस हुई पैसों की बारिश
चौथे शनिवार 'धुरंधर 2' ने उड़ा दिए गर्दे, बॉक्स ऑफिस हुई पैसों की बारिश
बॉलीवुड
Satish Kaushik Birthday Anniversary: 90 के दशक की सबसे महंगी फिल्म हुई फ्लॉप तो टूट गए थे सतीश कौशिक, बोनी कपूर से मांगी थी माफी
90 के दशक की सबसे महंगी फिल्म हुई फ्लॉप तो टूट गए थे सतीश कौशिक, बोनी कपूर से मांगी थी माफी
Advertisement

वीडियोज

165 मासूमों की आखिरी निशानी !
Sansani: ईरान के जख्मों की दर्दनाक उड़ान ! | ABP News | War
Khabar Filmy Hai: ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई आई सामने | 11 April 2026 | ABP News
Weekend Recap: 😳देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ #sbs
'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran War Talk: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, पाकिस्तान से बोले जेडी वेंस- हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, पाकिस्तान से बोले जेडी वेंस- हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mathura Boat Accident: यमुना नाव हादसे में अब तक 11 की मौत, 5 अभी भी लापता, ठेकेदार और नाविक गिरफ्तार
मथुरा: यमुना नाव हादसे में अब तक 11 की मौत, 5 अभी भी लापता, ठेकेदार और नाविक गिरफ्तार
आईपीएल 2026
IPL Points Table: पहली जीत के बाद CSK ने अंक तालिका में लगाई छलांग, देखें सभी 10 टीमों का हाल
पहली जीत के बाद CSK ने अंक तालिका में लगाई छलांग, देखें सभी 10 टीमों का हाल
बॉलीवुड
Asha Bhosle Health Live: आशा भोसले का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज, पोती जनाई ने दिया हेल्थ अपेडट
लाइव: आशा भोसले का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज, पोती ने दिया हेल्थ अपेडट
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: एसआईआर के कारण 250 लोगों की मौत, 60 लाख हिंदू, 30 लाख मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काटा गया- ममता बनर्जी
Live: एसआईआर के कारण 250 लोगों की मौत, 60 लाख हिंदू, 30 लाख मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काटा गया- ममता बनर्जी
विश्व
US Iran Peace Talks in Pakistan: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, अब पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के सामने रखी ये डिमांड
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, अब पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के सामने रखी ये डिमांड
एग्रीकल्चर
2 लाख लगाकर कमा सकते हैं 10 लाख, टमाटर की खेती का यह तरीका बदल देगा किस्मत
2 लाख लगाकर कमा सकते हैं 10 लाख, टमाटर की खेती का यह तरीका बदल देगा किस्मत
ट्रेंडिंग
किताबें हैं या सोने के बिस्किट? स्कूलों की मनमानी से महंगी किताबें खरीदने को मजबूर हैं पैरेंट्स, वीडियो वायरल
किताबें हैं या सोने के बिस्किट? स्कूलों की मनमानी से महंगी किताबें खरीदने को मजबूर हैं पैरेंट्स
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget