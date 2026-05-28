हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकरियर के पीक पर मीनाक्षी शेषाद्रि ने फिल्मों से क्यों बनाई दूरी? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

करियर के पीक पर मीनाक्षी शेषाद्रि ने फिल्मों से क्यों बनाई दूरी? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

Meenakshi Seshadri Career: मीनाक्षी शेषाद्रि 80 और 90 के दशक की सबसे सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाती थीं. हालांकि, करियर के शिखर पर उन्होंने अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी. इसी बीच आइए इसकी वजह जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 May 2026 08:25 PM (IST)
Preferred Sources

मीनाक्षी शेषाद्रि 80 और 90 के दशक की उन अभिनेत्रियों में शामिल थीं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती, अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस से बॉलीवुड पर लंबे समय तक राज किया. बड़ी-बड़ी आंखें, सादगी भरा चेहरा और हर किरदार में जान डाल देने वाली उनकी एक्टिंग लोगों को पसंद आती थी. लेकिन जब उनका करियर सफलता के शिखर पर था, तभी उन्होंने अचानक फिल्मों से दूरी बना ली. इसी बीच आइए इसकी वजह जानते हैं.

निर्देशक को हुआ था प्यार

कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, निर्देशक राजकुमार संतोषी को मीनाक्षी शेषाद्रि से प्यार हो गया था. दोनों ने फिल्म घायल में साथ काम किया था और इसी बीच संतोषी अभिनेत्री के करीब आए. मीनाक्षी की सादगी, खूबसूरती और समझदारी ने उन्हें प्रभावित किया था. धीरे-धीरे ये लगाव प्यार में बदल गया. दोनों के बीच लंबी बातचीत होती थी, फिल्मों को लेकर चर्चा होती थी और कई बार साथ समय भी बिताते थे. राजकुमार संतोषी को लगने लगा था कि मीनाक्षी भी उन्हें पसंद करती हैं.

कुछ समय बाद उन्होंने मीनाक्षी को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन मीनाक्षी ने उन्हें मना कर दिया. इस बात से संतोषी को बहुत दुख हुआ था. बाद में किसी पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो मीनाक्षी से प्यार करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे. हालांकि इस घटना के बाद दोनों के रिश्तों में दूरी आने लगी और इसका असर प्रोफेशनल रिश्ते पर भी दिखने लगा. 

ये भी पढ़ें: Deool Band 2 Day 7 Box Office: 7 दिन में सुपरहिट हुई मराठी मूवी 'देऊळ बंद 2', बनी प्रवीण तरडे की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

दामिनी से निकलना चाहते थे निर्देशक 

फिल्म दामिनी की शूटिंग के बीच उनके बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि राजकुमार संतोषी फिल्म से मीनाक्षी को हटाना चाहते थे. हालांकि बाद में मीनाक्षी ने फिल्म पूरी की. फिल्म रिलीज हुई, तो सुपरहिट साबित हुई और इसमें उनके अभिनय की जमकर तारीफ हुई. इसके बाद दोनों ने घातक में भी साथ काम किया, लेकिन मीनाक्षी ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनानी शुरू कर दी. उस समय उनके पास लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे थे. इसके बावजूद उन्होंने अचानक एक्टिंग छोड़ने का फैसला लिया. उनके इस फैसले से फैंस और इंडस्ट्री दोनों हैरान रह गए थे. 

मीनाक्षी ने बताई वजह 

बाद में एक इंटरव्यू में मीनाक्षी शेषाद्रि ने बताया था कि जब विवाद और खबरें ज्यादा बढ़ने लगी थीं, तब यश चोपड़ा और अजमद खान ने बीच में आकर हालात संभाले थे. उनके समझाने के बाद दामिनी की शूटिंग दोबारा शुरू हुई. उस समय राजकुमार संतोषी ने फैसला लिया था कि पुरानी बातों को पीछे छोड़कर सिर्फ फिल्म पर ध्यान देंगे. 

बता दें कि हीरो, दामिनी, घायल और घातक जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है. उस दौर में मीनाक्षी सिर्फ एक सफल अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली स्टार्स में भी गिनी जाती थीं.

ये भी पढ़ें: 'चांद मेरा दिल' के रिलीज के बाद फ्रांस में छुट्टियां मनाते दिखीं अनन्या पांडे, सोशल मीडिया पर छाई तस्वीरें

और पढ़ें
Published at : 28 May 2026 08:25 PM (IST)
Tags :
Meenakshi Seshadri
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
करियर के पीक पर मीनाक्षी शेषाद्रि ने फिल्मों से क्यों बनाई दूरी? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
करियर के पीक पर मीनाक्षी शेषाद्रि ने फिल्मों से क्यों बनाई दूरी? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने शेयर किया डांस वीडियो, बिखरे कमरे की वजह हुईं ट्रोल, एक्ट्रेस के दिया करारा जवाब
श्रद्धा कपूर ने शेयर किया डांस वीडियो, बिखरे कमरे की वजह हुईं ट्रोल, एक्ट्रेस के दिया करारा जवाब
बॉलीवुड
इस दिन शादी के बंधन में बंधेंगी अर्जुन कपूर की बहन अंशुला, जाह्नवी-खुशी समेत ये सेलेब्स होंगे शामिल
अर्जुन कपूर की बहन अंशुला की वेडिंग डेट कंफर्म! इस दिन मंगेतर रोहन ठक्कर संग लेंगी सात फेरे
बॉलीवुड
Box Office Records: 'धुरधंर 2' के 6 बड़े रिकॉर्ड, इंडिया में ही नहीं नॉर्थ अमेरिका में भी रचा इतिहास, बनीं हाईएस्ट ए रेटेड इंडियन ग्रॉसर
'धुरधंर 2' के 6 बड़े रिकॉर्ड, इंडिया में ही नहीं नॉर्थ अमेरिका में भी रचा इतिहास, बनीं हाईएस्ट ए रेटेड इंडियन ग्रॉसर
Advertisement

वीडियोज

Nagma Mirajkar और Ayaan Lal की dating rumours ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल
Vasudha: Vasudha-Dev के बीच शुरू हुआ रोमांस, खत्म हुआ फैंस का इंतजार!
Bollywood News: श्रद्धा कपूर के डांस वीडियो ने मचाया तहलका, राहुल मोदी संग रिश्ते की चर्चा फिर तेज (28.05.26)
यो यो हनी सिंह ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बताया- भारी दवाइयों की वजह से हुए थे गंजे
NEET छात्रों के हक में Rajnath Singh का बड़ा कदम! | NTA | Dharmendra Pradhan | Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आंधी-तूफान का फ्लाइट पर असर, दिल्ली एयरपोर्ट की सलाह- एयरलाइन से करें संपर्क, मेट्रो का करें इस्तेमाल
आंधी-तूफान का फ्लाइट पर असर, दिल्ली एयरपोर्ट की सलाह- एयरलाइन से करें संपर्क, मेट्रो का करें इस्तेमाल
महाराष्ट्र
'हम SIR के विरोधी नहीं हैं, बल्कि...', सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने साफ किया रुख
'हम SIR के विरोधी नहीं हैं, बल्कि...', सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने साफ किया रुख
बॉलीवुड
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
आईपीएल 2026
सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर वैभव सूर्यवंशी का रिएक्शन हुआ वायरल, कहा- क्रिकेट का भगवान...
सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर वैभव सूर्यवंशी का रिएक्शन हुआ वायरल, कहा- क्रिकेट का भगवान...
इंडिया
'तुरंत लौटो अपने देश', घुसपैठिए को अमित शाह की चेतावनी, चिकन नेक की जमीन BSF को सौंपी गई
'तुरंत लौटो अपने देश', घुसपैठिए को अमित शाह की चेतावनी, चिकन नेक की जमीन BSF को सौंपी गई
इंडिया
Exclusive: 'नीट परीक्षा में एयर फोर्स की मदद, माफियाओं पर एक्शन और सीबीएसई OSM... एबीपी न्यूज़ से क्या-क्या बोले धर्मेन्द्र प्रधान
Exclusive: 'नीट एग्जाम में एयर फोर्स, माफियाओं पर एक्शन और CBSE ... क्या बोले धर्मेन्द्र प्रधान?
इंडिया
‘बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, अब घुसपैठिए वापस जाने लगे’, शुभेंदु सरकार के एक्शन पर बोले शाह
‘बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, अब घुसपैठिए वापस जाने लगे’, शुभेंदु सरकार के एक्शन पर बोले शाह
इंडिया
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget