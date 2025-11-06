चोट के कारण सेलिब्रिटी मास्टरशेफ छोड़ने से लेकर बाद में लिवर कैंसर का पता चलने तक, पिछला एक साल ‘ससुराल सिमर का’ फेम एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के लिए काफी मुश्किलों से भरा रहा है. फिलहाल अभिनेत्री सर्जरी के बाद ठीक हो रही हैं, लेकिन उन्हें हर तीन महीने में ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है. वहीं दीपिका कक्कड़ के पति और टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्ट्रेस का हेल्थ अपडेट दिया है.

कैसी है दीपिका कक्कड़ की तबीयत?

अजूनी अभिनेता शोएब ने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी दीपिका कक्कड़ संग एक वीडियो शेयर कर एक्ट्रेस का हेल्थ अपडेट दिया है. वीडियो में शोएब ने बताया कि वे फिलहाल दीपिका के ब्लड टेस्ट के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "हम कल ही ब्लड सैंपल के लिए अस्पताल गए थे. ऐसा लग रहा है जैसे हमें हर तीन महीने में, फिर हर दो महीने में जाना पड़ेगा. अब रिपोर्ट कल आएगी."

उन्होंने आगे कहा, "ये वो वक्त होता है जिससे हमेशा डर लगता है. मुझे आशा है, ईश्वर की कृपा से, सब ठीक हो जाएगा." ये सुनकर दीपिका ने सिर हिलाया और उनकी आंखों में उम्मीद और डर भी झलक रहा था.





दीपिका कक्कड़ ने जून 2025 में ट्यूमर हटाने के लिए कराई थी सर्जरी

बता दें कि दीपिका कक्कड़ पिछले कुछ महीनों से स्टेज 2 लिवर कैंसर से जूझ रही हैं. जून 2025 में, अभिनेत्री ने ट्यूमर को हटाने के लिए सर्जरी करवाई थी. एक वीडियो में, उन्होंने खुलासा किया कि कैंसर के इलाज ने उनकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर दिया था, जिससे वायरल इंफेक्शन से उबरना उनके लिए मुश्किल हो गया था. दीपिका अक्सर अपने इलाज के बारे में अपडेट साझा करती हैं। दीपिका और शोएब दोनों अपने-अपने YouTube चैनलों के माध्यम से अपनी ज़िंदगी की झलकियाँ साझा करते हैं।

दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम ने 2018 में की थी शादी

दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम की मुलाकात कलर्स के डेली सोप ससुराल सिमर का के सेट पर हुई थी. सालों की दोस्ती और डेटिंग के बाद, दोनों ने 2018 में शादी कर ली थी. इस जोड़ी का दो साल का बेटा रुहान है.