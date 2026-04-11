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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धागों से सिलवाया और...', जब सेट पर हादसे का शिकार हो गई थीं शिल्पा शेट्टी, जल गई थी एक्ट्रेस की पीठ

'धागों से सिलवाया और...', जब सेट पर हादसे का शिकार हो गई थीं शिल्पा शेट्टी, जल गई थी एक्ट्रेस की पीठ

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने हाल ही में उस समय के बारे में बात की जब एक बार सेट पर उनकी पीठ जल गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो अगले ही दिन शूट पर वापस लौट आईं थी. आइए जानते हैं एक्ट्रसे ने क्या कहा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Apr 2026 06:06 PM (IST)
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शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक हैं उन्होंने साल 1993 में फिल्म ‘बाजीगर’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें शाहरूख खान और काजोल भी नजर आए थे. इसके बाद वह जल्द ही इंडस्ट्री का जाना-पहचाना चेहरा बन गईं.

अपने 32 साल लंबे करियर में उन्होंने कई आइकॉनिक फिल्मों में काम किया. वहीं अब हाल ही में एक बातचीत में शिल्पा शेट्टी ने कहा कि सफलता उन्हें आसानी से नहीं मिली, बल्कि इसके लिए उन्हें लगातार मेहनत करनी पड़ी.

शिल्पा शेट्टी ने सुनाया किस्सा
शिल्पा शेट्टी ने यूट्यूब चैनल टुमारो, टुडे शो में बातचीत के दौरान बताया कि उन्हें फिल्ममेकर्स से काम इसलिए मिलता था क्योंकि वे उनके काम के लिए डेडिकेशन को पहचानते थे. उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि एक बार शूटिंग के दौरान उनकी पीठ पर जल गया था, लेकिन इसके बावजूद वह अगले ही दिन शूट पर लौट आईं, क्योंकि वह नहीं चाहती थीं कि उनके प्रोड्यूसर्स को किसी तरह का नुकसान हो.

शिल्पा ने कहा, 'मुझे काम इसलिए मिला क्योंकि लोगों ने मेरी मेहनत देखी. मैं हमेशा अपना काम पूरा करती थी और हर सिचुएशन में शूट पर मौजूद रहती थी.' एक्ट्रेस ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि एक शूट के दौरान उनकी पीठ पर HMI लाइट से जलने की घटना हुई थी.

 
 
 
 
 
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धागों से सिलवा कर एक्ट्रेस ने पहना था फिल्म के लिए आउटफिट
उन्होंने कहा कि शॉट में उन्हें फ्रेम से बाहर जाना था, लेकिन पीछे रखी बेबी लाइट से उनका बैक टच हो गया और बाद में उन्हें जलन महसूस हुई. इसके बावजूद वह अगले ही दिन शूट पर पहुंच गईं. उन्होंने बताया कि चोट के कारण वह फिक्स आउटफिट ठीक से नहीं पहन पा रही थीं, इसलिए उन्होंने उसे आगे से पहनकर धागों से सिलवाया ताकि जिप की जरूरत न पड़े.

वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो शिल्पा शेट्टी आखिरी बार इंडियन पुलिस फोर्स में नजर आई थीं, जिसे रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया है. इसके अलावा वह जल्द ही कन्नड़ फिल्म ‘KD: The Devil’ में दिखाई देंगी. 

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Published at : 11 Apr 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Shilpa Shetty
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