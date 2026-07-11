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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हमारा घर पब्लिक टॉयलेट जैसा था', गरीबी के दिनों को याद कर इमोशनल हुए राजीव ठाकुर

'हमारा घर पब्लिक टॉयलेट जैसा था', गरीबी के दिनों को याद कर इमोशनल हुए राजीव ठाकुर

कॉमेडियन और एक्टर राजीव ठाकुर ने हाल ही में अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया. उन्होंने बताया कि उनके घर की हालत ऐसी थी कि उन्हें वो 'पब्लिक टॉयलेट' जैसा महसूस होता था.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 11 Jul 2026 03:06 PM (IST)
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कॉमेडियन और एक्टर राजीव ठाकुर आज अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से लोगों को हंसाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका बचपन कैसे बीता? उनकी जिंदगी का शुरुआती दौर बेहद मुश्किलों भरा रहा. हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने अपने बचपन की गरीबी को याद करते हुए बताया कि उनके घर की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें वो 'पब्लिक टॉयलेट' जैसा महसूस होता था.

गरीबी के दिनों को याद कर इमोशनल हुए राजीव ठाकुर
हाल ही में वैभव मुंजाल के पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान अपनी जिंदगी के संघर्षों के बारे में बात करते हुए राजीव ठाकुर ने बताया कि उनका बचपन ऐसे हालातों में बीता, जिन्हें याद करना आज भी उनके लिए आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि लोग अक्सर कॉमेडियंस को अपना दर्द मंच पर मजाक के रूप में सुनाने की सलाह देते हैं, लेकिन जब भी वो ऐसा करते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और शो खत्म होने के बाद वह बैकस्टेज जाकर रो पड़ते हैं.

पब्लिक टॉयलेट जैसा लगता था घर
राजीव ठाकुर कहा, 'मेरे माता-पिता की शादी के बाद मेरे पिता को परिवार के घर से निकाल दिया गया था. देखते ही देखते उनका बड़ा घर छूट गया और हम एक छोटे से कमरे में रहने लगे. वही कमरा हमारा बेडरूम, ड्रॉइंग रूम, किचन और बाथरूम था. उसी एक कमरे में हम तीनों भाई-बहनों की परवरिश हुई. अगर एक इंसान नहा रहा होता था, तो बाकी चार लोगों को बाहर इंतजार करना पड़ता था. कई बार तो मुझे लगता था कि हमारा घर किसी पब्लिक टॉयलेट जैसा है.'

हमारा घर पब्लिक टॉयलेट जैसा था', गरीबी के दिनों को याद कर इमोशनल हुए राजीव ठाकुर

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राजीव ठाकुर ने आगे कहा, 'हमारे कमरे में सिर्फ 40 वॉट का एक पीला बल्ब था. मुझे पीली रोशनी से नफरत हो गई थी, क्योंकि मैंने कभी ट्यूबलाइट नहीं देखी थी. जब किसी के घर सफेद रोशनी देखता था, तो सोचता था कि हमारे घर में ऐसी लाइट कब आएगी. मकान मालिक रात 9 बजे बिजली बंद कर देता था, क्योंकि बिजली का खर्च किराए में शामिल था.'

मां सिलती थीं कपड़े 
उन्होंने आगे कहा, 'इसके बाद या तो हमें सोना पड़ता था या फिर तेल के दीये की रोशनी में बैठना पड़ता था. हम तीसरी मंजिल पर रहते थे और लिफ्ट भी नहीं थी, इसलिए रोज बाल्टियों में पानी भरकर ऊपर ले जाना पड़ता था. परिवार चलाने के लिए मेरी मां कपड़े सिलती थीं.'

कौन हैं राजीव ठाकुर?
राजीव ठाकुर भारतीय कॉमेडियन, एक्टर और टीवी कलाकार हैं, जिन्हें उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग के लिए जाना जाता है. उन्होंने 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' से पहचान बनाई और बाद में 'कॉमेडी सर्कस' और 'द कपिल शर्मा शो' जैसे कॉमेडी शोज का हिस्सा बनकर घर-घर में मशहूर हो गए. टेलीविजन के अलावा वो पंजाबी फिल्म 'लाहौरिये' और नेटफ्लिक्स की चर्चित सीरीज 'आईसी 814: द कंधार हाईजैक' में भी नजर आ चुके हैं.

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Published at : 11 Jul 2026 03:06 PM (IST)
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