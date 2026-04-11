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सिबलिंग्स डे पर सबा पटौदी ने शेयर की थ्रोबैक फोटोज, भाभी करीना कपूर संग भी दिखी खास बॉन्डिंग
Saba Pataudi Post: एक्टर सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ने सिबलिंग्स डे के मौके पर सोशल मीडिया पर कई सारी फोटोज शेयर की है साथ ही उन्होंने एक खास नोट भी लिखा है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
कल, 10 अप्रैल को सिब्लिंग्स डे था. इस खास मौके पर बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की बहन सब पटौदी ने सोशल मीडिया पर कई सारी थ्रोबैक फोटोज शेयर की है. उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है फैंस उसके खूब तारीफ कर रहे हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 01:58 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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