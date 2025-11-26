शर्लिन चोपड़ा हमेशा अपने ग्लैम लुक की वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. हालांकि इस बार उनकी सुर्खियां में रहने की वजह कुछ और है. दरअसल एक्ट्रेस ने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया हुआ था. लेकिन अब उन्होंने अचानक इसे हटवाने का फैसला कर सबको चौंका दिया. वहीं शर्लिन ने एक इंटरव्यू में अचानक अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट हटवाने की असल वजह का खुलासा किया हैं.

शर्लिन चोपड़ा ने क्यों हटवाए ब्रेस्ट इम्प्लांट?

बता दें कि बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में शर्लिन चोपड़ा ने अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट हटवाने की असल वजह का खुलासा किया है. शर्लिन ने कहा, “मैंने धारणा बना रखी थी, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट के चलते मेरी जिंदगी नर्क बन सकती है तब अचानक हृद्य परिवर्तन हुआ और फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं ये ब्रेस्ट इम्प्लांट ये तय नहीं करेगा कि मैं हॉट हूं या नहीं हूं. ये मैं तय करूंगी और ये हमारी सोच में होता है.

लिमिट से ज्यादा इम्प्लांट कराया था?

इंटरव्यू के दौरान शर्लिन ने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने खुद को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए लिमिट से ज्यादा इम्प्लांट करवाकर अपनी ब्रेस्ट का साइज बढ़वाया था. उन्होंने कहा, “ खुद को अट्रैक्टिव बनाना, अपीलिंग बनाना कोई गलत मंशा नहीं है, लेकिन इसके चक्कर में अगर आप अपनी हेल्थ को नजरअंदाज करते हैं और हेल्थ को साइड में कर देते है तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है.

‘भारी बोझ सीने से हट गया’

इससे पहले शर्लिन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट हटवाने की न्यूज शेयर की थी. उन्होंने कहा था, “ ये भारी बोझ मेरे सीने से उतर गया है. एक इम्प्लांट का वजन 825 ग्राम था. मैं तितली की तरह लाइट महसूस कर रही हूं.”

उन्होंने यंग जनरेशन से भी अपील करते हुए कहा था, “देश की युवा पीढ़ी से मेरी गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर गलत तरीके से इंफ्लूएंस होकर अपनी बॉडी के साथ कोई खिलवाड़ ना करें. आपको जो भी कराना हो उसे लेकर अपनी फैमिली और मेडिकल एक्सपर्ट के साथ इन डेप्थ डिसकशन करें. और कोई जल्दबाजी ना करें, भीड़ का हिस्सा बिल्कुल ना बनें.अपनी ऑथेंटिसिटी और रियलनेस की हिफाजत करें.”