‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की धर्मेंद्र के लिए भावुक पोस्ट
Shatrughan Sinha On Dharmendra Death: एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर कई स्टार्स ने भावुक पोस्ट शेयर की. इस लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम शामिल हो गया है. एक्टर ने उनके साथ कई तस्वीर शेयर की है.
बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर की सुबह हो गया है. ऐसे में पूरी इंडस्ट्री में शोक का माहौल हैं. कई बड़े सितारे जहां एक्टर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए. वहीं कुछ अब देओल परिवार को दिलासा देने उनके घर पहुंच रहे हैं. इसी बीच दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी धर्मेंद्र के लिए एक भावुक पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट में एक्टर ने धर्मेंद्र को भारत रत्न बताया है.
मन बेहद दुखी और भारी है - शुत्रघ्न सिन्हा
शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक्स अकाउंट पर दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है. एक्टर ने उनके साथ कई सारी अनदेखी तस्वीरें शेयर की है. जिसमें दोनों की गहरी बॉन्डिंग देखने को मिली. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा, "दिल टूट गया है… मन बेहद दुखी और भारी है. हमारे प्रिय परिवार मित्र, बड़े भाई जैसे, सबके चहेते हीरो धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे.
Heart broken, pained & deeply saddened by the passing away of our dearest family friend, our elder brother, people's hero, @aapkadharm Most loved, son of the soil, pride of Punjab /Maharashtra a 'Bharat Ratna" in true sense, down to earth, kind & a— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) November 24, 2025
humble human being. He will… pic.twitter.com/MKvkoVFFhd
‘वो असल मायने में भारत रत्न थे’
धर्मेंद्र को याद करते हुए एक्टर ने आगे कहा, “वह सच में मिट्टी के बेटे थे, पंजाब और महाराष्ट्र दोनों की शान. अपने व्यवहार, सादगी, दया और विनम्रता से वो हर दिल पर राज करते थे. असल मायनों में वह भारत रत्न थे.’. फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनका योगदान हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगा. उनका व्यक्तित्व अपने आप में एक युग था…”
इस गम की भरपाई नहीं हो सकती - शत्रुघ्न सिन्हा
एक्टर ने आखिर में कहा, “हिंदी सिनेमा के ‘ही-मैन’, ‘स्टार’ और मेरे जीवन के पहले ‘हीरो’ अब नहीं रहे. ये एक ऐसा गम जिसे भरा नहीं जा सकता, इसकी भरपाई कभी नहीं होगी, इस कठिन समय में परिवार, दोस्तों, शुभचिंतकों और उनके अनगिनत चाहने वालों को शक्ति मिले. ओम शांति." बता दें कि धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में अपने मुंबई वाले घर में आखिरी सांसे ली. एक्टर का अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया.
