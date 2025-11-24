बेटी ईशा देओल को फिल्मी दुनिया में नहीं आने देना चाहते थे धर्मेंद्र, जानें फिर कैसे ली एक्ट्रेस ने एंट्री
Dharmendra Death: दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को लेकर उनकी बेटी ईशा देओल ने कहा था, 'वो नहीं चाहते थे कि मैं फिल्मों में आऊं, क्योंकि उनके घर में लड़कियों की परवरिश अलग तरीके से हुई थी. '
बॉलीवुड के चार्मिंग स्टार रहे धर्मंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ. इस खबर ने उनके परिवार के साथ पूरे देश को सदमे में डाल दिया. कई बड़े सितारे एक्टर को अंतिम विदाई देने के लिए उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे. इसके अलावा कुछ स्टार्स ने सोशल मीडिया के जरिए एक्टर को श्रद्धांजलि दी. इसी बीच हम आपके लिए दिवंगत एक्टर की बेटी ईशा देओल से जुड़ी एक ऐसी जानकारी लाए हैं. जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे.
ईशा को फिल्मों में नहीं आने देना चाहते थे धर्मेंद्र
दरअसल अभिनेता धर्मेंद्र ने अपने लंबे बॉलीवुड करियर में इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट फिल्म दी और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया. लेकिन आपको ये जानकारी हैरानी होगी कि एक्टर ये कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी ईशा देओल फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे. इसको लेकर ईशा ने एक इंटरव्यू में बात की थी. एक्ट्रेस ने कहा था कि पापा उन्हें फिल्मी दुनिया में शामिल होते नहीं देखना चाहते थे, बल्कि जल्द उनकी शादी करवाना चाहते थे.
पापा चाहते थे 18 साल की उम्र में मैं शादी कर लूं - ईशा
ईशा देओल ने साल 2024 में ‘हॉटरफ्लाई’ से बात करते हुए कहा था, ‘‘वो (धर्मेंद्र) नहीं चाहते थे कि मैं फिल्मों में आऊं. वो सही मायनों में रूढ़िवादी थे, क्योंकि वो पंजाबी थे, इसलिए वो चाहते थे कि मैं 18 साल की उम्र में शादी कर लूं और घर बसा लूं. लेकिन मेरी मां को पर्दे पर देखकर मुझसे भी एक्टिंग करने की इच्छा जागी थी.’
‘मां को देकखर जगी एक्टिंग की इच्छा’
ईशा ने आगे कहा था, ‘‘उनके परिवार की महिलाओं का पालन-पोषण इसी तरह हुआ है.. लेकिन मेरे घर में मेरी परवरिश बहुत अलग रही. अपनी मां को फिल्मों में अभिनय करते और उनके नृत्य को देखकर मुझे दिशा मिली. मेरे अंदर यs भावना जाग उठी कि मुझे कुछ करना है.’’
पापा को मनाने में काफी वक्त लगा था – ईशा देओल
ईशा ने इस दौरान ये भी बताया था कि, ‘पापा को इस काम के लिए राजी करना मुश्किल था. ईशा ने कहा, ‘‘उन्हें मनाने में काफी समय लगा, यह आसान नहीं था, लेकिन आज कहानी अलग है..’’ ईशा और धर्मेंद्र ने 2011 में हेमा मालिनी द्वारा निर्देशित फ़िल्म ‘टेल मी ओ खुदा’ में साथ काम किया था. इस फ़िल्म में दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और फ़ारूक़ शेख भी थे.
