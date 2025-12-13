रणवीर सिंह ने की 6 बड़ी गलती, एक सिरे से ठुकराई फिल्में, अब होता होगा पछतावा

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर लगातार चर्चा में है. फिल्म में उनके जबरदस्त परफॉर्मेंस, दमदार डायलॉग और एक्सट्रीम एक्शन सीन ने दर्शकों का दिल जीत लिया. फिल्म की स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंस और स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से रणवीर फिर से फैंस के फेवरेट बन गए हैं.

यूं तो रणवीर सिंह ने बेहद सोच-समझ कर फिल्में चॉइस करते हैं. लेकिन कभी‑कभी बेहतरीन स्क्रिप्ट को छोड़ देने की वजह से वो उन सफल फिल्मों से दूर रह गए जो आज सुपरहिट बन चुकी हैं.

फिल्म कबीर सिंह

कबीर सिंह फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी. फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई. Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट करीब 55 करोड़ था. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 379 करोड़ थी. सबसे खास बात यह थी कि फिल्म में शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की ऑन‑स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को बेहद प्रभावित किया.

इसके गाने और दमदार डायलॉग भी फिल्म की सफलता का बड़ा कारण रहे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, रणवीर सिंह इस फिल्म के लिए फिल्म मेकर्स की पहली पसंद थे. मगर उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था.

एनिमल फिल्म

साल 2023 में रिलीज हुई ‘एनिमल’में रणवीर सिंह को लीड रोल के लिए फाइनल कर चुके थे. लेकिन रणवीर ने इसे करने से मना कर दिया. बाद में इस फिल्म में रणबीर कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. इस फिल्म का करीब 150 करोड़ था. इसकी वर्ल्डवाइड 915 करोड़ थी जबकि भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 660 करोड़ का कारोबार किया था.

सैम बहादुर

विक्की कौशल की हिट फिल्म सैम बहादुर के भी ऑफर को रणवीर सिंह ने मना कर दिया था. फिल्म 83 की वजह से रणवीर इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए. रणवीर के मना करने के बाद विक्की कौशल ने इसकी कमान संभाली. आगे चल कर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की. Sacnilk रिपोर्ट के अनुसार, मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस फिल्म का बजट 55 करोड़ था. इस फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 130 करोड़ रहा.





बॉम्बे वेलवेट

साल 2015 में आई अनुराग कश्यप की 'बॉम्बे वेलवेट' की पहली पसंद रणवीर सिंह थे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रणवीर ने इस फिल्म को साइन करने से मना कर दिया था.इसके बाद यह फिल्म रणबीर कपूर ने साइन की. यह फिल्म अपने समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही. इस फिल्म का बजट 120 करोड़ था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने 43 करोड़ ही कमा पाई.



लव एंड वॉर

संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' की पहली च्वॉइस रणवीर सिंह थे. इस फिल्म की घोषणा आलिया भट्ट और रणवीर सिंह के साथ ही हुई थी. मगर फिल्म बनने की देरी से रणवीर सिंह ने इस फिल्म में हिस्सा बनने से मना कर दिया और यह फिल्म रणबीर कपूर की झोली में चली गई. बता दें कि यह फिल्म अगले साल 20 मार्च 2026 में रिजीज होगी.

बैजू बावरा

'बैजू बावरा' की पहली पसंद रणवीर सिंह ही थे. मीडिया रिपोट्स के अनुसार, फिल्म के निर्माताओं ने रणवीर सिंह को यह फिल्म ऑफर किया मगर उन्होंने इसे करने से मना कर दिया.