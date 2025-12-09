खाने के पैसे बचाने के लिए मीलों चलते थे शत्रुघ्न सिन्हा, आज 4 शहरों में है 6 घर, जानें नेटवर्थ

एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा इंडस्ट्री के मोस्ट टेलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई है. शत्रुघ्न को दोस्ताना, लोहा, जानी दुश्मन, नसीब, काला पत्थर, कालीचरण, विश्वनाथ, शान और क्रांति जैसी जबरदस्त फिल्मों में देखा गया. 9 दिसंबर को एक्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं.

आज शत्रुघ्न सिन्हा करोड़ों की सम्पत्ति के मालिक हैं. हालांकि, एक समय ऐसा था जब वो पैसे बचाने के लिए मीलों पैदल चलते थे.

शत्रुघ्न सिन्हा के स्ट्रगल के दिन

शत्रुघ्न के बेटे लव ने इसके बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था, 'एक समय ऐसा था जब वो या तो मीटिंग के लिए बस से ट्रैवल करते या फिर खाने के लिए पैसे बचाते. कभी-कभी वो खाने के लिए पैसे बचाने के चक्कर में मीलों पैदल चलते थे. और कभी कभी वो समय बचाने के लिए बस से ट्रैवल करते थे और खाना नहीं खाते थे.'

शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पटना का घर छोड़ दिया था. उन्होंने मुंबई में बहुत मेहनत की और आज 4 शहरों में उनके 6 घर हैं.

शत्रुघ्न सिन्हा की नेटवर्थ और घर

शत्रुघ्न सिन्हा ने 2024 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव जीता था. चुनाव से पहले हलफनामा दायर किया था. इस में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का जिक्र किया था. शत्रुघ्न सिन्हा की नेटवर्थ 122 करोड़ रुपये है. वहीं उनकी पत्नी पूनम सिन्हा की नेटवर्थ 155 करोड़ रुपये है. उनके पास 5 घर हैं.

उनका जुहू में उनका एक बंगला है. इस बंगले का नाम रामायण है. इस बंगले में ही शत्रुघ्न सिन्हा रहते हैं. इसकी कीमत 88 करोड़ बताई जाती है. ये बंगला बहुत फेमस है. इसके अलावा उनका पटना, देहरादून, महरौली में भी एक-एक फ्लैट है.

उनका एक घर मुंबई के मलाड वेस्ट में है. इसकी कीमत 10.50 करोड़ रुपये बताई जाती है. उनका जुहू में एक फ्लैट भी है.