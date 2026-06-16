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कौन हैं अपूर्वा मखीजा? एक बार हो चुकी है FIR, अब दुबई के शेख संग 15 करोड़ में सोने वाले बयान को लेकर विवादों में
Who Is Apporva Mukhija: अपूर्वा मखीजा सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं. उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो 10-15 करोड़ रुपये के लिए सोने की बात कर रही हैं.
इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा जो रेबल किड के नाम से भी पॉपुलर हैं, इन दिनों सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में हैं. वो विवादों में घिर गई हैं. अपूर्वा का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर लोग उन्हें ट्रोल कर रह रहे हैं. वीडियो में वो कॉम्प्रोमाइज करने को लेकर बात कर रही हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर कौन है ये हसीना और क्या करती हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 05:10 PM (IST)
Tags :Apoorva Mukhija
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