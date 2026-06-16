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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकौन हैं अपूर्वा मखीजा? एक बार हो चुकी है FIR, अब दुबई के शेख संग 15 करोड़ में सोने वाले बयान को लेकर विवादों में

कौन हैं अपूर्वा मखीजा? एक बार हो चुकी है FIR, अब दुबई के शेख संग 15 करोड़ में सोने वाले बयान को लेकर विवादों में

Who Is Apporva Mukhija: अपूर्वा मखीजा सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं. उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो 10-15 करोड़ रुपये के लिए सोने की बात कर रही हैं.

Reported By : मयूरी सिंह  | Updated at : 16 Jun 2026 05:10 PM (IST)
Who Is Apporva Mukhija: अपूर्वा मखीजा सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं. उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो 10-15 करोड़ रुपये के लिए सोने की बात कर रही हैं.

इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा जो रेबल किड के नाम से भी पॉपुलर हैं, इन दिनों सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में हैं. वो विवादों में घिर गई हैं. अपूर्वा का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर लोग उन्हें ट्रोल कर रह रहे हैं. वीडियो में वो कॉम्प्रोमाइज करने को लेकर बात कर रही हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर कौन है ये हसीना और क्या करती हैं.

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अपूर्वा मखीजा एक जानी मानी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर और फैशन इन्फ्लुएंसर हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 4.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं. अपूर्वा मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं. उन्होंने मणिपाल यूनिवर्सिटी, जयपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की है.
अपूर्वा मखीजा एक जानी मानी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर और फैशन इन्फ्लुएंसर हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 4.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं. अपूर्वा मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं. उन्होंने मणिपाल यूनिवर्सिटी, जयपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की है.
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अपूर्वा ने साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान अपने कंटेंट क्रिएटिंग करियर की शुरुआत की. यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर उनके वीडियोज GenZ के बीच काफी पसंद किए जाते है.
अपूर्वा ने साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान अपने कंटेंट क्रिएटिंग करियर की शुरुआत की. यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर उनके वीडियोज GenZ के बीच काफी पसंद किए जाते है.
Published at : 16 Jun 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
Apoorva Mukhija

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