कौन हैं अपूर्वा मखीजा? एक बार हो चुकी है FIR, अब दुबई के शेख संग 15 करोड़ में सोने वाले बयान को लेकर विवादों में

अपूर्वा मखीजा एक जानी मानी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर और फैशन इन्फ्लुएंसर हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 4.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं. अपूर्वा मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं. उन्होंने मणिपाल यूनिवर्सिटी, जयपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की है.