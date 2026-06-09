शांतनु माहेश्वरी को कैसे मिली संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी'? खुद किया खुलासा

डांसर, कोरियोग्राफर और एक्टर शांतनु माहेश्वरी ने संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा फिल्म में उन्होंने अफसान रजाक का रोल निभाया था. शांतनु फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के साथ इश्क फरमाते नजर आए. अब हाल ही में शांतनु माहेश्वरी ने खुलासा किया कि उन्हें फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' आखिर मिली कैसे थी. इसके साथ उन्होंने आलिया और भंसाली के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया.

शांतनु माहेश्वरी बोले- मैं बहुत डरा हुआ था

कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और यूट्यूबर फराह खान हाल ही में अपने कुक दिलीप के साथ 'कैंपस बीट्स' की एक्ट्रेस श्रुति सिन्हा के घर पहुंचीं. इस दौरान शांतनु माहेश्वरी भी मौजूद थे. अपने लेटेस्ट व्लॉग में फराह ने शांतनु से पूछा कि आखिर उन्हें संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' मिली कैसे. इस पर एक्टर ने कहा, 'मैंने ऑडिशन ही दिया था. श्रुति महाजन ऑडिशन ले रही थीं. उस समय मैं नित्यामी शिर्के के साथ 'नच बलिए' कर रहा था. जब मैं पहली बार सेट पर गया, तो काफी नर्वस था.'

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शांतनु माहेश्वरी ने की आलिया भट्ट की तारीफ

उन्होंने आगे कहा, 'भंसाली सर ने मुझे बोला कि ऑडिशन दो. मुझे एक सीन परफॉर्म करना था. कैमरा ऑन नहीं था. उस सीन में रोना था, भंसाली सर ने मुझे टिप्स की और मेरा रिलेक्शन हो गया.' आलिया भट्ट की तारीफ करते हुए शांतनु ने कहा, 'आलिया के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. वो बहुत चिल हैं. मुझे पता भी नहीं था उस दिन आलिया आने वाली हैं. हम सब बैठे थे, वो अचानक आईं और सबसे प्यार से मिली. वो बहुत स्वीट हैं.'

'गंगूबाई काठियावाड़ी' को नेटफ्लिक्स पर देखें

'गंगूबाई काठियावाड़ी' की बात करें तो ये फिल्म 25 फरवरी 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसमें विजय राज, इंदिरा तिवारी, सीमा पाहवा, जिम सर्भ और अजय देवगन जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, 'गंगूबाई काठियावाड़ी' ने बॉक्स ऑफिस पर 211.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

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