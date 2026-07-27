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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'लोग कहेंगे इस बुढ़िया को क्या हुआ', मसाबा की बनाई ड्रेस पहनकर नीना गुप्ता ने किया पोस्ट

'लोग कहेंगे इस बुढ़िया को क्या हुआ', मसाबा की बनाई ड्रेस पहनकर नीना गुप्ता ने किया पोस्ट

Neena Gupta Post: एक्ट्रेस नीना गुप्ता इन दिनों अपने फैशन स्टेटमेंट से सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी तस्वीर और कैप्शन से सभी का ध्यान खींच लिया है, जो अब वायरल हो रही है.

Written By : श्रेया शर्मा |  Updated at : 27 Jul 2026 06:52 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता हमेशा अपने फैशन स्टेटमेंट से फैंस का ध्यान खींच लेती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें इतनी वायरल होती है कि हर कोई इस उम्र में उनकी तरह दिखना चाहता है. हाल ही में नीना गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो मसाबा की ड्रेस में नजर आ रही है. हालांकि, उनकी तस्वीर से ज्यादा कैप्शन ने सभी का ध्यान खींच लिया, जो अब सुर्खियां बटोर रहा है. 

बढ़िया को क्या हो गया?

नीना गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की, जिसमें वो ब्लैक और गोल्डन कलर के मैक्सी ड्रेस में नजर आ रही हैं. उस फोटो के साथ उन्होंने लिखा, 'मैं मसाबा का ये आउटफिट कई बार पहन चुकी हूं, लेकिन हर बार मुझे यही लगता है कि ये अभी भी शानदार दिखता है. पी. एस. मैं 'शानदार' की जगह 'सेक्सी' कहना चाहती थी... लेकिन फिर लोग कहेंगे, इस बुढ़िया को क्या हो गया?' अब ये पोस्ट खूब वायरल हो रहा है और बहुत पसंद किया जा रहा है. 

 
 
 
 
 
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फैंस के रिएक्शन 

इस पोस्ट पर कई फैंस ने अपना प्यार बरसाया हैं. एक ने लिखा, 'अरे आप बोलो बिंदास, ये ड्रेस सच में आपके ऊपर सेक्सी लगती हैं.' दूसरे फैन ने लिखा, 'बूढ़ी??? सच में?? आप फ्लोलेस हैं.' वहीं एक और ने लिखा, 'कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. आप सुपर सेक्सी लग रही हैं.'
लोग कहेंगे इस बुढ़िया को क्या हुआ', मसाबा की बनाई ड्रेस पहनकर नीना गुप्ता ने किया पोस्ट
लोग कहेंगे इस बुढ़िया को क्या हुआ', मसाबा की बनाई ड्रेस पहनकर नीना गुप्ता ने किया पोस्ट
लोग कहेंगे इस बुढ़िया को क्या हुआ', मसाबा की बनाई ड्रेस पहनकर नीना गुप्ता ने किया पोस्ट

नीना गुप्ता का करियर 

बता दें कि नीना गुप्ता बॉलीवुड की शानदार अभिनेत्रियों में से एक हैं और अपनी खूबसूरती से कई यंग एक्ट्रेसेज को टक्कर देती है. काम की बात करें, तो 2018 की फिल्म 'बधाई हो' उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट बना और अमेजन प्राइम वीडियो की 'पंचायत' वेब सीरीज ने उन्हें और लोकप्रिय बना दिया. इस साल वो हॉरर फिल्म 'वध 2' में नजर आई और जल्द ही नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'चुंबक' और 'पंचायत' के सीजन 5 में दिखाई देंगी. 

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About the author श्रेया शर्मा

श्रेया शर्मा एबीपी लाइव में एंटरटेनमेंट बीट पर बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. वह बॉलीवुड, भोजपुरी और ओटीटी से जुड़ी खबरें लिखती हैं और उन्हें बेहद आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं. इससे पहले वह 'प्रभात खबर डिजिटल' में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 06:52 PM (IST)
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