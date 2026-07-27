#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMain Vaapas Aaunga Closing BO: नॉर्थ अमेरिका में रिकॉर्ड ब्रेक कमाई, 'कॉकटेल 2' सहित 4 फिल्मों को पछाड़ा

Main Vaapas Aaunga Closing BO: नॉर्थ अमेरिका में रिकॉर्ड ब्रेक कमाई, 'कॉकटेल 2' सहित 4 फिल्मों को पछाड़ा

Main Vaapas Aaunga Closing BO: 'मैं वापस आऊंगा' में दिलजीत दोसांझ, शरवरी वाघ, वेदांग रैना जैसे स्टार्स दिखे. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 27 Jul 2026 06:01 PM (IST)
Preferred Sources

इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की नॉर्थ अमेरिका में थिएट्रिकल जर्नी खत्म हो गई है. फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला. फिल्म नॉर्थ अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर 2026 की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर.

'मैं वापस आऊंगा' का बॉक्स ऑफिस
वेंकी बॉक्स ऑफिस के मुताबिक, मैं वापस आऊंगा ने नॉर्थ अमेरिका में जबरदस्त कमाई की. फिल्म ने 1.48 मिलियन डॉलर (14.29 करोड़ ग्रॉस) का कलेक्शन किया.  इसी के साथ फिल्म नॉर्थ अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर 2026 की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. 

'मैं वापस आऊंगा' का रिकॉर्ड
फिल्म ने शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' को भी पछाड़ दिया है. 'कॉकटेल 2' ने 1.45 करोड़ का कलेक्शन किया था. इस लिस्ट में रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' सबसे आगे है. दूसरे नंबर पर सनी देओल और दिलजीत दोसांझ की 'बॉर्डर 2' है. तीसरे नबंर पर 'भूत बंगला' है और चौथे नबंर पर 'मैं वापस आऊंगा.' आइए नजर डालते हैं नॉर्थ अमेरिका के बॉक्स ऑफिस की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्मों पर.

क्रिकेटर यशस्वी जयसवाल संग मृणाल ठाकुर का वीडियो वायरल, डेटिंग की अफवाह

फिल्म बॉक्स ऑफिस
धुरंधर 2 28.64 मिलियन डॉलर
बॉर्डर 2  3.38  मिलियन डॉलर
भूत बंगला 2 2.17  मिलियन डॉलर
मैं वापस आऊंगा 1.48 मिलियन डॉलर
कॉकटेल 2 1.45 मिलियन डॉलर
वेलकम टू द जंगल 1.25 मिलियन डॉलर
धमाल 4 1.03 मिलियन डॉलर
अल्फा   955K डॉलर

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा 'मैं वापस आऊंगा' का कलेक्शन

फिल्म के घरेलू बॉक्स ऑफिस पर नजर डालें तो फिल्म ने इंडिया में 64.83 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं ग्रॉस 77.03 करोड़ कमाए. फिल्म ने 1.38 करोड़ की ओपनिंग की थी. पहले हफ्ते में फिल्म ने 12.25 करोड़ कमाए. लेकिन दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ. फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 22.55 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 17.45 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे हफ्ते में फिल्म ने 7.85 करोड़ का बिजनेस किया. पांचवें हफ्ते में फिल्म ने 3.02 करोड़ कमाए. छठे हफ्ते में 1.32 करोड़ का कलेक्शन किया.


Main Vaapas Aaunga Closing BO: नॉर्थ अमेरिका में रिकॉर्ड ब्रेक कमाई, 'कॉकटेल 2' सहित 4 फिल्मों को पछाड़ा

'मैं वापस आऊंगा' में दिखे ये स्टार्स

बता दें कि फिल्म को इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शरवरी वाघ, नसीरुद्दीन शाह जैसे स्टार्स दिखे. फिल्म की कहानी को बहुत पसंद किया गया. वहीं शरवरी वाघ और वेदांग की जोड़ी भी छा गई थी. दिलजीत दोसांझ ने भी हमेशा की तरह शानदार काम किया. फिल्म के गाने भी चर्चा में रहे. फिल्म का म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया था. फिल्म 11 जून को रिलीज हुई थी और इसका रनटाइम 166 मिनट था.

'चेन्नई लव स्टोरी' का बॉक्स ऑफिस, बनी किरण अब्बावरम की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की कहानी

फिल्म की कहानी 1947 के बंटवारे के इर्द-गिर्द बुनी गई. फिल्म में दिखाया गया कि एक शख्स (नसीरुद्दीन शाह) मौत के बिस्तर पर है और अपने प्यार को याद करता है. उनका पोता (दिलजीत दोसांझ) उनके प्यार को ढूंढ़ने की कोशिश में लग जाता है. फिल्म में वेदांग ने नसीरुद्दीन शाह की जवानी का रोल प्ले किया है. फिल्म में धीरे-धीरे कई ट्विस्ट और टर्न आते हैं, जिन्हें फैंस ने काफी पसंद किया. फिल्म को पहले हफ्ते में एवरेज रिस्पॉन्स मिलता है. हालांकि, धीरे-धीरे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिलता है और इसका असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी देखने को मिलता है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Box Office Main Vaapas Aaunga
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Main Vaapas Aaunga Closing BO: नॉर्थ अमेरिका में रिकॉर्ड ब्रेक कमाई, 'कॉकटेल 2' सहित 4 फिल्मों को पछाड़ा
'मैं वापस आऊंगा' की नॉर्थ अमेरिका में रिकॉर्ड ब्रेक कमाई, 'कॉकटेल 2' को पछाड़ा
बॉलीवुड
'खुद के खर्चे पर राजनीति करता हूं', रवि किशन ऐसा क्यों बोले?
'खुद के खर्चे पर राजनीति करता हूं', रवि किशन ऐसा क्यों बोले?
बॉलीवुड
क्रिकेटर यशस्वी जयसवाल संग मृणाल ठाकुर का वीडियो वायरल, डेटिंग की अफवाह
क्रिकेटर यशस्वी जयसवाल संग मृणाल ठाकुर का वीडियो वायरल, डेटिंग की अफवाह
बॉलीवुड
सलमान खान के जीजा आयुष को नहीं मिल रहा काम, बोले- ऑफर्स नहीं हैं
सलमान खान के जीजा आयुष को नहीं मिल रहा काम, बोले- ऑफर्स नहीं हैं
Advertisement

वीडियोज

Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Iran US War: ईरान पर बढ़ा संकट! UAE समेत दो मुस्लिम देशों के कदम से मची हलचल |ABPLIVE
CJP Protest: राजनीति में उतरने वाली है CJP? आंदोलन के बाद नेताओं ने दिया बड़ा जवाब |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘प्रधान जिंदाबाद’, इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे प्रधान का जोरदार स्वागत
‘प्रधान जिंदाबाद’, इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे प्रधान का जोरदार स्वागत
बिहार
तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, 'तुरंत रिहा करें'
तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, 'तुरंत रिहा करें'
क्रिकेट
'ODI में रोहित के साथ ओपनिंग करें वैभव सूर्यवंशी', पूर्व दिग्गज की मांग
'ODI में रोहित के साथ ओपनिंग करें वैभव सूर्यवंशी', पूर्व दिग्गज की मांग
बॉलीवुड
'खुद के खर्चे पर राजनीति करता हूं', रवि किशन ऐसा क्यों बोले?
'खुद के खर्चे पर राजनीति करता हूं', रवि किशन ऐसा क्यों बोले?
इंडिया
रात भर आंखों पर पट्टी, मसूरी में छोड़ा, जंतर-मंतर के मसीहा जुनैद का आरोप
रात भर आंखों पर पट्टी, मसूरी में छोड़ा, जंतर-मंतर के मसीहा जुनैद का आरोप
इंडिया
हवा में हड़कंप! धुएं की खबर के बाद इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग
हवा में हड़कंप! धुएं की खबर के बाद इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग
इंडिया
‘SIT में CA को करें शामिल', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई
‘SIT में CA को करें शामिल', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई
इंडिया
एक और बड़ा आंदोलन! CJP के बाद E20 जनता पार्टी ने किया संसद मार्च का ऐलान
एक और बड़ा आंदोलन! CJP के बाद E20 जनता पार्टी ने किया संसद मार्च का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Embed widget