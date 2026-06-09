सास से लेकर पापा अनिल कपूर तक, सोनम कपूर के बर्थडे पर फैमिली ने लुटाया प्यार

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. एक्ट्रेस 41 साल की पूरी हो गई हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस की फैमिली और दोस्तो ने खास अंदाज नें बर्थडे विश किया है. उनकी सास प्रिया आहूजा, पापा अनिल कपूर औक करीना कपूर ने सोनम के लिए सोशल मीडिया पर प्यार भरा पोस्ट शेयर किया है.

सास प्रिया आहूजा ने सोनम कपूर को बताया 'सुपरमॉम'

सोनम की सास प्रिया आहूजा ने इंस्टाग्राम पर सोनम कपूर के साथ कई फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो परिवार संग क्ववालिटा टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं. ये तस्वीरें शेयर करते हुए प्रिया आहूजा ने सोनम के लिए प्यार भरा कैप्शन भी लिखा. उन्होंने कहा, 'हमारी प्यारी सोनम. वो 'सुपरमॉम' है और हमारे प्यारे वायु और रुद्र की बहुत अच्छी तरह परवरिश कर रही हैं. इस बार का जन्मदिन और भी खास है, क्योंकि सोनम इसे अपने दोनों नन्हे बेटों के साथ मना रही हैं.'

प्रिया ने आगे कहा, 'मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि सोनम की जिंदगी हमेशा खुशियों, आशीर्वाद और सुंदर यादों से भरी रहे. वायु और रुद्र हमेशा अपनी मां के जीवन में हंसी और खुशियां लेकर आएं. जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, सोनम.'

View this post on Instagram A post shared by Priya Ahuja (@priya27ahuja)

ये भी पढे़ं: 'एक्ट्रेस को अगर इससे तकलीफ है तो...', पेद्दी में जान्हवी कपूर के कंट्रोवर्सियल सीन्स पर कंगना रनौत ने कही ये बात

अनिल कपूर ने बेटी पर लुटाया प्यार

अनिल कपूर ने भी बेटी सोनम कपूर को खास अंदाज मे बधाई दी. उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए दिल छू लेने वाला नोट लिखा. एक्टर ने कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे सोनम, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन कोई भी शब्द ये नहीं बता सकते कि तुम कितनी खास, खूबसूरत और कितनी प्यारी हो. तुम्हारी मुस्कान हर जगह रोशनी बिखेर देती है. सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि हर दिन मैं यही दुआ करती हूं कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों, प्यार, हंसी और खूबसूरत पलों से भरी रहे. लव यू सो मच बेटा.'

View this post on Instagram A post shared by anilskapoor (@anilskapoor)

करीना कपूर ने भी किया विश

करीना कपूर ने भी सोनम कपूर को बर्थडे विश किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर सोनम के साथ एक फोटो शेयर की और लिखा, हैप्पी बर्थडे वीरे, लव यू.

ये भी पढे़ं: 'मुझे बहुत पसंद है...' माधुरी दीक्षित को सुरेश वाडकर ने शादी के लिए किया था रिजेक्ट? सालों बाद खुद बताई सच्चाई

बता दें, सोनम कपूर काफी टाइम से बड़े पर्दे से दूर हैं. वो आखिर रिलीज फिल्म 'ब्लाइंड' है, जो 2023 में आई थी.