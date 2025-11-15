शाहरुख की अपकमिंग फिल्म
शाहरुख इस समय अपनी आने वाली फिल्म ‘किंग’ की शूटिंग में बिजी हैं. सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत और सौरभ शुक्ला भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे. फिल्म का पहला लुक पोस्टर, जिसमें शाहरुख एक दमदार एक्शन अंदाज में नज़र आए, इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ.
फराह खान संग ‘छैंया-छैंया’ पर झूमे शाहरुख खान, वीडियो देख फैंस हुए दीवाने
Shah Rukh Khan-farah khan Video: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान हाल ही में मुंबई में हुए एक ग्रैंड इवेंट में शामिल हुए. जहां उन्होंने फराह खान के साथ ‘छैंया-छैंया’ पर गाने पर जबरदस्त डांस किया.
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान हाल ही में मुंबई में हुए एक ग्रैंड इवेंट में शामिल हुए, जहां उन्होंने ‘शाहरुख ’ नाम की नई टावर बिल्डिंग का लॉन्च की. इवेंट के दौरान शाहरुख, फराह खान के साथ ‘छैंया-छैंया’ पर थिरकते नजर आए. जैसे ही उनके डांस के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, फैन्स 60 साल के स्टार की जबरदस्त एनर्जी देखकर दंग रह गए.
शाहरुख ने फराह के गाल पर किया किस
इवेंट से आए एक वीडियो में दिखा कि फराह खान ने स्टेज पर शाहरुख खान का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया. जैसे ही शाहरुख अंदर आए, उन्होंने फराह के गाल पर एक किस किया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों ने जोर से चीयर्स किए. फराह ने मजाक में कहा, “मुझे पता है आप सब जल रहे होंगे, तो शाहरुख एक बार और” इस पर शाहरुख ने उन्हें फिर से गाल पर किस कर दिया.
‘छैंया छैंया’ गाने पर झूमें शाहरुख और फराह
इवेंट के दौरान दोनों को आइकॉनिक गाने ‘छैंया छैंया’ पर डांस करते भी देखा गया, जिसे फराह ने कोरियोग्राफ किया था. उनका ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, और फैंस ने SRK की जबरदस्त एनर्जी की खूब तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “वाह, इनकी एनर्जी देखो… यकीन करना मुश्किल है कि अब ये 60 साल के हो गए हैं”, दूसरे ने कहा, “इनकी एनर्जी वाकई बेमिसाल है”.
एक फैन ने फराह की भी तारीफ की और लिखा, “फराह खान को देखो! कितनी आसानी से वो वही आइकॉनिक स्टेप्स कर रही हैं, जैसे ये गाना बस एक साल पहले आया हो. शाहरुख भी उनकी ओर देखकर स्टेप पकड़ रहे हैं”, एक और यूजर ने लिखा, “वो कितने हैंडसम लग रहे हैं.”
'मेरी मां ये देख कर बहुत खुश होती' - शाहरुख
दुबई में बने इस प्रॉपर्टी टावर शाहरुखज डेन्यूब में 56 मंज़िलें हैं और इसमें करीब 450 स्क्वायर फीट के प्रीमियम ऑफिस स्पेस हैं. इस इवेंट में फराह खान और शाहरुख खान के साथ दानूब कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन रिजवान सज्जन भी शामिल हुए.
शाहरुख से जब इस टावर के उनके नाम पर बनने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, “मेरी मां ये देख कर बहुत खुश होती. ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है. जब मेरे बच्चे यहां आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा, ‘देखो, पापा का नाम लिखा है… पापा की अपनी बिल्डिंग है.“
