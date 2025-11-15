हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज

फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज

Patralekhaa Baby Shower: राजकुमार राव और पत्रलेखा पेरेंट्स बन गए हैं. फराह खान ने पत्रलेखा और राजकुमार राव के बेबी शावर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Nov 2025 12:30 PM (IST)
Patralekhaa Baby Shower: राजकुमार राव और पत्रलेखा पेरेंट्स बन गए हैं. फराह खान ने पत्रलेखा और राजकुमार राव के बेबी शावर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

राजकुमार राव और पत्रलेखा पेरेंट्स बन गए हैं. 15 नवंबर को पोस्ट शेयर करके राजकुमार ने बेबी गर्ल के जन्म की जानकारी दी है. वहीं पत्रलेखा के बेबी शावर की क्यूट फोटोज फराह खान ने शेयर की हैं.

1/7
राजकुमार राव और पत्रलेखा शादी के चार साल बाद पेरेंट्स बन गए हैं. पत्रलेखा ने बेटी को जन्म दिया है.
राजकुमार राव और पत्रलेखा शादी के चार साल बाद पेरेंट्स बन गए हैं. पत्रलेखा ने बेटी को जन्म दिया है.
2/7
राजकुमार राव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके घर में बेबी गर्ल आने की जानकारी दी है. राजकुमार और पत्रलेखा शादी की सालगिरह पर पेरेंट्स बने हैं.
राजकुमार राव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके घर में बेबी गर्ल आने की जानकारी दी है. राजकुमार और पत्रलेखा शादी की सालगिरह पर पेरेंट्स बने हैं.
3/7
फराह खान ने सोशल मीडिया पर बेबी शावर की फोटोज शेयर की हैं.
फराह खान ने सोशल मीडिया पर बेबी शावर की फोटोज शेयर की हैं.
4/7
बेबी शावर में राजकुमार और पत्रलेखा दोनों ही येलो आउटफिट में नजर आए.
बेबी शावर में राजकुमार और पत्रलेखा दोनों ही येलो आउटफिट में नजर आए.
5/7
पत्रलेखा के बेबी शावर में हुमा कुरैशी, सोनाक्षी सिन्हा, समेत कई सेलेब्स शामिल हुए थे.
पत्रलेखा के बेबी शावर में हुमा कुरैशी, सोनाक्षी सिन्हा, समेत कई सेलेब्स शामिल हुए थे.
6/7
येलो कलर की आउटफिट में पत्रलेखा बहुत ही प्यारी लग रही थीं. उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ नजर आ रहा था.
येलो कलर की आउटफिट में पत्रलेखा बहुत ही प्यारी लग रही थीं. उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ नजर आ रहा था.
7/7
फराह खान ने बेबी शावर का मेन्यू भी शेयर किया है. जिसमें चाट से लेकर छोले भटूरे तक कई चीजें शामिल थीं.
फराह खान ने बेबी शावर का मेन्यू भी शेयर किया है. जिसमें चाट से लेकर छोले भटूरे तक कई चीजें शामिल थीं.
Published at : 15 Nov 2025 12:30 PM (IST)
Tags :
Farah Khan Rajkummar Rao Patralekhaa

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
टेलीविजन
Bigg Boss 19: 'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', कुनिका सदानंद ने मालती चहर के लिए कह दी ऐसी बात, इंटरनेट पर मच गया बवाल
'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', मालती चहर के लिए ऐसा कहकर ट्रोल हुईं कुनिका सदानंद
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
क्रिकेट
Exclusive: क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
क्रिकेटर बनने का संघर्ष, हजार से लाखों सैलरी, एबीपी से हर पहलू पर बोलीं इंटरनेशनल प्लेयर मेघना सिंह
टेलीविजन
Bigg Boss 19: 'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', कुनिका सदानंद ने मालती चहर के लिए कह दी ऐसी बात, इंटरनेट पर मच गया बवाल
'मुझे लगता है वो लेस्बियन है...', मालती चहर के लिए ऐसा कहकर ट्रोल हुईं कुनिका सदानंद
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
ठंड में बाथरूम में गीजर लगवाने का बना रहे हैं प्लान, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान
ठंड में बाथरूम में गीजर लगवाने का बना रहे हैं प्लान, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान
लाइफस्टाइल
Egg benefits: एक दिन में कितने अंडे खाना सही? कहीं सर्दियों में बिगड़ न जाए तबीयत
एक दिन में कितने अंडे खाना सही? कहीं सर्दियों में बिगड़ न जाए तबीयत
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget