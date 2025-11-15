एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
Patralekhaa Baby Shower: राजकुमार राव और पत्रलेखा पेरेंट्स बन गए हैं. फराह खान ने पत्रलेखा और राजकुमार राव के बेबी शावर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
राजकुमार राव और पत्रलेखा पेरेंट्स बन गए हैं. 15 नवंबर को पोस्ट शेयर करके राजकुमार ने बेबी गर्ल के जन्म की जानकारी दी है. वहीं पत्रलेखा के बेबी शावर की क्यूट फोटोज फराह खान ने शेयर की हैं.
Published at : 15 Nov 2025 12:30 PM (IST)
Tags :Farah Khan Rajkummar Rao Patralekhaa
बॉलीवुड
बॉलीवुड
बॉलीवुड
बॉलीवुड
बॉलीवुड
