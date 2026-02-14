शाहिद कपूर हैं डांस के बादशाह, उनके ये 5 डांस नंबर्स रह गए अंडररेटेड

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहिद कपूर हैं डांस के बादशाह, उनके ये 5 डांस नंबर्स रह गए अंडररेटेड

Shahid Kapoor Underrated Songs: शाहिद कपूर की एक्टिंग से ज्यादा लोग उनके डांस के दीवाने हैं. लेकिन उनके कुछ गाने ऐसे भी हैं जिनमें उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया लेकिन किसी ने इन्हें याद भी नहीं किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 14 Feb 2026 11:46 PM (IST)
शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' हाल ही रिलीज हुई है. इस फिल्म में शाहिद का एक डांस नंबर है 'पान की दुकान', जो बहुत पसंद किया जा रहा है. वैसे ना केवल ये गाना बल्कि शाहिद के अक्सर कई डांस नंबर्स हैं जिन्हें दर्शकों का बहुत प्यार मिला है. लेकिन कई गाने एक्टर के ऐसे भी हैं जिन्हें लोगों ने देखा तो पर उनकी परफॉर्मेंस पर खासा ध्यान नहीं दिया. तो इस पैकेज में हम आपको दिखाते हैं शाहिद कपूर के वो 5 गाने जो काफी अंडररेटेड हैं.

दिल तुम्हारे बिना (36 चाइना टाउन)

शाहिद कपूर और करीना कपूर खान की फिल्मों को बहुत प्यार मिला है. '36 चाइना टाउन' फिल्म में करीना और ऋतिक का एक डांस नंबर था, क्या आपको इस बारे में पता था? नहीं याद होगा, क्योंकि ये उनके अंडररेटेड डांस नंबर्स में से एक है. इस गाने में करीना और शाहिद दोनों ने ही बहुत अच्छा डांस किया था.

ऐसी उमर में (दीवाने हुए पागल)

साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म 'दीवाने हुए पागल' एक कॉमेडी फिल्म थी. जिसमें सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, परेश रावल, शाहिद कपूर और रिम्मी सेन नजर आए थे. इस फिल्म का एक गाना 'ऐसी उमर में' भी है. इस गाने में शाहिद कपूर का बेहतरीन डांस देखते ही बनता है. 

जस्ट डू इट (चांस पे डांस)

'चांस पे डांस' फिल्म कब आई और कब चली गई ये किसीको पता नहीं चला. लेकिन अब जब आपको इस गाने के बारे में पता चल ही गया है तो आप इसे यहां जरूर देखें. इस गाने में शाहिद के डांस मूव्स आपका दिल जीत लेंगे. आपको भी एहसास होगा कि आपने आखिर क्यों शाहिद के इस डांस को मिस किया.

तेरी याद याद (वाह लाइफ हो तो ऐसी)

'वाह लाइफ हो तो ऐसी' फिल्म के इस गाने में शाहिद कपूर के साथ संजय दत्त भी नजर आए थे. ये फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी. फिल्म का ये गाना क्लब में पिक्चराइज किया गया है और इसमें शाहिद कपूर का डांस और उनकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल है.

ओ मखना वे (दिल मांगे मोर)

'दिल मांगे मोर' फिल्म में शाहिद के साथ आयशा टाकिया, सोहा अली खान और ट्यूलिप जोशी नजर आई थीं. इस फिल्म के गाने वैसे तो बहुत पसंद किए गए. लेकिन फिर भी इस फिल्म से 'ओ मखना वे' गाने को लोगों ने मिस कर दिया. इस गाने में शाहिद ने बड़ा ही बेहतरीन डांस किया था. 

Published at : 14 Feb 2026 11:46 PM (IST)
