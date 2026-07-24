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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब आशा भोसले ने स्टेज पर लेस्ली लुईस को बुलाया, बोलीं- 'इनके बिना ये अवॉर्ड मुमकिन नहीं था'

जब आशा भोसले ने स्टेज पर लेस्ली लुईस को बुलाया, बोलीं- 'इनके बिना ये अवॉर्ड मुमकिन नहीं था'

Lesle Lewis Shares: लेस्ली लुईस ने कहा कि करियर की शुरुआत में आशा भोसले ने उनका खूब हौसला बढ़ाया. उन्होंने बताया कि उनके साथ काम करना यादगार रहा और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 24 Jul 2026 09:46 PM (IST)
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मशहूर संगीतकार और गायक लेस्ली लुईस ने दिग्गज सिंगर आशा भोसले के साथ काम करने के दिनों को याद किया. उन्होंने बताया कि करियर के शुरुआती समय में आशा भोसले ने उनका खूब हौसला बढ़ाया था. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा.

आशा भोसले ने बढ़ाया था हौसला

आईएएनएस से बातचीत में लेस्ली लुईस ने आशा भोसले के साथ जुड़ी कई खास यादें शेयर की. उन्होंने बताया, 'एक अवॉर्ड शो के दौरान आशा भोसले ने मुझे स्टेज पर बुलाकर मेरे काम को सम्मान दिया था. उस समय मैं इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था और एक बड़े कलाकार से मिला ऐसा इस्पिरेशल मेरे लिए बहुत खास था.' 

 
 
 
 
 
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हर मुलाकात से कुछ नया सीखने को मिला

लेस्ली ने कहा, 'आशा भोसले जैसी महान कलाकार के साथ काम करना मेरे लिए किसी सम्मान से कम नहीं था. उनके साथ जुड़ी हर याद खास है, चाहे उनके जन्मदिन पर स्टूडियो में केक काटना हो या फिर उनके साथ काम करने का मौका मिलना हो. हम उनके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं. हर बार हमने उनसे काफी कुछ सीखा है.'

मूड होने पर ही करती थीं रिकॉर्डिंग

उन्होंने आगे बताया, 'आशा भोसले अपने काम को लेकर बेहद सहज थीं. कई बार वे अपने मूड के हिसाब से गाना रिकॉर्ड करती थीं. वे कभी-कभी कहती थीं कि आज उनका गाने का मूड नहीं है और जब मन होगा तभी वे रिकॉर्ड करेंगी. येी उनकी कला का जादू था कि जब वे गाती थीं तो नतीजा हमेशा शानदार होता था.'

आशा भोसले की वजह से मिली नई पहचान

लेस्ली ने कहा, 'आशा भोसले से मैंने सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि काम करने का तरीका भी सीखा. उन्होंने मुझे एक स्वतंत्र म्यूजिक प्रोड्यूसर के रूप में अपनी पहचान बनाने में बहुत मदद की. एक अवॉर्ड शो में जब उन्हें सम्मान मिला तो आशा भोसले ने स्टेज से कहा था कि लेस्ली को भी बुलाया जाए, क्योंकि उनके बिना ये संभव नहीं होता.'

युवा कलाकारों के लिए बड़ी सीख

लेस्ली ने कहा कि एक युवा कलाकार के लिए किसी बड़े और एक्सपेरिएंस्ड कलाकार की ओर से मिलने वाला ऐसा समर्थन बहुत बड़ी बात होती है.

बता दें कि लेस्ली लुईस और आशा भोसले ने कई यादगार गानों पर साथ काम किया था. दोनों की जोड़ी का सबसे चर्चित इंडिपॉप एल्बम 'जानम समझा करो' का गाना 'रात शबनमी' रहा. इस गाने को लेस्ली लुईस ने कंपोज किया था, जबकि इसके बोल मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे. आशा भोसले की आवाज में ये गाना काफी मशहूर हुआ था.

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रीमिक्स और पॉप गानों में भी रही हिट जोड़ी

इसके अलावा, दोनों ने 'राहुल एंड आई' एल्बम के साथ कई रीमिक्स और ओरिजिनल पॉप गानों में भी साथ काम किया. उन्होंने आरडी. बर्मन के मशहूर गानों जैसे 'ओ मेरे सोना रे' और 'पिया तू अब तो आजा' के नए वर्जन भी तैयार किए.

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Published at : 24 Jul 2026 09:46 PM (IST)
Tags :
Asha Bhosle Lesle Lewis Janam Samjha Karo
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