'ओ रोमियो' को मिला बनारस में प्यार, फैंस बोले- 'हम तो सिर्फ शाहिद कपूर को देखने ही आए थे'

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म 'ओ रोमियो' बीते दिन ही रिलीज हुई है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों का काफी क्रेज दिख रहा है. इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखते हुए ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है. फिल्म को हर जगह पर काफी पसंद किया जा रहा है. हाल ही में बनारस में भी काफी तादाद में लोग इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे. जहां उन्होंने एबीसी न्यूज से बात करते हुए इस फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

क्या बोली बनारस की जनता

बनारस में ओ रोमियो देखने पहुंचे दर्शकों ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की है. तो वहीं कई लोगों ने कहा कि वो केवल शाहिद को देखने ही आए थे. फिल्म देखकर निकले एक दर्शक श्रीकांत उपाध्याय ने कहा कि, 'फिल्म तो बहुत अच्छी है, इसमें शाहिद का किरदार बेहतरीन है हम शाहिद कपूर को देखने ही आए थे. लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये फिल्म अपराध को प्रमोट करती है, ये नहीं दिखाना चाहिए. क्योंकि फिल्म युवा भी देखेंगे तो उन पर इसका असर गलत पड़ेगा'.

'शाहिद को ही देखने आए थे'

तो वहीं एक अन्य दर्शक अभिषेक ने बताया कि, 'ये एक्शन से भरपूर फिल्म है और मैं शाहिद कपूर को बहुत पसंद करता हूं और उन्हीं को देखने के लिए आया था. फिल्म में शाहिद का किरदार बेहतरीन है. जो एक्शन फिल्मों को पसंद करते हैं उन्हें ये फिल्म बहुत पसंद आने वाली है. शाहिद का किरदार उनके ऊपर अच्छी तरह से फिट बैठता है.'

'सिर्फ देखें प्रेरणा ना लें'

एक अन्य दर्शक धर्मेंद्र ने कहा कि, 'आजकल लोग जो देखते हैं एक्शन ही देखना चाहते हैं तो फिल्म में एक्शन दिखाया गया है. जिन लोगों ने वो दौर नहीं देखा है अंडरवर्ल्ड वाला उनके लिए ये फिल्म बहुत अच्छी है. शाहिद का किरदार हुत अच्छा है लेकिन ये देखने वाली फिल्म है प्रेरणा लेने वाली नहीं. ज्यादातर लोग शाहिद को देखने के लिए जा रहे हैं लेकिन इससे आप अंडरवर्ल्ड को समझ पाएंगे.'

फिल्म का बॉक्स फिस कलेक्शन

बता दें कि 'ओ रोमियो' को रिलीज हुए अभी महज एक दिन ही पूरा हुआ है. इस फिल्म ने पहले ही दिन करीब 9 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी. तो वहीं रिलीज के दूसरे दिन फिल्म ने शाम के 5 बजे तक लगभग 13 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली है. ऐसे में ये शाहिद की फिल्मों की बिगेस्ट ओपनिंग में से एक मानी जा रही है. अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये फिल्म 100 करोड़ी क्लब में कब तक शामिल हो सकती है.