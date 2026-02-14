एयरपोर्ट पर कूल लुक में दिखीं ईशा देओल, पापा और भाई के साथ स्पॉट हुईं आथिया शेट्टी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएयरपोर्ट पर कूल लुक में दिखीं ईशा देओल, पापा और भाई के साथ स्पॉट हुईं आथिया शेट्टी

Celeb Spotted: मायानगरी मुंबई में एयरपोर्ट पर सेलेब्स का आना-जाना तो लगा ही रहता है. ऐसे में कई सेलेब्स काफी कूल अंदाज में तो कई सिंपल लुक में यहां स्पॉट होते रहते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Feb 2026 03:27 PM (IST)
मुंबई में कई बॉलीवुड सेलेब्स का आना- जाना लगा रहता है. ऐसे में कई बड़े- छोटे हर तरह के सेलेब्स एयरपोर्ट पर स्पॉट होते हैं. इस दौरान इन सेलेब्स का कूल अंदाज देखते ही बनता है. हाल ही में सुनील शेट्टी अपने दोनों बच्चों आथिया और अहान के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. तो वहीं ईशा देओल भी कूल लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं.

हाल ही में सुनील शेट्टी एयरपोर्ट पर अपने दोनों बच्चों आथिया शेट्टी और अहान शेट्टी के साथ स्पॉट हुए. इस दौरान तीनों ने साथ में पोज भी दिया.
आथिया शेट्टी इस दौरान बेहद सिंपल लेकिन एलिगेंट लुक में नजर आईं. उन्होंने फूशिया पिंक कलर का कॉटन का कुर्ता सेट पहना था. इसके साथ एक्ट्रेस ने गॉगल्स पहने और बालों में स्लीक बन बनाया. उनके इस सिंपल लुक ने दिल जीत लिया.
Published at : 14 Feb 2026 03:27 PM (IST)
Esha Deol Suniel Shetty Athiya Shetty AHAN SHETTY

बॉलीवुड फोटो गैलरी

