एयरपोर्ट पर कूल लुक में दिखीं ईशा देओल, पापा और भाई के साथ स्पॉट हुईं आथिया शेट्टी
Celeb Spotted: मायानगरी मुंबई में एयरपोर्ट पर सेलेब्स का आना-जाना तो लगा ही रहता है. ऐसे में कई सेलेब्स काफी कूल अंदाज में तो कई सिंपल लुक में यहां स्पॉट होते रहते हैं.
मुंबई में कई बॉलीवुड सेलेब्स का आना- जाना लगा रहता है. ऐसे में कई बड़े- छोटे हर तरह के सेलेब्स एयरपोर्ट पर स्पॉट होते हैं. इस दौरान इन सेलेब्स का कूल अंदाज देखते ही बनता है. हाल ही में सुनील शेट्टी अपने दोनों बच्चों आथिया और अहान के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. तो वहीं ईशा देओल भी कूल लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं.
Published at : 14 Feb 2026 03:27 PM (IST)
बॉलीवुड
बॉलीवुड
बॉलीवुड
बॉलीवुड
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
