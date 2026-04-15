अल्लू अर्जुन की फिल्म राका में शाहरुख खान की हुई एंट्री? इस अहम रोल में आएंगे नजर
साउथ के सुपरस्टार एक्टर अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म राका को लेकर सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं. उनकी इस फिल्म को लेकर आए दिन नए-नए अपडेट्स देखने को सुनने को मिल रहे हैं.
अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर उनकी अपकमिंग फिल्म राका का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था. उसके बाद से ही दर्शकों में फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. एटली कुमार के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में पहली बार अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी बनने जा रही है.
इसी बीच अब खबर आ रही है कि फिल्म में शाहरुख खान की भी एंट्री हो चुकी है.फिल्म को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट सामने आई है, उसके अनुसार शाहरुख खान को राका में कैमियो करते देखा जाएगा. इस बात की कंफर्मेशन इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में की गई है.
एटली कुमार और अल्लू अर्जुन संग है शाहरुख खान का अच्छा रिलेशन
आपको बता दें राका के डायरेक्टर एटली और अल्लू अर्जुन के संग शाहरुख खान के काफी अच्छे रिलेशन हैं.इसी वजह से जब शाहरुख खान की फिल्म जवान की जब शूटिंग चल रही थी, तब खबरें आई थीं कि अल्लू अर्जुन फिल्म में कैमियो करते दिखेंगे. लेकिन पुष्पा 2 की शूटिंग की वजह से अल्लू अर्जुन उस फिल्म में कैमियो नहीं कर पाए थे.
Happy Birthday @alluarjun … the poster is intriguing and amazing just like you are. Can’t wait to see what you guys have put together. This experience will be… in Atlee’s words - Mass masss massss!! #Raaka looks so exciting, all the best!! @Atlee_dir pic.twitter.com/QHh3ZkpKQh— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 8, 2026
मालूम हो शाहरुख खान की जवान भी एटली कुमार के निर्देशन में ही बनी थी. अब जब राका में शाहरुख खान के कैमियो की खबरें आ रही हैं तो फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. वहीं, दीपिका पादुकोण भी एटली कुमार के संग दूसरी बार काम कर रही हैं.
Love you sir ❤️❤️❤️❤️❤️— atlee (@Atlee_dir) April 8, 2026
Will make u more proud sir https://t.co/GZY0xYH7ON
इससे पहले जवान में दोनों ने साथ काम किया था.बता दें जब राका का फर्स्ट लुक पोस्ट रिलीज किया गया था, तब शाहरुख खान ने उस पर अपना रिएक्शन दिया था. शाहरुख खान ने राका के पोस्टर को शेयर कर अल्लू अर्जुन को बर्थडे विश किया था.साथ ही राका फिल्म को एक्साइटिंग बताया था और कहा था कि उन्हें इसका बेसब्री से इंतजार है.शाहरुख खान के पोस्ट पर एटली कुमार ने रिएक्ट करते हुए लिखा था,'लव यू सर, विल मेक यू मोर प्राउड सर.'
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Source: IOCL