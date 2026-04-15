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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअल्लू अर्जुन की फिल्म राका में शाहरुख खान की हुई एंट्री? इस अहम रोल में आएंगे नजर

अल्लू अर्जुन की फिल्म राका में शाहरुख खान की हुई एंट्री? इस अहम रोल में आएंगे नजर

साउथ के सुपरस्टार एक्टर अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म राका को लेकर सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं. उनकी इस फिल्म को लेकर आए दिन नए-नए अपडेट्स देखने को सुनने को मिल रहे हैं.

By : अनुराधा राज | Updated at : 15 Apr 2026 12:46 PM (IST)
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अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर उनकी अपकमिंग फिल्म राका का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था. उसके बाद से ही दर्शकों में फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. एटली कुमार के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में पहली बार अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी बनने जा रही है.

इसी बीच अब खबर आ रही है कि फिल्म में शाहरुख खान की भी एंट्री हो चुकी है.फिल्म को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट सामने आई है, उसके अनुसार शाहरुख खान को राका में कैमियो करते देखा जाएगा. इस बात की कंफर्मेशन इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में की गई है.

एटली कुमार और अल्लू अर्जुन संग है शाहरुख खान का अच्छा रिलेशन

आपको बता दें राका के डायरेक्टर एटली और अल्लू अर्जुन के संग शाहरुख खान के काफी अच्छे रिलेशन हैं.इसी वजह से जब शाहरुख खान की फिल्म जवान की जब शूटिंग चल रही थी, तब खबरें आई थीं कि अल्लू अर्जुन फिल्म में कैमियो करते दिखेंगे. लेकिन पुष्पा 2 की शूटिंग की वजह से अल्लू अर्जुन उस फिल्म में कैमियो नहीं कर पाए थे.

मालूम हो शाहरुख खान की जवान भी एटली कुमार के निर्देशन में ही बनी थी. अब जब राका में शाहरुख खान के कैमियो की खबरें आ रही हैं तो फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. वहीं, दीपिका पादुकोण भी एटली कुमार के संग दूसरी बार काम कर रही हैं.

इससे पहले जवान में दोनों ने साथ काम किया था.बता दें जब राका का फर्स्ट लुक पोस्ट रिलीज किया गया था, तब शाहरुख खान ने उस पर अपना रिएक्शन दिया था. शाहरुख खान ने राका के पोस्टर को शेयर कर अल्लू अर्जुन को बर्थडे विश किया था.साथ ही राका फिल्म को एक्साइटिंग बताया था और कहा था कि उन्हें इसका बेसब्री से इंतजार है.शाहरुख खान के पोस्ट पर एटली कुमार ने रिएक्ट करते हुए लिखा था,'लव यू सर, विल मेक यू मोर प्राउड सर.'

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Allu Arjun शाहरुख खान Deepika Padukone' Raaka
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