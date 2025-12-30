हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
न्यू ईयर पर 'किंग' की अनाउंसमेंट करने वाले हैं शाहरुख खान? ये वीडियो हुआ वायरल

Shah Rukh Khan King: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की अगली फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. एक्टर जल्द ही किंग में नजर आएंगे. क्या शाहरुख नए साल पर किंग की अनाउंसमेंट करने वाले हैं?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 30 Dec 2025 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. शाहरुख आखिरी बार साल 2023 में रिलीज हुई डंकी में नजर आए थे. उसके बाद से उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है. अब शाहरुख खान पठान 2 और किंग आने वाली है. किंग से शाहरुख खान का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. अब रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर फिल्म की अनाउंसमेंट की तैयारियां कर रहे हैं.

शाहरुख खान को हाल ही में डबिंग स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया. जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं शाहरुख खान फिल्म किंग की अनाउंसमेंट की तैयारियों में लग गए हैं. फैंस अब किंग की अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं.

न्यू ईयर पर करेंगे अनाउंस?

वायरल हो रही वीडियो में शाहरुख खान व्हाइच टी-शर्ट के साथ कारगो पैंट पहने नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपने लुक को शेड्स के साथ कंप्लीट किया है. अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि शाहरुख क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं मगर टाइमिंग देखते हुए फैंस को लग रहा है वो पोस्ट-प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं. शाहरुख खान के बर्थडे पर उनका किंग से फर्स्ट लुक सामने आया था. उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है. अब ये वीडियो देखने के बाद फैंस को लग रहा है कि नए साल पर शाहरुख फिल्म को लेकर अपडेट दे सकते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Team SRK WARRIORS (@teamsrkwarrior)

बता दें शाहरुख खान के स्टूडियो के बाहर स्पॉट होने से एक दिन पहले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने चेस के एक शेर की फोटो शेयर की थी जिसने ताज पहना हुआ है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SRK_ANKLESHWAR_FC (@srk_ankleshwar_fc)

किंग की बात करें तो इसमें शाहरुख खान सॉल्ट एंड पेपर लुक में नजर आने वाले हैं. वो जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आएंगे. शाहरुख के साथ फिल्म में दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन समेत कई बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं. शाहरुख एक बार फिर एक्शन से लोगों को इंप्रेस करते नजर आएंगे.

Published at : 30 Dec 2025 11:01 AM (IST)
Tags :
Shah Rukh Khan King #king
