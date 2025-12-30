न्यू ईयर पर 'किंग' की अनाउंसमेंट करने वाले हैं शाहरुख खान? ये वीडियो हुआ वायरल
Shah Rukh Khan King: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की अगली फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. एक्टर जल्द ही किंग में नजर आएंगे. क्या शाहरुख नए साल पर किंग की अनाउंसमेंट करने वाले हैं?
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. शाहरुख आखिरी बार साल 2023 में रिलीज हुई डंकी में नजर आए थे. उसके बाद से उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है. अब शाहरुख खान पठान 2 और किंग आने वाली है. किंग से शाहरुख खान का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. अब रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर फिल्म की अनाउंसमेंट की तैयारियां कर रहे हैं.
शाहरुख खान को हाल ही में डबिंग स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया. जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं शाहरुख खान फिल्म किंग की अनाउंसमेंट की तैयारियों में लग गए हैं. फैंस अब किंग की अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं.
न्यू ईयर पर करेंगे अनाउंस?
वायरल हो रही वीडियो में शाहरुख खान व्हाइच टी-शर्ट के साथ कारगो पैंट पहने नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपने लुक को शेड्स के साथ कंप्लीट किया है. अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि शाहरुख क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं मगर टाइमिंग देखते हुए फैंस को लग रहा है वो पोस्ट-प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं. शाहरुख खान के बर्थडे पर उनका किंग से फर्स्ट लुक सामने आया था. उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है. अब ये वीडियो देखने के बाद फैंस को लग रहा है कि नए साल पर शाहरुख फिल्म को लेकर अपडेट दे सकते हैं.
View this post on Instagram
बता दें शाहरुख खान के स्टूडियो के बाहर स्पॉट होने से एक दिन पहले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने चेस के एक शेर की फोटो शेयर की थी जिसने ताज पहना हुआ है.
View this post on Instagram
किंग की बात करें तो इसमें शाहरुख खान सॉल्ट एंड पेपर लुक में नजर आने वाले हैं. वो जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आएंगे. शाहरुख के साथ फिल्म में दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन समेत कई बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं. शाहरुख एक बार फिर एक्शन से लोगों को इंप्रेस करते नजर आएंगे.
ये भी पढ़ें: कितनी पढ़ी-लिखी है अक्षय कुमार की भांजी? बॉलीवुड में 'इक्कीस' से डेब्यू कर रही हैं सिमर
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL