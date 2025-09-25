हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबहाने बनाकर क्लास बंक करते थे शाहरुख, 11वीं में किया था मिर्गी के दौरे का नाटक, जब दोस्त ने सुनाये थे किंग खान के अजब किस्से

SRK School Prank: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान अपने करियर को काफी सीरियसनेस से लेते हैं लेकिन बचपन में वह बिल्कुल इसके उलट थे. क्लास बंक करने के लिए वह हर दिन कोई न कोई बहाना लगाते थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Sep 2025 09:44 AM (IST)
बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को उनकी फिल्म 'जवान' में बेहतरीन अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वह अपने करियर को काफी गंभीरता से लेते हैं और अपने काम को बड़ी ही शिद्दत के साथ करते हैं, लेकिन बचपन में वह बिल्कुल इसके उलट थे.

क्लास बंक करने के लिए वह हर दिन कोई न कोई बहाना लगाते थे. उनके स्कूल के दिनों की एक मजेदार घटना सोशल मीडिया पर चर्चा में आई है.

स्कूल में शाहरुख को 'स्वॉर्ड ऑफ ऑनर' भी मिला

दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में पले-बढ़े शाहरुख ने सेंट कोलंबा स्कूल से पढ़ाई की है. स्कूल में उन्हें 'स्वॉर्ड ऑफ ऑनर' भी मिला, जो स्कूल का सबसे बड़ा सम्मान है. लेकिन वह कई बार शरारतें भी करते थे.

2002 में शाहरुख खान ने मशहूर अभिनेता फारूक शेख के लोकप्रिय टॉक शो 'जीना इसी का नाम है' में हिस्सा लिया था. उस शो में उनके स्कूल के पुराने दोस्त भी उनके साथ आए थे. इस दौरान उन्होंने उस वक्त की एक मजेदार घटना को साझा किया.

दोस्तों के साथ कई शरारत करते थे शाहरुख

किंग खान के एक दोस्त ने शेख से बात करते हुए बताया, ''जब हम 11वीं क्लास में थे, तब एक नए टीचर आए थे. उस दिन हम सब क्लास से छुट्टी लेना चाहते थे. इसके लिए शाहरुख ने ऐसा नाटक किया जैसे उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया हो. इनकी यह एक्टिंग इतनी असली थी कि हम दोस्त लोग भी हैरान रह गए थे.''

उनके दोस्तों ने बताया, ''शाहरुख के मुंह से झाग निकल रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे सच में उन्हें दौरा पड़ा हो. फिर हमने मिलकर उनको अपने कंधों पर उठाया और क्लास से बाहर ले गए. इसके बाद हम तीन घंटे तक क्लास में नहीं गए. मजेदार बात यह भी है कि एक दोस्त टीचर का जूता लेकर आ गया था, जिससे हम आराम से घूमने में कामयाब रहे.''

शाहरुख खान ने उस घटना के बारे में कहा कि वे और उनके दोस्त स्कूल के दिनों में ऐसी शरारतें खूब करते थे. यह उनकी जिंदगी का एक मजेदार हिस्सा था, जो अब यादगार बन गया है.

निर्देशक एटली की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान' में शाहरुख खान ने दर्शकों को खूब लुभाया है. इस फिल्म में वह पिता और बेटे की दोहरी भूमिका में नजर आए हैं. फिल्म में उनके साथ नयनतारा और विजय सेतुपति भी नजर आए. फिल्म की कहानी एक ऐसे जेलर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक महिला जेल की देखभाल करता है और करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ता है. इस किरदार ने लोगों को काफी प्रभावित किया और शाहरुख के अभिनय की खूब तारीफ हुई.

Published at : 25 Sep 2025 09:44 AM (IST)
