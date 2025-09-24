शाहरुख ने संभाला रानी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे उनके बाल, देखें तस्वीरें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में शाहरुख खान ने संभाला रानी मुखर्जी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे सुपरस्टार के बाल, देखें तस्वीरें

नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में शाहरुख खान ने संभाला रानी मुखर्जी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे सुपरस्टार के बाल, देखें तस्वीरें

Shah Rukh Khan-Rani Mukerji Pics: शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को 23 सितंबर को पहले नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया. अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान किंग खान के रानी मुखर्जी के साथ खूबसूरत पल कैमरे में कैद हो गए.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 24 Sep 2025 05:15 PM (IST)
Shah Rukh Khan-Rani Mukerji Pics: शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को 23 सितंबर को पहले नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया. अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान किंग खान के रानी मुखर्जी के साथ खूबसूरत पल कैमरे में कैद हो गए.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 24 Sep 2025 05:15 PM (IST)

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और रानी मुखर्जी बहुत अच्छे और करीबी दोस्त हैं. नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में दोनों एक साथ बैठे नजर आए. इस दौरान कभी शाहरुख रानी का आंचल संभालते दिखे, तो कभी रानी सुपरस्टार के बाल संवारत नजर आईं.

1/10
रानी मुखर्जी नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में ब्राउन कलर की सिल्क साड़ी पहनकर गई थीं. इसके साथ उन्होंने नेकलेस और ईयररिंग्स पहने थे और बाल खुले रखे थे. इस लुक में वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं.
रानी मुखर्जी नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में ब्राउन कलर की सिल्क साड़ी पहनकर गई थीं. इसके साथ उन्होंने नेकलेस और ईयररिंग्स पहने थे और बाल खुले रखे थे. इस लुक में वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं.
2/10
वहीं शाहरुख खान ब्लैक कलर का ब्लेजर और पैंट पहने काफी डैशिंग दिख रहे थे. अपने लुक को उन्होंने ब्लैक बूट्स के साथ पूरा किया था.
वहीं शाहरुख खान ब्लैक कलर का ब्लेजर और पैंट पहने काफी डैशिंग दिख रहे थे. अपने लुक को उन्होंने ब्लैक बूट्स के साथ पूरा किया था.
3/10
नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेरेमनी में शाहरुख और रानी की सीट एक साथ थी. ऐसे में दोनों दोस्तों ने एक-दूसरे के साथ खूबसूरत मूमेंट्स एंजॉय किए.
नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेरेमनी में शाहरुख और रानी की सीट एक साथ थी. ऐसे में दोनों दोस्तों ने एक-दूसरे के साथ खूबसूरत मूमेंट्स एंजॉय किए.
4/10
एक तस्वीर में शाहरुख रानी मुखर्जी की साड़ी का आंचल संभालते नजर आए. शाहरुख का ये जेस्चर फैंस को खूब पसंद आ रहा है. इतना ही नहीं, फोटो में पीछे खड़े गेस्ट भी इस मूमेंट को एंजॉय करते देखे जा सकते हैं.
एक तस्वीर में शाहरुख रानी मुखर्जी की साड़ी का आंचल संभालते नजर आए. शाहरुख का ये जेस्चर फैंस को खूब पसंद आ रहा है. इतना ही नहीं, फोटो में पीछे खड़े गेस्ट भी इस मूमेंट को एंजॉय करते देखे जा सकते हैं.
5/10
एक और तस्वीर में शाहरुख बाहर निकलने के लिए रानी के लिए रास्ता बनाते भी नजर आए.
एक और तस्वीर में शाहरुख बाहर निकलने के लिए रानी के लिए रास्ता बनाते भी नजर आए.
6/10
दूसरी फोटो में रानी मुखर्जी किंग खान का हेयरस्टाइल सही करती दिखाई दीं.
दूसरी फोटो में रानी मुखर्जी किंग खान का हेयरस्टाइल सही करती दिखाई दीं.
7/10
इस फोटो में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी किसी से फोन पर बात करते दिखाई दे रहे हैं.
इस फोटो में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी किसी से फोन पर बात करते दिखाई दे रहे हैं.
8/10
एक और फोटो सामने आई है जिसमें शाहरुख सेल्फी लेते हुए दिख रहे है और रानी उनके साथ पोज दे रही हैं.
एक और फोटो सामने आई है जिसमें शाहरुख सेल्फी लेते हुए दिख रहे है और रानी उनके साथ पोज दे रही हैं.
9/10
शाहरुख का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो मेडल पहनने में उलझते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान रानी उनकी मदद करती हैं और उन्हें मेडल पहनाती हैं.
शाहरुख का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो मेडल पहनने में उलझते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान रानी उनकी मदद करती हैं और उन्हें मेडल पहनाती हैं.
10/10
एक और वीडियो में शाहरुख खान रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी के साथ नेशनल अवॉर्ड रिसीव करने के लिए स्टेज के नीचे खड़े दिखाई देते हैं. इस दौरान शाहरुख रानी को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं और गाल पर किस भी करते हैं.
एक और वीडियो में शाहरुख खान रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी के साथ नेशनल अवॉर्ड रिसीव करने के लिए स्टेज के नीचे खड़े दिखाई देते हैं. इस दौरान शाहरुख रानी को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं और गाल पर किस भी करते हैं.
Published at : 24 Sep 2025 04:49 PM (IST)
Rani Mukerji National Film Awards Shah Rukh Khan

कुमकुम भाग्य को गंगा माई की बेटियां से रिप्लेस किया गया, सृष्टि जैन ने पंथ के अनुसरण पर खुलकर बात की

