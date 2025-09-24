शाहरुख ने संभाला रानी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे उनके बाल, देखें तस्वीरें

एक्सप्लोरर
नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में शाहरुख खान ने संभाला रानी मुखर्जी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे सुपरस्टार के बाल, देखें तस्वीरें
Shah Rukh Khan-Rani Mukerji Pics: शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को 23 सितंबर को पहले नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया. अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान किंग खान के रानी मुखर्जी के साथ खूबसूरत पल कैमरे में कैद हो गए.
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और रानी मुखर्जी बहुत अच्छे और करीबी दोस्त हैं. नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में दोनों एक साथ बैठे नजर आए. इस दौरान कभी शाहरुख रानी का आंचल संभालते दिखे, तो कभी रानी सुपरस्टार के बाल संवारत नजर आईं.
24 Sep 2025 04:49 PM (IST)
