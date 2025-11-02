हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडघुटने, कंधे से लेकर बैक तक की हुई सर्जरी, फिर भी 60 की उम्र में फिट दिखते हैं शाहरुख खान, जानें क्या है सीक्रेट

Shah Rukh Khan Fitness Secret: शाहरुख खान 60 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनकी फिटनेस को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन है. सुपरस्टार कई सर्जरी से गुजर चुके हैं, फिर भी वो काफी फिट नजर आते हैं.

By : आईएएनएस | Updated at : 02 Nov 2025 05:14 PM (IST)
बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. सोशल मीडिया से लेकर फैंस तक उन्हें बधाई दे रहे हैं. एक्टर 60 साल के हो गए हैं लेकिन आज भी काफी यंग नजर आते हैं. इतना ही नहीं, सुपरस्टार की कई सर्जरी हो चुकी हैं. हाल में भी उनकी एक बैक सर्जरी हुई थी. इसके बावजूद उनकी फिटनेस तारीफ के काबिल है. 

  • शाहरुख खान की हाल ही में एक मेजर सर्जरी हुई थी. अपने बेटे आर्यन खान की डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लॉन्च इवेंट में खुद उन्होंने इसका खुलासा किया था.
  • इससे पहले साल 2017 में उनके बाएं कंधे की एक छोटी-सी सर्जरी हुई थी. शाहरुख खान को घुटने की कई बार सर्जरी हो चुकी है.
  • इसके अलावा फिल्म 'शक्ति' की शूटिंग के दौरान उनकी पीठ में चोट लग गई थी, जिसके लिए उन्हें ब्रिटेन में सर्जरी करानी पड़ी थी.

खाना और वर्कआउट मिस नहीं करते किंग खान
शाहरुख खान की फिटनेस की हर कोई तारीफ कर रहा है. सुपरस्टार अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हैं. शाहरुख खान खुद पहले इंटरव्यू में बता चुके हैं कि वो कभी भी खाना और वर्कआउट मिस नहीं करते हैं. एक्टर ने कहा था कि भले ही रात को वो 2 बजे शूटिंग से घर आएं, लेकिन वर्कआउट करने के बाद ही सोने जाते हैं और वर्कआउट के बाद खाना भी खाते हैं.

सिंपल खाना पसंद करते हैं शाहरुख खान
शाहरुख खान ने आरजे देवांगना के साथ एक पुरानी बातचीत में कहा था- 'मुझे स्वाभाविक रूप से सादा खाना पसंद है. मैं दिन में सिर्फ दो बार खाना खाता हूं- दोपहर और रात का खाना. इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाता. मुझे पकवान पसंद नहीं. किंग खान ने आगे कहा था- मैं डाइटिंग नहीं करता. मुझे बस हल्का और हेल्दी खाना पसंद है.'

58 की उम्र में बनाए थे सिक्स पैक एब्स
किंग खान के मुताबिक वर्कआउट के बाद प्रोटीन से भरपूर मील लेना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे मांसपेशियों को पूरा पोषण मिलता है. सुपरस्टार खाने में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज्यादा रखते हैं. फिल्म 'पठान' में उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए सिक्स पैक एब्स बनाए थे और उन्होंने 58 की उम्र में ऐसा कारनामा करके सबको हैरान कर दिया था.

शाहरुख खान का डाइट प्लान
इस लुक के लिए भी एक्टर ने बहुत मेहनत की थी और मील में अंडे, दालें, ब्रोकली, स्प्राउट्स, ग्रिल्ड चिकन, और नॉनवेज के कई व्यंजनों को शामिल किया था. इतना ही नहीं, उन्होंने 58 साल की उम्र में भी फिल्म के लुक को परफेक्ट बनाने के लिए हैवी वर्कआउट किया था. ऐसा नहीं है कि शाहरुख सिर्फ प्रोटीन और फाइबर फूड लेते हैं. इसके साथ ही शाहरुख को परांठे, बिरयानी (वो भी देसी घी के साथ) और लस्सी पीना भी पसंद है. सलमान खान और शाहरुख खान दोनों को ही बिरयानी बहुत पसंद है और इस बात का जिक्र कई शोज में भी कर चुके हैं.

अक्षय कुमार ने की शाहरुख खान की फिटनेस की तारीफ
शाहरुख खान की फिटनेस और यंग लुक्स से अक्षय कुमार और कांग्रेस नेता शशि थरूर भी हैरान हैं. अक्षय कुमार ने शाहरुख खान को जन्मदिन की बधाई दी और उनकी फिटनेस की तारीफ भी की. उन्होंने लिखा- 'आपके खास दिन पर बहुत-बहुत बधाई, शाहरुख. 60 के लगते नहीं हो वैसे तो (शक्ल से 40, अक्ल से 120 हो). जन्मदिन मुबारक हो, दोस्त.'

शाहरुख खान की फिटनेस पर बोले शशि थरूर
वहीं शशि थरूर ने शाहरुख खान को 'द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन' की कहानी का किरदार बताया. उन्होंने कहा कि शाहरुख 'उल्टी जिंदगी' जी रहे हैं, यानी वो बुढ़ापे से जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं हैं, बाल सफेद नहीं हैं, चेहरे की चमक भी बरकार है और शारीरिक फिटनेस भी लाजवाब है. ये सारी चीजें हिंट देती हैं कि वो जवान हो रहे हैं.

Published at : 02 Nov 2025 05:04 PM (IST)
Shah Rukh Khan Birthday
