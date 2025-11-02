'बॉक्स ऑफिस डर में नहीं, दहशत में है...', ब्लॉकबस्टर होगी 'किंग'! शाहरुख खान की पहली झलक देख फैंस का दावा
King Announcement Video Reactions: 'किंग' के टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में शाहरुख खान का जबरदस्त लुक देख फैंस के रोंगटे खड़े हो गए हैं. फैंस ने अभी से फिल्म को ब्लॉकबस्टर करार दे दिया है.
बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान का आज बर्थडे है. सुपरस्टार आज अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' का टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज हो गया है. 'किंग' के अनाउंसमेंट वीडियो में शाहरुख खान का जबरदस्त लुक देखने को मिला है. वहीं इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी फैंस का दिल जीत रहा है. 'किंग' से छोटा सा वीडियो देखने के बाद ही फैंस अभी से फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं.
'किंग' के टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो की शुरुआत शाहरुख खान के डायलॉग से होती है. वो कहते हैं- 'कितने खून किए याद नहीं, अच्छे लोग थे या बुरे, कभी पूछा नहीं... बस उनकी आंखों में एहसास देखा कि ये उनकी आखिरी सांस है और मैं उसकी वजह... हजार जुर्म, सौ देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम...'
'किंग' का वीडियो देख खड़े हुए फैंस के रोंगटे
'किंग' से सामने फर्स्ट वीडियो में शाहरुख खान का खूंखार और एक्शन से भरपूर अवतार देखने को मिला. वीडियो के आखिर में सुपरस्टार कहते हैं- 'डर नहीं, दहशत हूं मैं. ये शो टाइम है...' 'किंग' में शाहरुख खान का लुक देखकर फैंस हैरान रह गए हैं. वहीं दमदार डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक फैंस को रोंगटे खड़े कर रहे हैं. ऐसे में फैंस जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं और फिल्म को लेकर दावा कर रहे हैं कि ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होने वाली है.
करण जौहर ने की 'किंग' की तारीफ
फिल्म मेकर करण जौहर ने 'किंग' का पहला वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'क्या कोई ऐसा शब्द है जो ब्लॉकबस्टर से भी ज्यादा हो? चलो अभी के लिए बस जुगर्नॉट से काम चला लेते हैं. ये किंग राज करने जा रहा है.'
'बॉक्स ऑफिस डर में नहीं दहशत में है'
'किंग' के टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो पर रिएक्ट करते हुए एक फैन ने लिखा- 'शो टाइम... 'किंग' फिर से वापस आ गया है और वो फिर से हर रिकॉर्ड तोड़ने वाला है. क्या कातिलाना लुक है.' दूसरे फैन ने कमेंट किया- 'ओह माय गॉड, ये बिल्कुल अद्भुत है. वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है. दुनिया ने सही नाम दिया है... 'किंग' खान, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता.' एक और फैन ने कहा- 'सिद्धार्थ आनंद + शाहरुख + अनिरुद्ध रविचंद्रन = बॉक्स ऑफिस डर में नहीं दहशत में है.'
इसके अलावा एक फैन ने 'किंग' का बॉक्स ऑफिस तक प्रीडिक्ट कर दिया. फैन ने लिखा- 'किंग' वापस आ गया है, एक और ब्लॉकबस्टर के साथ. 2000 करोड़ लोड हो रहा है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL