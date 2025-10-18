Viral Video: शाहरुख खान ने बीच में ही रोक दिया आमिर खान का गाना, वीडियो हो रहा है वायरल

बहुत कम बार ऐसा होता है जब तीनों खान आमिर, शाहरुख और सलमान साथ में आते हैं. इस बार एक इवेंट में तीनों साथ में दिखे हैं. सलमान, शाहरुख और आमिर हा ही में जॉय फोरम 2025 के इवेंट में रियाद गए थे. जहां पर तीनों साथ में स्टेज पर बात करते हुए नजर आए. तीनों ने साथ में खूब सारी मस्ती की. इस इवेंट की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. जिसमें आमिर खान गाना गाते नजर आ रहे हैं. वहीं शाहरुख और सलमान बैकग्राउंड डांसर की तरह डांस कर रहे हैं. इसी दौरान आमिर को शाहरुख ने बीच में टोक दिया. जिसे हर किसी ने नोटिस कर लिया है.

वायरल हो रहे वीडियो में सलमान, शाहरुख और आमिर एक साथ स्टेज पर बैठे नजर आ रहे हैं. इसमें शाहरुख कहते हैं कि आमिर गाना गाएंगे और वो सलमान के साथ बैकग्राउंड में डांस करेंगे. शाहरुख की बात सुनकर आमिर कहते है- क्या मस्ती कर रहा है ये.

आमिर को बीच में टोका

इसके बाद शाहरुख खान और सलमान खान उठकर आमिर के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं. वो पूछते हैं कौन सा गाना गाएं. इस पर सलमान और शाहरुख कहते हैं कि जो उनका मन हो. उसके बाद आमिर ओ रे ताल मिले नदी के जल में गाना गाने लगते हैं. आमिर ने सिर्फ ही लाइन गाई थीं. फिर शाहरुख ऑडियंस को ताली बजाने के लिए इशारा करते हैं. इसके बाद आमिर गा रहे होते हैं और शाहरुख खान बीच में ताली बजाते हुए कहते हैं- 'क्लासिकल सिंगिंग सीखने के बाद ये आमिर का पहला पब्लिक परफॉर्मेंस है. वो भी सऊदी में.'

लोगों ने ऐसे किया रिएक्ट

शाहरुख के बीच में टोकने के बाद आमिर पीछे मुड़ते हैं और मुस्कुराते हैं. फिर सिर नीचे करके हिलाते हैं. इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- शाहरुख ने आमिर को बीच में रोका, वो और गाना चाहते थे. वहीं दूसरे ने लिखा- शाहरुख को इस तरह से नहीं करना चाहिए था.

