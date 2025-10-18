'थामा' से साल के टॉप 5 एक्टर्स की लिस्ट मे शामिल हो पाएंगे आयुष्मान? जानें- किस अभिनेता को देनी होगी मात
Top 5 Actors Of 2025: साल 2025 में के टॉप 5 भारतीय एक्टर्स की लिस्ट में विक्की कौशल से अक्षय कुमार और रजनीकांत तक शामिल हैं. जानते हैं आयुष्मान खुराना को इस लिस्ट में शामिल होने के लिए क्या करना होगा.
साल 2025 को खत्म होने में अब दो महीने ही बचे हैं. वहीं अब तक सिनेमाघरों में तमाम फिल्में रिलीज हो चुकी गैं जिनमें कुछ ब्लॉकबस्टर रही तो कुछ औसत परफॉर्म कर पाई और कुछ बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई. इन सबके बीच ये साल कुछ अभिनेताओं के लिए बेहद सफल रहा है.
दिलचस्प बात ये है कि इस साल 5 एक्टर्स ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का आंकड़ा पार किया है. हालाँकि, यह कमाई इन अभिनेताओं की कुल कमाई है, चाहे उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कितनी भी फ़िल्में की हों. अब अपकमिंग फिल्मों को देखते हुए, 2025 के टॉप 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं को केवल आयुष्मान खुराना और रणवीर सिंह ही चुनौती दे सकते हैं!
साल के टॉप 5 एक्टर की लिस्ट में शामिल हो पाएंगे आयुष्मान खुराना?
विक्की कौशल लिस्ट में पहली पोजिशन पर हैं, जबकि रजनीकांत केवल एक ही रिलीज़ कुली के साथ पाँचवें नंबर हैं. लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित एक्शन कॉमेडी कुली ने दुनिया भर में 516.93 करोड़ की कमाई की. अगर आयुष्मान खुराना को टॉप 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल होना है, तो पहले उन्हें रजनीकांत को मात देने होगी. इसके लीए उन्हें अपनी अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' के साथ दुनिया भर में कुली के 516 करोड़ के आंकडे को पीछे छोड़ना पड़ेगा. तभी वे टॉप 5 इंडियन एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो पाएंगे.
2025 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 5 भारतीय अभिनेताओं की फिल्मों की वर्ल्डवाइड कमाई के आंकड़े ये हैं
- विक्की कौशल (1 फिल्म): 827.06 करोड़
- अक्षय कुमार (4 फिल्में): 789.09 करोड़
- ऋषभ शेट्टी (1 फिल्म): 653.76 करोड़
- मोहनलाल (3 फिल्में): 582.4 करोड़
- रजनीकांत (1 फिल्म): 516.93 करोड़
अक्षय कुमार को पीछे छोड़ सकते हैं ऋषभ शेट्टी
ऋषभ शेट्टी की हालिया रिलीज कांतारा चैप्टर 1 ने दुनियाभर में 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और वे जल्द ही अक्षय कुमार की चार फिल्मों स्काई फ़ोर्स, हाउसफुल 5, केसरी चैप्टर 2 और जॉली एलएलबी 3 के 789.09 करोड़ की कुल वर्ल्डवाइड कमाई को पीछे छोड़ सकते हैं. इस बीच, ऋषभ शेट्टी अपनी तीन फिल्मों - एल2: एम्पुरान, थुडारम और हृदयपूर्वम के साथ मोहनलाल की 582.4 करोड़ की दुनियाभर में कुल कमाई को पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं.
