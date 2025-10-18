हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'थामा' से साल के टॉप 5 एक्टर्स की लिस्ट मे शामिल हो पाएंगे आयुष्मान? जानें- किस अभिनेता को देनी होगी मात

'थामा' से साल के टॉप 5 एक्टर्स की लिस्ट मे शामिल हो पाएंगे आयुष्मान? जानें- किस अभिनेता को देनी होगी मात

Top 5 Actors Of 2025: साल 2025 में के टॉप 5 भारतीय एक्टर्स की लिस्ट में विक्की कौशल से अक्षय कुमार और रजनीकांत तक शामिल हैं. जानते हैं आयुष्मान खुराना को इस लिस्ट में शामिल होने के लिए क्या करना होगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Oct 2025 01:57 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 को खत्म होने में अब दो महीने ही बचे हैं. वहीं अब तक सिनेमाघरों में तमाम फिल्में रिलीज हो चुकी गैं जिनमें कुछ ब्लॉकबस्टर रही तो कुछ औसत परफॉर्म कर पाई और कुछ बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई. इन सबके बीच ये साल कुछ अभिनेताओं के लिए बेहद सफल रहा है.

दिलचस्प बात ये है कि इस साल 5 एक्टर्स ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का आंकड़ा पार किया है. हालाँकि, यह कमाई इन अभिनेताओं की कुल कमाई है, चाहे उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कितनी भी फ़िल्में की हों. अब अपकमिंग फिल्मों  को देखते हुए, 2025 के टॉप 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं को केवल आयुष्मान खुराना और रणवीर सिंह ही चुनौती दे सकते हैं!

साल के टॉप 5 एक्टर की लिस्ट में शामिल हो पाएंगे आयुष्मान खुराना?
विक्की कौशल लिस्ट में पहली पोजिशन पर हैं, जबकि रजनीकांत केवल एक ही रिलीज़  कुली  के साथ पाँचवें नंबर  हैं. लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित  एक्शन कॉमेडी कुली ने दुनिया भर में 516.93 करोड़ की कमाई की. अगर आयुष्मान खुराना को टॉप 5 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल होना है, तो पहले उन्हें रजनीकांत को मात देने होगी. इसके लीए उन्हें अपनी अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' के साथ दुनिया भर में कुली के 516 करोड़ के आंकडे को पीछे छोड़ना पड़ेगा. तभी वे टॉप 5 इंडियन एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो पाएंगे.

2025 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 5 भारतीय अभिनेताओं की फिल्मों की वर्ल्डवाइड कमाई के आंकड़े ये हैं

  • विक्की कौशल (1 फिल्म): 827.06 करोड़
  • अक्षय कुमार (4 फिल्में): 789.09 करोड़
  • ऋषभ शेट्टी (1 फिल्म): 653.76 करोड़
  • मोहनलाल (3 फिल्में): 582.4 करोड़
  • रजनीकांत (1 फिल्म): 516.93 करोड़

अक्षय कुमार को पीछे छोड़ सकते हैं ऋषभ शेट्टी
ऋषभ शेट्टी की हालिया रिलीज कांतारा चैप्टर 1 ने दुनियाभर में 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और वे जल्द ही अक्षय कुमार की चार फिल्मों  स्काई फ़ोर्स, हाउसफुल 5, केसरी चैप्टर 2 और जॉली एलएलबी 3 के  789.09 करोड़ की कुल वर्ल्डवाइड कमाई को पीछे छोड़ सकते हैं.  इस बीच, ऋषभ शेट्टी अपनी तीन फिल्मों - एल2: एम्पुरान, थुडारम और हृदयपूर्वम के साथ मोहनलाल की 582.4 करोड़ की दुनियाभर में कुल कमाई को पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं. 

 

 

और पढ़ें
Published at : 18 Oct 2025 01:57 PM (IST)
Tags :
VICKY KAUSHAL Thamma Ayshmann Khuranna
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बॉलीवुड
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
Advertisement

वीडियोज

पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सस्पेंस बरकरार
Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बॉलीवुड
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
विश्व
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
हेल्थ
Body Detox: दिवाली से पहले करें बॉडी डिटॉक्स, वरना मिठाइयां बन सकती हैं बीमारी की वजह
दिवाली से पहले करें बॉडी डिटॉक्स, वरना मिठाइयां बन सकती हैं बीमारी की वजह
यूटिलिटी
रात 11 बजे के बाद करते हैं लड़कियों को मैसेज तो पड़ जाएंगे मुसीबत में, जान लें ये वाला कानून
रात 11 बजे के बाद करते हैं लड़कियों को मैसेज तो पड़ जाएंगे मुसीबत में, जान लें ये वाला कानून
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Embed widget