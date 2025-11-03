हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शाहरुख खान बनाना चाहते हैं 'रा-वन 2', 60वें बर्थडे पर दिया बड़ा हिंट

शाहरुख खान बनाना चाहते हैं 'रा-वन 2', 60वें बर्थडे पर दिया बड़ा हिंट

Shah Rukh Khan On Ra.One Sequel: शाहरुख खान ने अपने 60वें बर्थडे पर 'रा.वन' के सीक्वल पर बात की है. उन्होंने कहा है कि अगर अनुभव सिन्हा चाहेंगे तो वो 'रा.वन 2' बना सकते हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 03 Nov 2025 07:28 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म 'रा.वन' साल 2011 में रिलीज हुई थी. ये एक साइ-फाई एक्शन फिल्म है जो उस साल की हिट फिल्मों में से एक थी. अब 14 साल बाद शाहरुख खान ने इसके सीक्वल को लेकर बड़ा हिंट दिया है. सुपरस्टार ने अपने 60वें बर्थडे पर स्पेशल फैन मीट के दौरान 'रा.वन' को अपने दिल के बेहद करीब बताया और कहा कि वो 'रा.वन' 2 बनाना चाहते हैं.

'रा.वन' के बारे में बात करते हुए शाहरुख खान ने कहा- 'क्योंकि ये एक नई तरह की फिल्म थी और मेरे दिल के बहुत करीब थी. अनुभव (निर्देशक) ने इसे बनाने में बहुत मेहनत की थी. इसलिए मुझे उम्मीद थी कि यह एक नया ट्रेंड शुरू करेगी. क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं कोई फिल्म बनाता हूं, क्योंकि मेरी स्थिति बहुत अच्छी है और मुझे इस पद पर होने का वरदान ईश्वर ने दिया है, तो मुझे ऐसी चीजें बनानी चाहिए जो दूसरों को भी ऐसी फिल्में बनाने के लिए इंस्पायर करें. क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत अहम है.'

'रा.वन' के बारे में कही ये बात
शाहरुख खान ने आगे कहा- 'मैंने सोचा था कि जब मैं 'रा.वन' बनाऊंगा, तो सब कहेंगे ये एक सुपरहीरो फिल्म है. सिर्फ सुपरहीरो वाली नहीं, बल्कि इसमें विज़ुअल इफेक्ट्स भी थे. स्टूडियो यहां आएंगे, बहुत कुछ बदलेगा. तो हां, ये उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. लेकिन एक फिल्म के तौर पर, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. मुझे लगता है कि लोगों को तब भी ये पसंद आई थी. और शायद कुछ चीजें थीं- जैसे प्लेस्टेशन, वीडियो गेम, या आईपैड- जिनसे लोग उस समय ज्यादा वाकिफ नहीं थे. अब हम इन सबके बारे में काफी कुछ जानते हैं. अब हर किसी के पास स्मार्टफोन है. उस समय ऐसा नहीं था.'

'रा.वन' के सीक्वल पर क्या बोले शाहरुख खान?
'रा.वन' के सीक्वल 'जी.वन' को लेकर शाहरुख खान ने कहा- 'अगर अनुभव कभी ऐसा करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इसे बनाया है, और मुझे लगता है कि सिर्फ वही इसे दोबारा बना सकते हैं. हमने इस पर बहुत मेहनत की है और इंशाल्लाह, अगर कभी सही समय आया, तो हम इसे फिर से कर सकते हैं. वैसे भी अब ये आसान है.'

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 03 Nov 2025 07:23 PM (IST)
Anubhav Sinha Shah Rukh Khan G-One
