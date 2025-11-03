शाहरुख खान बनाना चाहते हैं 'रा-वन 2', 60वें बर्थडे पर दिया बड़ा हिंट
Shah Rukh Khan On Ra.One Sequel: शाहरुख खान ने अपने 60वें बर्थडे पर 'रा.वन' के सीक्वल पर बात की है. उन्होंने कहा है कि अगर अनुभव सिन्हा चाहेंगे तो वो 'रा.वन 2' बना सकते हैं.
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म 'रा.वन' साल 2011 में रिलीज हुई थी. ये एक साइ-फाई एक्शन फिल्म है जो उस साल की हिट फिल्मों में से एक थी. अब 14 साल बाद शाहरुख खान ने इसके सीक्वल को लेकर बड़ा हिंट दिया है. सुपरस्टार ने अपने 60वें बर्थडे पर स्पेशल फैन मीट के दौरान 'रा.वन' को अपने दिल के बेहद करीब बताया और कहा कि वो 'रा.वन' 2 बनाना चाहते हैं.
'रा.वन' के बारे में बात करते हुए शाहरुख खान ने कहा- 'क्योंकि ये एक नई तरह की फिल्म थी और मेरे दिल के बहुत करीब थी. अनुभव (निर्देशक) ने इसे बनाने में बहुत मेहनत की थी. इसलिए मुझे उम्मीद थी कि यह एक नया ट्रेंड शुरू करेगी. क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं कोई फिल्म बनाता हूं, क्योंकि मेरी स्थिति बहुत अच्छी है और मुझे इस पद पर होने का वरदान ईश्वर ने दिया है, तो मुझे ऐसी चीजें बनानी चाहिए जो दूसरों को भी ऐसी फिल्में बनाने के लिए इंस्पायर करें. क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत अहम है.'
#ShahRukhKhan Speaking about #Raone2 .@anubhavsinha #SRKDAY pic.twitter.com/QEePA4SJaU— Amit Rahangdale 🚩 (@SRKzzKing) November 2, 2025
'रा.वन' के बारे में कही ये बात
शाहरुख खान ने आगे कहा- 'मैंने सोचा था कि जब मैं 'रा.वन' बनाऊंगा, तो सब कहेंगे ये एक सुपरहीरो फिल्म है. सिर्फ सुपरहीरो वाली नहीं, बल्कि इसमें विज़ुअल इफेक्ट्स भी थे. स्टूडियो यहां आएंगे, बहुत कुछ बदलेगा. तो हां, ये उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. लेकिन एक फिल्म के तौर पर, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. मुझे लगता है कि लोगों को तब भी ये पसंद आई थी. और शायद कुछ चीजें थीं- जैसे प्लेस्टेशन, वीडियो गेम, या आईपैड- जिनसे लोग उस समय ज्यादा वाकिफ नहीं थे. अब हम इन सबके बारे में काफी कुछ जानते हैं. अब हर किसी के पास स्मार्टफोन है. उस समय ऐसा नहीं था.'
'रा.वन' के सीक्वल पर क्या बोले शाहरुख खान?
'रा.वन' के सीक्वल 'जी.वन' को लेकर शाहरुख खान ने कहा- 'अगर अनुभव कभी ऐसा करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इसे बनाया है, और मुझे लगता है कि सिर्फ वही इसे दोबारा बना सकते हैं. हमने इस पर बहुत मेहनत की है और इंशाल्लाह, अगर कभी सही समय आया, तो हम इसे फिर से कर सकते हैं. वैसे भी अब ये आसान है.'
