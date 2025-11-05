हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Karan Arjun 2 को लेकर शाहरुख खान ने दिया बड़ा हिंट, कास्टिंग का भी खुलासा कर दिया

Karan Arjun 2: शाहरुख खान ने हाल ही अपने बर्थडे की पोस्ट का जवाब देते हुए अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म करण अर्जुन के सीक्वल का हिंट दिया है. यहां तक की एक्टर ने इसकी कास्ट भी रिवील कर दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 05 Nov 2025 02:18 PM (IST)
Preferred Sources

शाहरुख खान ने हाल ही में अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. इस खास मौके पर बी टाउन के तमाम सेलेब्स ने किंग खान को सोशल मीडिया पर बर्थडे विश किया था. दिलचस्प बात ये है कि शाहरुख खान ने हर एक की शुभकामनाओं का पर्सनली जवाब भी दिया और हर जवाब से दिल जीत लिया. वहीं शाहरुख को करण जौहर ने भी खास अंदाज में बर्थडे विश किया था. जिसके जवाब में सुपरस्टार ने डायरेक्टर को अपनी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का सीक्वल बनाने का ऑफर डे डाला.  

करण ने शाहरुख के बर्थडे पर की थी दिल छू लेने वाली पोस्ट
बता दें कि फिल्म मेकर ने एक प्यारी सी वीडियो पोस्ट कर शाहरुख खान को बर्थडे विश किया था. उस वीडियो में करण ने शाहरुख खान संग अपन लॉन्गटर्म दोस्ती का जश्न मनाया था. साथ ही लंबा चौड़ा कैप्शन भी लिखा था. करण जौहर ने लिखा था, भाई, करण अर्जुन के सेट पर आपसे मिलने की मेरी एक बहुत ही विविड और डिस्टिनिक्ट याद है... मैं एक राइजिंग सुपरस्टार के ऑरा और मैजिक को एक्सपेक्ट करते हुए गया था, लेकिन एक मैजिकल इंसान से मिला जिसके पास धड़कता हुआ दिल था... शायद सबसे अच्छा पति, सबसे अच्छा पिता, सबसे अच्छा दामाद, सबसे अच्छा भाई और सबसे अच्छा दोस्त जो किसी को भी मिल सकता है! आपकी कंसिस्टेंट काइंडनेस और जेनरोसिटी उतनी ही आइकॉनिक है जितनी आपकी खुली बाहें (जिन्हें एक नेशनल जेस्चर के रूप में ऑफिशियल किया जाना चाहिए)

भाई... सिनेमा का भंडार और दुनिया भर में अपने लाखों फैंस को आपने जो प्यार दिया है, वह आपको एक मेगा फिल्म स्टार से कहीं बढ़कर बनाता है... यह आपको एक इमोशन बनाता है... एक ऐसी भावना जिसे हममें से कुछ लोग हर दिन अनुभव करने का सौभाग्य हासिल करते हैं! मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं भाई... हर अच्छे-बुरे समय में साथ रहने और यश, रूही, मां और मेरे परिवार की तरह रहने के लिए धन्यवाद... हमेशा और हमेशा के लिए... जन्मदिन मुबारक!!! हर दशक की तरह यह दशक भी आपका होगा!!!!

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Johar (@karanjohar)

शाहरुख ने करण-अर्जुन 2 का दिया हिंट
वहीं करण जौहर की पोस्ट के जवाब में, शाहरुख खान ने अपनी फिल्म करण अर्जुन के सीक्वल को लेकर हिंट दे डाला. दरअसल अपने सिग्नेचर मज़ाकिया अंदाज़ में सुपरस्टार लिखा, "मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा याद रखूंगा, हमेशा के लिए... इतनी तारीफ़ों के साथ, मैं करण-अर्जुन के सीक्वल पर विचार कर रहा हूं. तुम्हें करण का किरदार निभाना चाहिए. अब तुम्हारे पास इसके लिए फ़िज़िक है."


Karan Arjun 2 को लेकर शाहरुख खान ने दिया बड़ा हिंट, कास्टिंग का भी खुलासा कर दिया

उनके इस जवाब ने फैंस 1995 की इस हिट फ़िल्म की याद दिला दी है और वे सोच रहे हैं कि क्या यह जोड़ी भविष्य में भी वही जादू बिखेर पाएगी. फिलहाल शाहरुख खान की इस पोस्ट के बाद फैंस ने करण-अर्जुन 2 की डिमांड कर दी है. देखने वाली बात होगी कि क्या फिर से  सलमान खान और शाहरुख खान की जोड़ी करण अर्जुन 2 में नजर आ पाती है या नहीं.

शाहरुख खान वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान इन दिनों किंग की शूटिंग में बिजी है. हाल ही में एक्टर ने अपने बर्थडे के मौके पर इसकी ऑफिशियल अनाउंटमेंट के साथ पहली झलक भी शेयर की थी. जिसने फैंस को इस मच अवेटेड फिल्म के लिए क्रेजी कर दिया है. किंग में शाहरुख खान के अलावा सुहाना खान, अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण सहित कई कलाकार नजर आएंगें. ये फिल्म अगले साल यानी 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. 

 

