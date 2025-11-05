एक्सप्लोरर
सिर पर दुपट्टा, हाथ जोड़े हुए निम्रत कौर ने गुरुनानक जयंती पर गुरुद्वारे में टेका माथा, कड़ा प्रसाद बांटती नजर आईं एक्ट्रेस
Guru Nanak Jayanti 2025: गुरुनानक जंयती के मौके पर निम्रत कौर ने गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका. अब एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
निम्रत कौर बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होंने अपने अब तक के करियर में कई शानदार फिल्में दी है और अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाया है. वे ओटीटी पर भी छाई हुई हैं और कई शानदार सीरीज कर चुकी हैं. इन सबके बीच निम्रत हमेशा गुरुनानक देव की जयंती पर गुरुद्वारे में दर्शन के लिए आती हैं. आज भी गुरुनानक जयंती के मौके पर एक्ट्रेस को मुंबई में गुरुद्वारे में स्पॉट किया गया.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 05 Nov 2025 01:27 PM (IST)
बॉलीवुड
9 Photos
गुरुनानक जयंती पर निम्रत कौर ने गुरुद्वारे में टेका माथा, कड़ा प्रसाद बांटती नजर आईं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
8 Photos
वेडिंग सीजन में देने हैं पति संग रोमांटिक पोज, तो बी-टाउन की इन जोड़ियों से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
7 Photos
कौन है तेजल कुलकर्णी? जिससे वेदांत बिड़ला ने रचाई है शादी, पूरा बॉलीवुड हुआ था शामिल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion