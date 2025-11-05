हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसिर पर दुपट्टा, हाथ जोड़े हुए निम्रत कौर ने गुरुनानक जयंती पर गुरुद्वारे में टेका माथा, कड़ा प्रसाद बांटती नजर आईं एक्ट्रेस

सिर पर दुपट्टा, हाथ जोड़े हुए निम्रत कौर ने गुरुनानक जयंती पर गुरुद्वारे में टेका माथा, कड़ा प्रसाद बांटती नजर आईं एक्ट्रेस

Guru Nanak Jayanti 2025: गुरुनानक जंयती के मौके पर निम्रत कौर ने गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका. अब एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Nov 2025 01:27 PM (IST)
Guru Nanak Jayanti 2025: गुरुनानक जंयती के मौके पर निम्रत कौर ने गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका. अब एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

निम्रत कौर बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होंने अपने अब तक के करियर में कई शानदार फिल्में दी है और अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाया है. वे ओटीटी पर भी छाई हुई हैं और कई शानदार सीरीज कर चुकी हैं. इन सबके बीच निम्रत हमेशा गुरुनानक देव की जयंती पर गुरुद्वारे में दर्शन के लिए आती हैं. आज भी गुरुनानक जयंती के मौके पर एक्ट्रेस को मुंबई में गुरुद्वारे में स्पॉट किया गया.

1/9
आज गुरुपर्व के मौके पर निम्रत कौर ट्रेडिशनल लुक में गुरुद्वारे नें नजर आईं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
आज गुरुपर्व के मौके पर निम्रत कौर ट्रेडिशनल लुक में गुरुद्वारे नें नजर आईं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
2/9
निम्रत इस दौरान लाइट पर्पल कलर का एम्ब्राइडरी वाला स्ट्रेट लॉन्ग सूट पहना था. इसके साथ उन्होंने चूड़ीदार पेयर किया था और दुपट्टा लिया हुआ था.
निम्रत इस दौरान लाइट पर्पल कलर का एम्ब्राइडरी वाला स्ट्रेट लॉन्ग सूट पहना था. इसके साथ उन्होंने चूड़ीदार पेयर किया था और दुपट्टा लिया हुआ था.
3/9
गुरुद्वारे में माथा टेकने आई निम्रत कौर इस दौरान सिर पर दुपट्टा लिए हुए बेहद प्यारे अंदाज में नजर आईं.
गुरुद्वारे में माथा टेकने आई निम्रत कौर इस दौरान सिर पर दुपट्टा लिए हुए बेहद प्यारे अंदाज में नजर आईं.
4/9
दसवीं एक्ट्रेस ने हाथ जोड़कर पैप्स को ग्रीट किया. उनकी ये अंदाज हर किसी का दिल छू गया.
दसवीं एक्ट्रेस ने हाथ जोड़कर पैप्स को ग्रीट किया. उनकी ये अंदाज हर किसी का दिल छू गया.
5/9
गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद निम्रत कौर ने सेवा भी की.
गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद निम्रत कौर ने सेवा भी की.
6/9
वे अपने हाथों से कड़ा प्रसाद बांटती हुईं नजर आईं.
वे अपने हाथों से कड़ा प्रसाद बांटती हुईं नजर आईं.
7/9
निम्रत ने पैप्स को भी कड़ा प्रसाद बांटा. प्रसाद बांटते हुए निम्रत कौर की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
निम्रत ने पैप्स को भी कड़ा प्रसाद बांटा. प्रसाद बांटते हुए निम्रत कौर की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
8/9
वहीं एक्ट्रेस ने गुरुद्वारे में पैप्स के लिए खूब तस्वीरें भी क्लिक कराईं,
वहीं एक्ट्रेस ने गुरुद्वारे में पैप्स के लिए खूब तस्वीरें भी क्लिक कराईं,
9/9
निम्रत की इन तस्वीरों पर फैंस अब खूब प्यार बरसा रहे हैं और एक्ट्रेस के अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं.
निम्रत की इन तस्वीरों पर फैंस अब खूब प्यार बरसा रहे हैं और एक्ट्रेस के अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं.
Published at : 05 Nov 2025 01:27 PM (IST)
Tags :
Nimrat Kaur Guru Nanak Jayanti 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

चुनाव से ठीक पहले Prashant Kishor की पार्टी को Munger में लगा बड़ा झटका
Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU
Rajasthan: भीलवाड़ा में एक डॉक्टर की हैवानियत का CCTV वीडियो आया सामने | Breaking
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में हुए हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत | Breaking
Jammu Kashmir News: कुपवाड़ा में दिखा खूबसूरत नजारा, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतने के बाद जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को क्यों किया याद? दोहराई 1947 वाली बात
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
ट्रेंडिंग
Goa Viral video: गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
नौकरी
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget