अभिषेक बच्चन अब एक बिल्कुल नये अवतार में पर्दे पर नजर आएंगे. दरअसल सिद्धार्थ आनंद की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर 'किंग' में अभिषेक बच्चन मेन विलेन का रोल प्ले करते दिखेंगे. ये एक्टर के करियर में पहली बार है जब अभिषेक एक निगेटिव भूमिका निभाते दिखेंगे. इस मच अवेटेड फिल्म में शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान भी लीड रोल में नजर आएंगीं हालांकि वे पर्दे पर पिता और बेटी की भूमिका नहीं निभा रहे हैं. चलिए यहां जानते हैं अभिषेक बच्चन 'किंग' में निगेटिव रोल प्ले करने के लिए कैसे तैयार हुए?

'किंग' में विलेन बनने के लिए कैसे राजी हुए थे अभिषेक बच्चन?

बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों ने इस बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी दी है कि अभिषेक बच्चन ‘विलेन’ की भूमिका के लिए कैसे राजी हुए? दरअसल शाहरुख खान ने ही अभिषेक बच्चन को ‘किंग’ में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया था. रिपोर्ट के मुताबिक अंदरूनी सूत्रों ने बताया. अभिषेक को आई वांट टू टॉक और कालीधर लापता जैसी फिल्मों में ज़्यादा सॉफ्टर और जेंटल किरदार निभाने के बाद खलनायक की भूमिका निभाने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी. इन भूमिकाओं से हटकर एक कट्टर खलनायक की भूमिका निभाने के लिए एक बड़ी छलांग की ज़रूरत थी, जो शायद शाहरुख के प्रोत्साहन के बिना अभिषेक नहीं लगा पाते.

शाहरुख और अभिषेक का रिश्ता सालों पुराना है, जो आपसी सम्मान और सच्ची दोस्ती पर टिका है. इस पर्सनल रिश्ते ने अभिषेक के खलनायकी में कदम रखने के फैसले में अहम भूमिका निभाई. जब शाहरुख जैसा कोई व्यक्ति, जिसके पास दशकों का अनुभव है और जो इस कला को गहराई से समझता है, एक चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने का सुझाव देता है, तो यह बहुत मायने रखता है. अभिषेक ने उस सोच पर भरोसा किया और इस नए सफर को अपनाने का फैसला किया.

'किंग' में अभिषेक और शाहरुख खान का हुआ री यूनियन

दोनों कलाकार इससे पहले फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में साथ काम कर चुके हैं. अब वे किंग में ज़बरदस्त एक्शन सीन्स में एक-दूसरे का सामना करेंगे और एक-दूसरे पर वार-पलटवार करेंगे, जो वाकई एक शानदार मुकाबला होगा. इस कास्टिंग ने किंग के लिए फैंस की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है.