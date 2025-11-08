हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'किंग' में विलेन का रोल प्ले करने के लिए किसने अभिषेक बच्चन को किया था राजी? एक्टर का नाम जान हो जाएंगे हैरान

'किंग' में विलेन का रोल प्ले करने के लिए किसने अभिषेक बच्चन को किया था राजी? एक्टर का नाम जान हो जाएंगे हैरान

Abhishek Bachchan: शाहरुख खान स्टारर अपकमिंग फिल्म किंग में अभिषेक बच्चन पहली बार विलेन का किरदार निभा रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्टर को इस रोल के लिए किसने राजी किया था?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 08 Nov 2025 10:03 AM (IST)
Preferred Sources

अभिषेक बच्चन अब एक बिल्कुल नये अवतार में पर्दे पर नजर आएंगे. दरअसल सिद्धार्थ आनंद की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर 'किंग' में अभिषेक बच्चन मेन विलेन का रोल प्ले करते दिखेंगे. ये एक्टर के करियर में पहली बार है जब अभिषेक एक निगेटिव भूमिका निभाते दिखेंगे. इस मच अवेटेड फिल्म में शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान भी लीड रोल में नजर आएंगीं हालांकि वे पर्दे पर पिता और बेटी की भूमिका नहीं निभा रहे हैं. चलिए यहां जानते हैं अभिषेक बच्चन 'किंग' में निगेटिव रोल प्ले करने के लिए कैसे तैयार हुए?

'किंग' में विलेन बनने के लिए कैसे राजी हुए थे अभिषेक बच्चन?
बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों ने इस बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी दी है कि अभिषेक बच्चन ‘विलेन’ की भूमिका के लिए कैसे राजी हुए? दरअसल शाहरुख खान ने ही अभिषेक बच्चन को ‘किंग’ में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया था. रिपोर्ट के मुताबिक अंदरूनी सूत्रों ने बताया. अभिषेक को आई वांट टू टॉक और कालीधर लापता जैसी फिल्मों में ज़्यादा सॉफ्टर और जेंटल किरदार निभाने के बाद खलनायक की भूमिका निभाने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी. इन भूमिकाओं से हटकर एक कट्टर खलनायक की भूमिका निभाने के लिए एक बड़ी छलांग की ज़रूरत थी, जो शायद शाहरुख के प्रोत्साहन के बिना अभिषेक नहीं लगा पाते.

शाहरुख और अभिषेक का रिश्ता सालों पुराना है, जो आपसी सम्मान और सच्ची दोस्ती पर टिका है. इस पर्सनल रिश्ते ने अभिषेक के खलनायकी में कदम रखने के फैसले में अहम भूमिका निभाई. जब शाहरुख जैसा कोई व्यक्ति, जिसके पास दशकों का अनुभव है और जो इस कला को गहराई से समझता है, एक चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने का सुझाव देता है, तो यह बहुत मायने रखता है. अभिषेक ने उस सोच पर भरोसा किया और इस नए सफर को अपनाने का फैसला किया.

'किंग' में अभिषेक और शाहरुख खान का हुआ री यूनियन
दोनों कलाकार इससे पहले फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में साथ काम कर चुके हैं. अब वे किंग में ज़बरदस्त एक्शन सीन्स में एक-दूसरे का सामना करेंगे और एक-दूसरे पर वार-पलटवार करेंगे, जो वाकई एक शानदार मुकाबला होगा. इस कास्टिंग ने किंग के लिए फैंस की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है.

 

और पढ़ें
Published at : 08 Nov 2025 10:03 AM (IST)
Tags :
Abhishek Bachchan Shah Rukh Khan #king
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
ओटीटी
Baramulla OTT Release: मानव कौल की ‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
Advertisement

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
ओटीटी
Baramulla OTT Release: मानव कौल की ‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
ट्रेंडिंग
कुत्ते पर झपटा तेंदुआ तो बीच में आ गई बिल्ली, देखें उल्टे पैर कैसे भाग गया दरिंदा?
कुत्ते पर झपटा तेंदुआ तो बीच में आ गई बिल्ली, देखें उल्टे पैर कैसे भाग गया दरिंदा?
लाइफस्टाइल
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
नौकरी
RPSC Statistical Officer Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली 113 पदों पर भर्तियां, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निकाली 113 पदों पर भर्तियां, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget