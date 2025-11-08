आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर ‘थामा’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दो हफ़्ते का सफ़र पूरा कर लिया है. एक अच्छे शुरुआती हफ़्ते के बाद, फ़िल्म को उम्मीद से ज़्यादा गिरावट का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी इसने अच्छी कमाई कर ली है. ये वर्ल्डवाइड अपना बजट भी निकाल चुकी है. लेकिन अब तीसरे हफ्ते में इसका कलेक्शन मंदी की चपेट में है. चलिए यहां जानते हैं ‘थामा’ ने रिलीज के तीसरे शुक्रवार यानी 18वें दिन कितनी कमाई की है?

‘थामा’ ने 18वें दिन कितनी की कमाई?

दिवाली की छुट्टियों के चलते, रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘थामा’ ने 10 दिनों के एक्सटेंडेड ओपनिंग वीक में अच्छी कमाई की. बी और सी शहरों में "एक दीवाने की दीवानियत" के दबदबे के बीच, इस बड़ी फिल्म को बड़े शहरों और कुछ सेमी अर्बन सेंटर में भी दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला. इस फिल्म ने पहले हफ्ते में जहां 108.4 करोड़ रुपये की कमाई की तो वहीं दूसरे वीक में इसने 18.7 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘थामा’ ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को 0.80 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ ‘थामा’ की 18 दिनों की कुल कमाई अब 127.90 करोड़ रुपये रही है.

‘थामा’ के 130 करोड़ का आंकड़ा छूने में छूटे पसीने

‘थामा’ की कमाई में हर दिन गिरावट आ रही है. रिलीज के 18वें दिन तो इसने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है. हैरानी की बात ये है कि इसके 130 करोड़ कमाने में पसीने छूट गए हैं. वैसे इस रोमांटिक हॉरर कॉमेडी एंटरटेनर के पास फिलहाल कमाई का एक और हफ़्ता है, क्योंकि इस हफ़्ते इसके लिए कोई बड़ी टक्कर नहीं है. हालांकि इमरान हाशमी और यामी गौतम की 'हक़' इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है, लेकिन इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा. इसलिए, इस हफ़्ते यह कमाई में कुछ और करोड़ रुपये जोड़ लेगी.

वहीं अगले हफ़्ते, 14 नवंबर को, अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, जिसका असर आयुष्मान और रश्मिका की फ़िल्म पर ज़रूर पड़ेगा, खासकर 'ए' सेंटर्स पर।.अपनी मौजूदा स्थिति को देखते हुए, फ़िल्म का लक्ष्य लगभग 165 करोड़ या उससे कम का लाइफटाइम कलेक्शन करना है।