हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अब जाकर मुकम्मल हुआ...', गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग रिलेशनशिप पर बोले आमिर खान, खुद को बताया 'लकी'

'अब जाकर मुकम्मल हुआ...', गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग रिलेशनशिप पर बोले आमिर खान, खुद को बताया 'लकी'

Aamir khan On Girlfriend Gauri: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने आखिर कबूल किया कि दो शादी टूटने के बाद अब गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ उनकी रिलेशनशिप परफेक्ट है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 28 Apr 2026 09:25 PM (IST)
Preferred Sources

आमिर खान ने अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर रिलेशनशिप को लेकर बड़ा खुलासा किया था. उन्होंने इस दौरान मीडिया और फैंस के सामने गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ रिश्ते की बात कबूली थी. गौरी पहले से ही एक बच्चे की मां हैं और आमिर खान ने दो शादियां की है, जिनसे उनके तीन बच्चे हैं. आमिर ने आखिर तीसरी बार अपने रिलेशनशिप को परफेक्ट बना ही लिया. इस बात को हम नहीं बल्कि उन्होंने खुद कबूला है. 

'मुझे उनके साथ शांति मिलती है'
दरअसल, आमिर खान ने हाल ही में नवभारत टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में रिलेशनशिप और दोनों एक्स पत्नियों किरण राव-रीना दत्ता के साथ रिश्ते पर बात की. उन्होंने इस बातचीत में बताया, 'मैं खुद को लकी मानता हूं कि मैं गौरी से मिला और हमने साथ में अपनी रिलेशनशिप की शुरुआत की. वो कमाल की हैं. मुझे उनके साथ शांति मिलती है.' 

मैं अब जाकर मुकम्मल हुआ हूं- आमिर खान
आमिर खान आगे अपनी दोनों एक्स वाइफ को लेकर कहते हैं, 'जबकि मेरा मेरी दोनों एक्स पत्नियों रीना दत्ता और किरण राव के साथ भी रिश्ता काफी गहरा रहा. लेकिन कुछ चीजें रहीं, जो काम नहीं कीं. जब मुझसे पूछा जाता है तो मैं अपनी खुशकिस्मती मानता हूं कि गौरी मेरी जिंदगी में आईं. हम दोनों साथ में बेहद खुश हैं. मुझे लगता है कि मैं अब जाकर मुकम्मल हुआ हूं.'

Aamir Khan on Girlfriend Gauri said I Am Really Serious Already Married गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं

यह भी पढ़ें: नेटफ्लिक्स पर मई में लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, रिलीज होंगी 13 फिल्मों और सीरीज

लाइफ की गलतियों पर बोले आमिर खान
इसके साथ ही आमिर खान ने अपनी लाइफ की गलतियों को सुधार करने के बारे में भी बात की और कहा, 'मैं जैसा हूं वैसा ही हूं. हर इंसान अपनी लाइफ में गलती करता है. कोई भी परफेक्ट नहीं होता है. अगर आप अपनी गलतियों को समझते हैं और स्वीकार कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे हो. मैं अपनी जिंदगी और गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहा हूं. मैं एक इंसान और एक्टर के तौर पर बढ़ रहा हूं. '

रिश्ते को अहमियत दे रहे आमिर खान
इतना ही नहीं, आमिर खान ने कहा कि वह अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं. वह कहते हैं, 'मेरी एक गलती है, जिसे मैंने सुधारना शुरू कर दिया है. मैंने अपने प्रियजनों और रिश्तों समय ना देने की गलती की है. मैं 30-35 सालों तक केवल काम और भिनय में बिजी रहा. मैं कोविड महामारी काम नहीं कर पा रहा था. तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है और यह समय दोबारा नहीं आएगा. फिर मैंने अपनी जिंदगी में बदलाव करने के बारे में सोचा और अब मैं अपने रिलेशनशिप को ज्यादा टाइम देता हूं.'

यह भी पढ़ें: बॉक्स ऑफिस पर 'भूत बंगला' और 'धुरंधर 2' की सुनामी, 2 फिल्मों ने ही किया 500 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन

सलमान खान ने कसा था तंज
आमिर खान के गर्लफ्रेंड का खुलासा करने के बाद सलमान खान को उनके मजे लेते हुए देखा गया था. कपिल शर्मा शो में 'भाईजान' ने शिरकत की थी और इस दौरान कपिल ने उनसे सवाल किया था कि वो शादी कर नहीं रहे और आमिर खान रुक नहीं रहे. इस पर सलमान ने उन्हें मजाकिया अंदाज में कहा था, 'वह जब तक अपनी रिलेशनशिप को परफेक्ट नहीं बना लेगा रुकेगा नहीं.' इसके बाद वह जोर-जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे था. हालांकि, आमिर ने अब क्लियर कर दिया है कि वह गौरी के साथ खुश हैं.

और पढ़ें
Published at : 28 Apr 2026 09:25 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Gauri Spratt
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'अब जाकर मुकम्मल हुआ...', गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग रिलेशनशिप पर बोले आमिर खान, खुद को बताया 'लकी'
'अब जाकर मुकम्मल हुआ...', गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग रिलेशनशिप पर बोले आमिर खान
बॉलीवुड
Siddhant Chaturvedi Net Worth: एक फिल्म के लिए इतने करोड़ चार्ज करते करते हैं सिद्धांत चतुर्वेदी, जानें नेटवर्थ
एक फिल्म के लिए इतने करोड़ चार्ज करते करते हैं सिद्धांत चतुर्वेदी, जानें नेटवर्थ
बॉलीवुड
'बदसूरत बत्तख खूबसूरत हंस बन गई', जब रेखा को लेकर कबीर बेदी ने कही थी ये बड़ी बात
'बदसूरत बत्तख खूबसूरत हंस बन गई', जब रेखा को लेकर कबीर बेदी ने कही थी ये बड़ी बात
बॉलीवुड
'सूजकर गाल फुटबॉल हो गया था...', जब ऋषि कपूर ने अश्विन कौशल को जड़े थे 25 थप्पड़, जानिए वजह
'दामिनी' की शूटिंग के दौरान जब ऋषि कपूर ने अश्विन कौशल को जड़ दिए थे 25 थप्पड़! सूज गया था गाल
Advertisement

वीडियोज

Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला?
Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला? | BJP | TMC | News
Strait of Hormuz : होर्मुज निकला ईरान का सबसे घातक हथियार! | US-Iran War Update | Trump
US-Iran War Update : Trump के शिकंजे में फंसा Pakistan, ईरान ने हाथ खींचकर सबको चौंकाया ! |
US vs Iran War 2026 : होर्मुज में अमेरिका की महा-नाकेबंदी! तैनात किए सबसे घातक Fighter Jets |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
मध्य प्रदेश
राजा रघुवंशी की मां का बड़ा बयान, 'अगर सोनम मेरे सामने आएगी तो मैं चाहती हूं कि खुद उसको...'
राजा रघुवंशी की मां का बड़ा बयान, 'अगर सोनम मेरे सामने आएगी तो मैं चाहती हूं कि खुद उसको...'
आईपीएल 2026
मार्कस स्टोइनिस के बवंडर से 200 पार पहुंचा पंजाब, जोफ्रा आर्चर ने भी रचा इतिहास, राजस्थान को 223 का लक्ष्य
मार्कस स्टोइनिस के बवंडर से 200 पार पहुंचा पंजाब, जोफ्रा आर्चर ने भी रचा इतिहास, राजस्थान को 223 का लक्ष्य
गुजरात
Gujarat Nikay Chunav Results 2026 Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
इंडिया
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
इंडिया
बहन के खाते से पैसा निकालने के लिए कब्र से कंकाल लेकर पहुंच गया शख्स, अब आया बैंक का जवाब
बहन के खाते से पैसा निकालने के लिए कब्र से कंकाल लेकर पहुंच गया शख्स, अब आया बैंक का जवाब
बॉलीवुड
'बदसूरत बत्तख खूबसूरत हंस बन गई', जब रेखा को लेकर कबीर बेदी ने कही थी ये बड़ी बात
'बदसूरत बत्तख खूबसूरत हंस बन गई', जब रेखा को लेकर कबीर बेदी ने कही थी ये बड़ी बात
हेल्थ
Pregnancy Care in Summer: बढ़ती गर्मी में प्रेग्नेंट महिलाओं को हो सकती हैं कई दिक्कतें, ऐसें रखें अपना ख्याल
बढ़ती गर्मी में प्रेग्नेंट महिलाओं को हो सकती हैं कई दिक्कतें, ऐसें रखें अपना ख्याल
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget